Как платить за рекламные аккаунты в Украине, России и Казахстане

Каждый второй рекламодатель сомневается, какой способ погашения расходов более выгодный в Google Ads и Яндекс.Директе. Здесь всё зависит от страны и валюты, которую вы выбираете. Я расскажу о доступных способах оплаты и налогообложении рекламы в Украине, России и Казахстане.

Рекомендую читать пост заказчикам и маркетологам. Первым, чтобы понимать, как грамотно рассчитать бюджет на рекламу, вторым — быстро сориентировать рекламодателей, как не переплачивать за рекламу.

Какие типы оплат существуют в Google Ads?

Для начала необходимо определиться с типом оплаты. Google предоставляет такие варианты:

автоматические платежи — средства списываются раз в 30 дней срока или когда накапливается определенная сумма расходов;

платежи по предоплате — средства списываются из ранее внесенной суммы (аванс). Когда средства в аккаунте заканчиваются, показ объявлений прекращается;

кредитная линия — кампании в кредит. Раз в месяц рекламодатель получает счет по накопленным расходам, который можно оплатить с помощью чека или банковского перевода.

Как выбрать тип и способ оплаты?

Если вы часто меняете бюджет кампании, нерегулярно используете рекламу — выбирайте платежи по предоплате. В таком случае вы самостоятельно вносите средства на счет своего аккаунта и следите за его балансом. Как только первый платеж будет обработан, можете начинать использовать сервис. Когда средства на счету закончатся, обслуживание прекратится.

Автоматические платежи подойдут большим компаниям с солидным рекламным бюджетом (примерно от $2 000 в месяц). Специалисты таких компаний понимают: один упущенный день без рекламы сильно отразиться на месячной прибыли.

Чтобы воспользоваться кредитной линией, компания должна существовать не менее года. Кроме того, за любые три из последних 12 месяцев расходовать на рекламу в интернете не менее $5000 в месяц (этот порог для каждой страны свой).

Чтобы получить такой способ оплаты, необходимо связаться со службой поддержки и подать заявку на получение кредита.

Для Украины и Казахстана доступны только два типа оплат: автоматические платежи и платежи по предоплате. В России возможны платежи по предоплате и кредитная линия. А в зависимости от валюты и страны существуют различные способы оплаты. Это может быть оплата с помощью банковской карты или с банковского счета.

Некоторые способы оплаты невозможно использовать с иностранной валютой. Об этом я расскажу далее.

Что нужно знать заказчикам из Украины?

От того, какую страну и тип платежного профиля («личный» или «бизнес») вы укажите, будет зависеть сумма применяемых налогов и тип документов (счета, выписки и квитанции для бухгалтерии), которые вы получите.

Если вы выбрали гривну (грн., UAH), возможны два варианта оплаты аккаунта: с оплатой НДС и без нее. Первый подходит тем, кому его возмещают (большие компании, корпорации), кому выгоднее оплачивать по безналичному расчету, через счет в банке. Условия оплаты описаны в договоре от Google Ads, который формируется, когда вы вводите платежные данные в аккаунт. В нем прописан порядок оплаты аккаунта и обязательства сторон (Google и клиента).

Вариант без НДС подходит пользователям, которым удобно оплачивать картой. В таком случае НДС списываться не будет. Но помните, что в некоторых банках Украины списываются проценты. Комиссия будет зависеть от курса доллара каждого банка и других условий политики банка.

Для примера рассчитаем сумму пополнения аккаунта Ads картой Visa/Master Card через ПриватБанк:

Смотрим по какому курсу «Приват» продает доллар: 27,25.

Смотрим курс покупки доллара по Visa. На сегодняшний день курс покупки доллара — 27,01 гривен.

Считаем, на сколько пополнять Ads:

Сумма пополнения = (Сумма списания / Курс продажи в банках) * Курс покупки у Visa. Предположим, на пополнение аккаунта выделено 1000 гривен. Сумма пополнения = (1000 / 27,25) * 27,01 = 991,19 гривен. То есть пополняем аккаунт на сумму 991,19 гривен, а с карты спишется 1000 гривен.

Считаем, сколько спишется:

Сумма списания = (Сумма пополнения / Курс покупки у Visa ) * Курс продажи у банка. Предположим, на пополнение аккаунта выделено 1000 гривен. Сумма пополнения = (1000 / 27,01) * 27,25 = 1008,89 гривен. То есть, если мы пополняем аккаунт на сумму 1000 гривен, то снимется 1008,89 гривен.

Как выгоднее пополнить — с карты Visa или с НДС 20%?

При оплате картой, переплата составляет 1008,89 гривен – 1000 гривен = 8,89 гривен.

При пополнении с НДС 1000 грн * 1,2 + 3 гривны (комиссия банка) – НДС (в некоторых случаях) = 1203 гривен, то есть переплата составит 203 грн. По закону, возмещать уплаченный НДС можно юридическому лицу на общей системе налогообложения.

Учитывайте, что у некоторых банков процента нет или комиссия фиксированная до 1% или минимум 3 гривны.

Итого: при оплате картой вы переплачиваете 8,89 гривен, а при оплате НДС — 203 грн. То есть пополнение аккаунта картой выгоднее, чем оплата НДС, но это только в том случае, если нет возможности возместить НДС. По аналогии с этими расчетами можно рассчитать сумму оплаты для других украинских банков.

При оплате в долларах США ($) или евро (€) доступен только способ оплаты кредитной или дебетовой картой.

В какой валюте выгоднее оплачивать аккаунт в Украине?

Все зависит от тематики бизнеса — следует учитывать ставку, стоимость клика. Если низкие ставки и небольшая цена клика, я рекомендую пополнять аккаунт в гривне. Дело в том, что шаг ставки в гривне меньше, чем шаг ставки в долларе или евро.

Например, минимальная стоимость клика в долларе — $0,01, то есть у вас нет возможности поставить ставку в два раза меньше. С гривневым аккаунтом можно установить эквивалент пол цента в долларе для ставки (составляет приблизительно 0,14 копеек) и повышать с шагом в 1 копейку. Следовательно, чем дешевле валюта тем больше вариантов регулировки ставок можно задать. Поэтому для некоторых рекламодателей оплачивать аккаунт в иностранной валюте не так выгодно, как в национальной.

В случае, если у вас высокая цена клика, нет разницы в какой валюте будет пополняться аккаунт.

Что нужно знать заказчикам из России?

Если ваш аккаунт зарегистрирован в России, единственная валюта, которой можно оплатить аккаунт — рубли. Cуществуют такие способы оплаты:

денежный перевод — деньги идут на счет Ads переводом на банковский счет компании Google. В среднем обработка платежа может занять 2-3 рабочих дня, иногда до 10 дней, в зависимости от банка;

ASSIST — компания-партнер Google в России. Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, необходимо чтобы аккаунт был зарегистрирован в России;

Яндекс.Деньги — еще один партнер Google в РФ. Для этого нужен кошелек Яндекс.Деньги, подключенный к аккаунту Ads. Не забудьте отключить блокировку всплывающих окон в браузере. Помните, что есть ограничение: либо на количество платежей в день, либо лимит на сумму пополнения. Выбирайте, что подходит в вашем случае. Все настройки можно корректировать в аккаунте Яндекс.Деньги;

Qiwi — также партнер Google в России. Здесь нужен электронный кошелек Qiwi. Оплата без комиссии.

Обработка платежей через партнеров Google быстрее, чем при денежном переводе и занимает до 24 часов.

Общее условие для всех способов оплаты — наличие минимальной суммы платежа в размере 100 рублей.

По данным службы поддержки, оплата через Яндекс.Деньги и Qiwi временно недоступны. Когда будете настраивать способы оплаты в своем аккаунте, проверьте эту информацию.

Обратите внимание: валюта выбирается на этапе создания аккаунта и изменить ее в дальнейшем невозможно.

Что нужно знать заказчикам из Казахстана?

Если ваш аккаунт зарегистрирован в Казахстане, валюта пополнения — доллары или евро.

Пополнить аккаунт можно с помощью кредитной или дебетовой карты, которые можно использовать как для автоматических платежей (средства взимаются после показа объявлений), так и для предоплаты (вы перечисляете средства в аккаунт перед показом объявлений).

Как взимаются налоги?

В зависимости от местоположения компании к ней могут применяться различные налоги (в частности, налог на добавленную стоимость). И сумма платежа будет зависеть от рекламных расходов + НДС.

НДС в свою очередь зависит от суммы ваших рекламных расходов, например от суммы ваших рекламных расходов. Так рассчитывается порядок налогообложения и процент налога для каждой страны:

Сумма платежа = Рекламные расходы + НДС

Какие налоги на рекламу действуют в Украине?

Согласно украинскому законодательству, в 2019 году ставка НДС в Украине сохраняется в размере 20%. Напомню, ставка НДС интересует только рекламодателей Ads с платежными адресами в Украине, которые оплачивают расходы с помощью банковских переводов.

Предприятие следует регистрировать плательщиком НДС, когда годовая выручка по итогам предшествующих 12 месяцев превышает 1 миллион гривен. Кстати, недавно законодатель вернул налогоплательщикам право добровольной регистрации плательщиком НДС без каких-либо требований. Однако, если выручка с НДС отсутствует в течение 12 месяцев, налоговая имеет право аннулировать свидетельство плательщика НДС.

Налоговый статус плательщика не подлежит изменению. Например, если вы выбрали статус «Физическое лицо», то не сможете изменить его на «Юридическое лицо». Если возникнет необходимость смены статуса, придется создавать новый аккаунт Ads.

Какие налоги на рекламу действуют в РФ?

В соответствии с российским законодательством, независимо от выбора формы налогообложения, вы обязаны платить 18% НДС. Так, если расходы по рекламе составили 25423,73 рубля, то заплатить придется 30 тысяч рублей.

Какие налоги на рекламу действуют в Казахстане?

Так как в Казахстане нет представительства Google, аккаунты обслуживаются компанией Google Ireland Ltd. Поэтому если аккаунт, который вы регистрируете, не относится к территории Европейского союза то Google не может взимать НДС.

Исходя из своего опыта скажу, что условия и правила взимания налогов в данном случае нельзя описать в общем. В каждом конкретном случае рекомендую консультироваться в налоговом ведомстве или местном налоговом управлении.

Способы оплаты в Яндекс.Директ

В Яндексе нет такого разделения типов оплат, как в Google Ads. Существует только предоплата, которая содержит такие условия: отсрочка платежа или автопополнение.Способы оплаты в Яндекс.Директ также зависят от страны и налогового статуса плательщика. В зависимости от того, какую страну выбираете, оплачиваете Яндекс.Директ разными способами. Рассмотрим, как можно оплачивать аккаунты и сколько это будет стоить в Украине, России и Казахстане.

Полный перечень стран и способы оплаты которые доступны в этих странах.

Что нужно знать заказчикам из Украины?

В связи с указом Президента Украины №133/2017 на ряд компаний, в том числе ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс.Украина» были наложены санкции. Среди прочего, они ограничивают предпринимательскую деятельность юридических и физических лиц на территории РФ, а также обязывают провайдеров услуг блокировать доступ к российским сервисам. Таким образом, юридические лица Украины не могут оплатить счет для Яндекса — украинские банки заблокируют перевод. Обратите внимание, что ограничений со стороны Яндекса нет.

Сейчас с Украиной работают так: есть отдельный аккаунт, который зарегистрирован на территории РФ, плательщик — резидент РФ, валюта — российские рубли; таргетинг в кампаниях — на Украину. По этой логике также можно зарегистрировать аккаунт в Молдове, где есть возможность оплачивать аккаунт в долларах, евро или рублях.

Что нужно знать заказчикам из России?

Для российских аккаунтов валюта пополнения — только в рублях. Оплату аккаунта Яндекса в России для физических лиц можно осуществлять банковской картой, через Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal или наличными в банке.

К оплате принимаются банковские карты Visa, EuroCard/MasterCard и МИР. Максимальный размер платежа составляет 49 999,99 рублей.

Юридические лица могут пополнять аккаунт переводом со счета в банке или корпоративной банковской картой.

К оплате принимаются корпоративные банковские карты Visa, EuroCard/MasterCard и МИР, выписанные на ваше юридическое лицо. Максимальный размер платежа составляет 49 999,99 рублей.

Что нужно знать заказчикам из Казахстана?

Физические лица Казахстана могут сформировать счет в тенге и оплатить его безналичным переводом и банковской картой VISA или MasterCard. Платеж зачислится в течение 15 минут.

Существует возможность оплатить аккаунт через кошелек QIWI из платежных терминалов QIWI или через интернет. Счет будет доступен для оплаты в течении 14 дней с момента выставления счета.

Юридические лица Казахстана могут оплачивать аккаунт:

В тенге со счета в банке (Казахстан) — оплата безналичным переводом денежных средств на расчетный счет партнера ООО «Яндекс» в Республике Казахстан — ТОО «KazNet Media». В тенге со счета в банке (нерезидент, Россия) — оплата банковским переводом денежных средств на расчетный счет ООО «Яндекс». Оказание услуг начнется после успешной проверки документа, подтверждающего, что вы являетесь резидентом Казахстана. И после того, как деньги поступят на расчетный счет ООО «Яндекс». Кредитной картой (Казахстан).

Как взимаются налоги?

Что нужно знать украинским налогоплательщикам?

Напомню о действующих санкциях и ограничении на предпринимательскую деятельность на территории РФ. Оплата аккаунта возможна только для юридических и физических лиц, зарегистрированных в России. Следовательно, все условия налогообложения будут действовать по закону РФ.

Что нужно знать налогоплательщикам из России?

В случае как и с Google Ads, Яндекс.Директ удерживает НДС 18%. Сумма НДС в Яндекс.Директе указывается продавцом дополнительно к сумме предоставляемых услуг на основе налогового законодательства. В документах, которые содержат информацию платежных операций по предоставленным услугам, сумма налога указывается отдельной строкой.

Что нужно знать налогоплательщикам из Казахстана?

На территории Казахстана налогообложение рекламы составляет 12%. Если вы оплачиваете рекламную кампанию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, Яндекс автоматически формирует отчетные документы.

Запомнить

Выбор способа оплаты для каждой из стран сложный и важный этап. От это зависит сколько вы будете платить в дальнейшем. Внимательно отнеситесь к выбору способа оплаты в вашей стране, возможным вариантам валюты пополнения аккаунта и налогообложению. А если остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим постом.