Как получить контакты клиентов в Facebook с помощью чат-бота ManyChat

Всем привет. Я руководитель SMM-отдела digital-агентства RiverIT. В этой статье я расскажу, как быстро получить телефон пользователя по аналогии с лидогенерацией. Мы рассмотрим чат-бот на платформе ManyChat, который работает с Facebook Messenger. А затем настроим интеграцию рекламной кампании с чат-ботом.
Есть два способа получить контактные данные потенциальных клиентов через Facebook — лидогенерация и чат-бот. Если с первым вариантом большинство из нас знакомы, то с чат-ботом могут быть вопросы.
Чат-бот помогает расширить стандартные рекламные инструменты Facebook и тем самым дает рекламодателям преимущества перед конкурентами. Например, чат-бот подходит для рекламы образовательных проектов.
Как выглядит чат-бот в Facebook
Пару слов о чат-ботах. Сразу обозначу, что это не панацея, а всего лишь один из инструментов для получения трафика и лидов.
Давайте рассмотрим, как обычный пользователь видит чат-бота в ленте Facebook. Предположим, вы листаете ленту и видите привычный рекламный пост. А под ним кнопка — например, «Отправить сообщение».
Вы нажимаете на кнопку и затем происходит один из нескольких сценариев:
1. Пользователь получает приветственное сообщение (чаще всего нужно нажать кнопку «Начать», и потом прийдет приветственное сообщение с основными тезисами рекламной кампании).
2. Пользователь получает шаблонное приветствие («автоответчик»), с несколькими вариантами ответа на запрос — например, как найти магазин, цена и так далее.
3. Пользователь получает цепочку последовательных сообщений, если рекламная кампания интегрирована с чат-ботом.
Во второй части статьи я подробно опишу настройку для третьего пункта. При этом важна не просто серия последовательных сообщений, а возможность для рекламодателя быстро получить номер телефона потенциального клиена по аналогии с лидогенерацией.
Как только вы нажали «Отправить сообщение», в дело вступает чат-бот. Он благодарит за обращение, сразу спрашивает номер телефона и предлагает первую бесплатную консультацию.
После того, как вы нажали «Оставить телефон», бот предлагает подтвердить номер телефона или ввести другой.
Как только пользователь подтвердил отображаемый номер телефона, вы получили его контакты. Затем подключите уведомления в личные сообщения для администраторов страницы и продублируйте отправку уведомлений на вашу почту.
Как настроить чат-бот через ManyChat
Для настройки цепочки последовательных сообщений, нам нужен зарегистрированный аккаунт в чат-боте и рекламный кабинет в Facebook. Настроим рекламу на примере сервиса ManyChat.
1. Подключите к странице чат-бот.
2. Затем перейдите в основное меню ManyChat, откройте раздел Growth Tools и в нем выберите инструмент Facebook Ads JSON.
3. В новом окне есть две вкладки. В первой отредактируйте начальное сообщение, которое получит клиент после обращения.
Из второй вкладки скопируйте код и вставьте его в рекламный кабинет Facebook.
Отлично, на этом этапе с чат-ботом все готово.
4. Войдите в рекламный кабинет Facebook, выберите рекламную цель: «Сообщения». Цель поможет настроить необходимые данные по аудитории, плейсментам и так далее.
В объявлении перейдите в настройку Messenger и вставьте ранее скопированный код из чат-бота в окно JSON.
5. Готово. Подтвердите, запустите кампанию и наблюдайте за результатами.
Также прилагаю видеоинструкцию, чтобы можно было вернуться к сложным моментам:
При запуске подобной рекламной кампании в нише «косметология» я получил контакты пользователей дешевле, чем при лидогенерации.
Лидогенерация: $2,2.
Лид через чат-бота: $0,85.
Аналогичная ситуация по еще одному из наших клиентов в тематике «двери», где чат-боты показали более низкую цену за полученный контакт в сравнении с лидогенерацией.
Лидогенерация: 316 руб.
Лид через бота: 82 руб.
Важный момент: вы сможете добавить в базу рассылок контакты пользователя, который написал вашей компании в мессенджер.
А значит, будет уместно периодически отправлять релевантные выгодные предложения и полезный контент. Тем самым вы повторно взаимодействуете с потенциальным клиентом и напоминаете воспользоваться вашими услугами или товарами.
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Вывод
Как я уже писал выше, чат-бот не панацея: не зацикливайте на нем всю стратегию. К тому же, он может быть вовсе не актуальным в вашей тематике.
Не нужно сводить все общение с подписчиками к автоматизации. Как показывает практика, люди любят общаться с живыми пользователями, не нужно делать бота, который ответит на все вопросы.
Конечно, если у вас спрашивают по 20 и больше раз в день номер телефона, адрес или что-то в таком духе — тогда есть смысл поставить на слово «адрес» автоответ. Но если вам пишут: «Помогите с выбором товара А или Б» раз в день, выделите минутку и ответьте развернуто, задавая встречные уточняющие вопросы.
Важный нюанс при «обучении» бота — особенность региона. Я столкнулся с этим, когда впервые внедрял бота под проект для одного из клиентов в 2017 году.
Пользователь может написать не только «подскажите цену», но и «яка цiна». Люди часто пишут на суржике, с ошибками, пропускают буквы или могут забыть поменять раскладку — это все нужно учитывать (что усложняет задачу).
Поэтому нужно дублировать все слова хотя бы на двух языках — русском и украинском + эти же слова с возможными ошибками.
Если вы ожидаете, что пользователь нажмет нужную кнопку — напишите об этом. Например: «Для выбора размера нажмите соответствующую кнопку». Это нужно делать, потому что не все понимают, что они общаются с ботом. Пользователь просто начинает отвечать что-то, причем то же самое что написано на кнопке — и ваша воронка может накрыться медным тазом:)
Надеюсь, статья была для вас полезной и у вас получится в своей нише интегрировать чат-бота с рекламной кампанией в Facebook. Если возникли вопросы по настройке и интеграции бота, жду вас в комментариях.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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