Как получить контакты клиентов в Facebook с помощью чат-бота ManyChat

Всем привет. Я руководитель SMM-отдела digital-агентства RiverIT. В этой статье я расскажу, как быстро получить телефон пользователя по аналогии с лидогенерацией. Мы рассмотрим чат-бот на платформе ManyChat, который работает с Facebook Messenger. А затем настроим интеграцию рекламной кампании с чат-ботом.

Есть два способа получить контактные данные потенциальных клиентов через Facebook — лидогенерация и чат-бот. Если с первым вариантом большинство из нас знакомы, то с чат-ботом могут быть вопросы.

Чат-бот помогает расширить стандартные рекламные инструменты Facebook и тем самым дает рекламодателям преимущества перед конкурентами. Например, чат-бот подходит для рекламы образовательных проектов.

Как выглядит чат-бот в Facebook

Пару слов о чат-ботах. Сразу обозначу, что это не панацея, а всего лишь один из инструментов для получения трафика и лидов.

Давайте рассмотрим, как обычный пользователь видит чат-бота в ленте Facebook. Предположим, вы листаете ленту и видите привычный рекламный пост. А под ним кнопка — например, «Отправить сообщение».

Вы нажимаете на кнопку и затем происходит один из нескольких сценариев:

1. Пользователь получает приветственное сообщение (чаще всего нужно нажать кнопку «Начать», и потом прийдет приветственное сообщение с основными тезисами рекламной кампании).

2. Пользователь получает шаблонное приветствие («автоответчик»), с несколькими вариантами ответа на запрос — например, как найти магазин, цена и так далее.

3. Пользователь получает цепочку последовательных сообщений, если рекламная кампания интегрирована с чат-ботом.

Во второй части статьи я подробно опишу настройку для третьего пункта. При этом важна не просто серия последовательных сообщений, а возможность для рекламодателя быстро получить номер телефона потенциального клиена по аналогии с лидогенерацией.

Как только вы нажали «Отправить сообщение», в дело вступает чат-бот. Он благодарит за обращение, сразу спрашивает номер телефона и предлагает первую бесплатную консультацию.

После того, как вы нажали «Оставить телефон», бот предлагает подтвердить номер телефона или ввести другой.

Важный момент: потенциальному клиенту не нужно вводить номер, бот его автоматически импортировал из аккаунта пользователя. Все точно так же, как в лидогенерации — заинтересованный клиент не вводит данные вручную.

Как только пользователь подтвердил отображаемый номер телефона, вы получили его контакты. Затем подключите уведомления в личные сообщения для администраторов страницы и продублируйте отправку уведомлений на вашу почту.

Как настроить чат-бот через ManyChat

Для настройки цепочки последовательных сообщений, нам нужен зарегистрированный аккаунт в чат-боте и рекламный кабинет в Facebook. Настроим рекламу на примере сервиса ManyChat.

1. Подключите к странице чат-бот.

2. Затем перейдите в основное меню ManyChat, откройте раздел Growth Tools и в нем выберите инструмент Facebook Ads JSON.

3. В новом окне есть две вкладки. В первой отредактируйте начальное сообщение, которое получит клиент после обращения.

Из второй вкладки скопируйте код и вставьте его в рекламный кабинет Facebook.

Отлично, на этом этапе с чат-ботом все готово.

4. Войдите в рекламный кабинет Facebook, выберите рекламную цель: «Сообщения». Цель поможет настроить необходимые данные по аудитории, плейсментам и так далее.

В объявлении перейдите в настройку Messenger и вставьте ранее скопированный код из чат-бота в окно JSON.

5. Готово. Подтвердите, запустите кампанию и наблюдайте за результатами.

Также прилагаю видеоинструкцию, чтобы можно было вернуться к сложным моментам:

При запуске подобной рекламной кампании в нише «косметология» я получил контакты пользователей дешевле, чем при лидогенерации.

Лидогенерация: $2,2.

Лид через чат-бота: $0,85.

Аналогичная ситуация по еще одному из наших клиентов в тематике «двери», где чат-боты показали более низкую цену за полученный контакт в сравнении с лидогенерацией.

Лидогенерация: 316 руб.

Лид через бота: 82 руб.

Важный момент: вы сможете добавить в базу рассылок контакты пользователя, который написал вашей компании в мессенджер. А значит, будет уместно периодически отправлять релевантные выгодные предложения и полезный контент. Тем самым вы повторно взаимодействуете с потенциальным клиентом и напоминаете воспользоваться вашими услугами или товарами.

Напомнить клиенту о себе, запомниться ему и получать больше от продвижения в интернете, в частности, с помощью ботов, можно, заказав услуги агентства Netpeak:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939472055","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Персональная стратегия онлайн-продвижения

Вывод

Как я уже писал выше, чат-бот не панацея: не зацикливайте на нем всю стратегию. К тому же, он может быть вовсе не актуальным в вашей тематике.

Не нужно сводить все общение с подписчиками к автоматизации. Как показывает практика, люди любят общаться с живыми пользователями, не нужно делать бота, который ответит на все вопросы.

Конечно, если у вас спрашивают по 20 и больше раз в день номер телефона, адрес или что-то в таком духе — тогда есть смысл поставить на слово «адрес» автоответ. Но если вам пишут: «Помогите с выбором товара А или Б» раз в день, выделите минутку и ответьте развернуто, задавая встречные уточняющие вопросы.

Важный нюанс при «обучении» бота — особенность региона. Я столкнулся с этим, когда впервые внедрял бота под проект для одного из клиентов в 2017 году.

Пользователь может написать не только «подскажите цену», но и «яка цiна». Люди часто пишут на суржике, с ошибками, пропускают буквы или могут забыть поменять раскладку — это все нужно учитывать (что усложняет задачу).

Поэтому нужно дублировать все слова хотя бы на двух языках — русском и украинском + эти же слова с возможными ошибками.

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939854149","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Если вы ожидаете, что пользователь нажмет нужную кнопку — напишите об этом. Например: «Для выбора размера нажмите соответствующую кнопку». Это нужно делать, потому что не все понимают, что они общаются с ботом. Пользователь просто начинает отвечать что-то, причем то же самое что написано на кнопке — и ваша воронка может накрыться медным тазом:)

Надеюсь, статья была для вас полезной и у вас получится в своей нише интегрировать чат-бота с рекламной кампанией в Facebook. Если возникли вопросы по настройке и интеграции бота, жду вас в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.