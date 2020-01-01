Как найти PBN конкурента

Ранее на блоге уже был пост о
Любой поиск сетки сайтов начинается со списка бэклинков сайтов конкурента. Выгрузить весь список можно с помощью Serpstat. Конкуренты могут закрывать сайты от ботов популярных инструментов Ahrefs, Majestic, но от всех не скроешься, и есть масса менее популярных сервисов с необходимым нам инструментарием, например, Backlink Checker.
Собрали бэклинки? Отлично, начинаем искать сетки сайтов.
Доменный регистратор
В данном случае нам нужно вычислить, на каких регистраторах и в каком количестве зарегистрированы домены, которые ссылаются на конкурента.
Эти данные мы можем получить например с помощью Netpeak Checker, используя параметры Whois:
В идеале должен быть разброс по разным регистраторам, хотя преимущество должно быть за популярными и крупными. Если один регистратор доминирует среди других, это повод копать дальше, но и если вы видите массу малоизвестных регистраторов — это тоже сигнал.
Дата и время регистрации домена
Одна и та же дата и время регистрации ссылающихся доменов может напрямую свидетельствовать о наличии PBN у конкурента, если он, конечно, на заморочился и специально не регистрировал домены в разное время.
NS сервера
Если конкурент использует один и тот же хостинг, NS регистратора или один аккаунт Cloudflare, то такую сетку довольно легко будет вычислить. С помощью Netpeak Checker или любого WHOIS сервиса смотрим NS сайтов в бэклинках. Затем ищем: какие еще сайты висят на тех же NS и сравниваем с доменами в бэклинках конкурента, и, если есть совпадения, делаем выводы. Вот один из сервисов вам на заметку. Позволяет получить список сайтов на том же NS сервере:
WHOIS данные
Если конкурент халатно отнесся к построению PBN для своего сайта, то вполне возможно, что большое количество доменов в бэклинках будут зарегистрированы на одного владельца. Эту информацию вы все так же можете просмотреть в
И на заметку: сейчас многие регистраторы, как на платной, так и на бесплатной основе предлагают услугу по сокрытию реальных данных владельца сайта. Также есть определенные домены зоны, которые, вне зависимости от регистратора, скрывают данные владельца по умолчанию (зона .us например).
Хостинг и IP
Здесь все аналогично пункту выше: смотрим, на каком ip/хостинге лежат домены в бэклинках, делаем выводы и копаем дальше.
Особенности CMS
Довольно спорный, но часто — легкий метод выявления PBN. Это может быть одна и та же тема, версия CMS (саму CMS и её версию довольно просто вычислить), а кто-то вовсе не заморачивается и делает всю сеть на одном шаблоне.
Можно заметить один и тот же набор установленных плагинов на сайте. Есть достаточно информации и сервисов о том, как это проверить.
Советую также присмотреться к сайтам на малоизвестных или самописных CMS.
Код на сайте
Легко вычислить сеть сайтов по коду какого-то счетчика. Это могут быть коды панелей вебмастеров (GSC, Яндекс.Вебмастер), систем аналитики (Matomo, он же Piwik) и так далее. Если заметили такой код на одном из сайтов, можете с помощью этого сервиса получить список сайтов, где есть такой же идентификатор в коде:
Все эти методы можно использовать вместе, но не стоит надеяться, что все так просто и конкурент не закрыл все уязвимости, да и никакие инструменты не заменят ручной анализ.
сетки сайтов
Запомнить
Что помогает вычислить PBN конкурента:
- Доменный регистратор. Если один регистратор доминирует среди других, это уже повод копать дальше, но и если вы видите массу малоизвестных — это тоже сигнал сетки сайтов.
- Дата и время регистрации домена. Одна и та же дата и время регистрации ссылающихся доменов может напрямую свидетельствовать о наличии PBN.
- NS сервера. Смотрим, использует ли конкурент один и тот же хостинг, NS регистратора или один аккаунт Cloudflare.
- WHOIS данные. Изучаем, не зарегистрированы ли домены в бэклинках на одного владельца.
- Хостинг и IP. Смотрим, на каком ip/хостинге лежат домены в бэклинках.
- Особенности CMS. Ищем один и тот же набор установленных плагинов на сайте.
- Код на сайте. Ищем на сайтах один и тот же фрагмент кода (это может быть код панелей вебмастеров).
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти