Как найти PBN конкурента

Ранее на блоге уже был пост о футпринтах , частично это и поможет нам вычислить PBN конкурента. Самих причин для поиска PBN конкурента может быть масса: от банального интереса до построения своей стратегии при продвижении сайта.

Любой поиск сетки сайтов начинается со списка бэклинков сайтов конкурента. Выгрузить весь список можно с помощью Serpstat. Конкуренты могут закрывать сайты от ботов популярных инструментов Ahrefs, Majestic, но от всех не скроешься, и есть масса менее популярных сервисов с необходимым нам инструментарием, например, Backlink Checker.

Собрали бэклинки? Отлично, начинаем искать сетки сайтов.

Доменный регистратор

В данном случае нам нужно вычислить, на каких регистраторах и в каком количестве зарегистрированы домены, которые ссылаются на конкурента.

Эти данные мы можем получить например с помощью Netpeak Checker, используя параметры Whois:

В идеале должен быть разброс по разным регистраторам, хотя преимущество должно быть за популярными и крупными. Если один регистратор доминирует среди других, это повод копать дальше, но и если вы видите массу малоизвестных регистраторов — это тоже сигнал.

Дата и время регистрации домена

Одна и та же дата и время регистрации ссылающихся доменов может напрямую свидетельствовать о наличии PBN у конкурента, если он, конечно, на заморочился и специально не регистрировал домены в разное время.

NS сервера

Если конкурент использует один и тот же хостинг, NS регистратора или один аккаунт Cloudflare, то такую сетку довольно легко будет вычислить. С помощью Netpeak Checker или любого WHOIS сервиса смотрим NS сайтов в бэклинках. Затем ищем: какие еще сайты висят на тех же NS и сравниваем с доменами в бэклинках конкурента, и, если есть совпадения, делаем выводы. Вот один из сервисов вам на заметку. Позволяет получить список сайтов на том же NS сервере:



WHOIS данные

Если конкурент халатно отнесся к построению PBN для своего сайта, то вполне возможно, что большое количество доменов в бэклинках будут зарегистрированы на одного владельца. Эту информацию вы все так же можете просмотреть в WHOIS сервисах , только если хотите это делать массово и обходить капчу, придется немного раскошелиться.



И на заметку: сейчас многие регистраторы, как на платной, так и на бесплатной основе предлагают услугу по сокрытию реальных данных владельца сайта. Также есть определенные домены зоны, которые, вне зависимости от регистратора, скрывают данные владельца по умолчанию (зона .us например).

Хостинг и IP

Здесь все аналогично пункту выше: смотрим, на каком ip/хостинге лежат домены в бэклинках, делаем выводы и копаем дальше.

Особенности CMS

Довольно спорный, но часто — легкий метод выявления PBN. Это может быть одна и та же тема, версия CMS (саму CMS и её версию довольно просто вычислить), а кто-то вовсе не заморачивается и делает всю сеть на одном шаблоне.

Можно заметить один и тот же набор установленных плагинов на сайте. Есть достаточно информации и сервисов о том, как это проверить.



Советую также присмотреться к сайтам на малоизвестных или самописных CMS.

Код на сайте

Легко вычислить сеть сайтов по коду какого-то счетчика. Это могут быть коды панелей вебмастеров (GSC, Яндекс.Вебмастер), систем аналитики (Matomo, он же Piwik) и так далее. Если заметили такой код на одном из сайтов, можете с помощью этого сервиса получить список сайтов, где есть такой же идентификатор в коде:

Все эти методы можно использовать вместе, но не стоит надеяться, что все так просто и конкурент не закрыл все уязвимости, да и никакие инструменты не заменят ручной анализ.

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сетки сайтов

Запомнить

Что помогает вычислить PBN конкурента: