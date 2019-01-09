Как работать с Google Trends — подробное руководство для новичков

Что волнует ваших клиентов сегодня? Будет ли им интересен ваш товар через полгода? Успех рекламы во многом зависит от сезонности, популярности тематики и умения оперативно среагировать на тренд. «Поймать волну» можно с помощью бесплатного сервиса Google Trends. В этом посте я подробно описал его возможности и инструментарий.

Какие задачи помогает решить Google Trends?

Google Trends — простой и удобный инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов. Всего за несколько минут вы сможете:

Определить популярность темы и существующие тренды. Провести анализ сезонности на своем рынке. Оценить влияние географических данных на популярность определенных поисковых запросов или темы в целом.

Рассмотрим использование сервиса на конкретных примерах.

Что в тренде?

На главной странице вы увидите дашборд с уже готовыми примерами отчетов Google Trends. На основе которых сможете составить свои, просто изменив геолокацию и/или ключевые слова.

Там же можно увидеть списки самых популярных поисковых запросов и релевантных новостей, которые обновляются раз в час:

Функции главной страницы могут быть полезны, если вы занимаетесь контекстной рекламой для новостного сайта. Отслеживая динамику популярности тем в Google Trends, вы сможете всегда показывать свои объявления по наиболее актуальным поисковым запросам.

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Как узнать динамику поисковых запросов с помощью Google Trends

При планировании рекламы обязательно нужно учитывать рост и падение спроса, чтобы выбрать правильную стратегию и рассчитать бюджет.

Google Trends используют для оценки эффекта брендинговых кампаний, так как в сервисе можно посмотреть информацию даже за последний час. На графике можно четко проследить, как растет динамика популярности брендовых запросов для нового товара на рынке. Итак, перейдем к анализу конкретных запросов.

1. Вводим поисковый запрос

В строке поиска вводим интересующий нас поисковой запрос.

Советую в самом начале брать общие поисковые запросы в вашей теме, чтобы иметь максимум данных для анализа, и только потом переходить к среднечастотным. Например, оценивая сезонность спроса в тематике «семена и саженцы для огорода», сначала мы введем запрос «семена» и нажмем Enter. Вы увидите динамику популярности данного запроса. Если навести указатель мыши на определенную точку на графике, отобразится более подробная информация о показателях в тот или иной момент времени.

Важно понимать, как работает оценка поискового спроса в Google Trends: вы можете увидеть только относительные значения.

Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.

Вернемся к выпадающему меню под строкой поиска. Здесь можно выбрать настройки, которые будут определять, какие данные покажет Google Trends.

1.1. Регион. Можно посмотреть статистику по всему миру, а также узнать, популярность запроса на уровне страны или города.

1.2. Период. Любой период с 2004 года.

1.3. Категория, к которой относится поисковой запрос. Эта функция будет полезна, если поисковой запрос имеет два абсолютно разных значения. Например, анализируя запрос «передача», с помощью категории «Искусство и развлечения» мы уточним, что имеем в виду именно телевизионную передачу.

1.4. Тип поиска. Можно анализировать поиск по интернету, картинкам, новостям, а также поиск в YouTube и в Google Покупках.

2. Как использовать операторы поиска в Google Trends

Для эффективной работы с ключевыми запросами в Google Trends предусмотрены специальные операторы.

2.1. По запросу без использования операторов вы увидите все варианты, содержащие введенные слова в любом порядке, а также близкие поисковые запросы, вроде «овощи семена», «семена и овощи» и так далее. 2.2. Если ввести запрос в кавычках, мы запрещаем включать похожие запросы и менять порядок слов. Но в статистику попадут запросы, имеющие дополнительные слова, например «купить семена овощей», «хорошие семена овощей» и так далее. 2.3. Использовав перед текстом оператор «-», мы исключим из статистики поисковые запросы, включающие определенное слово, например, «бесплатно». 2.4. Оператор «+» позволяет добавить в статистику синонимы или ошибочные варианты написания. Так, например, мы можем ввести «семена овощей +овощные семена», чтобы охватить больше вариантов написания и получить более полную статистику.

3. Как сравнивать тренды запросов

Одновременно можно добавить до пяти разных поисковых запросов. Для сравнения введем еще слово «саженцы».

Уже сейчас заметно, что каждую весну к категориям «семена» и «саженцы» есть строго выраженный сезонный спрос.

Сократим период анализа до трех лет.

Теперь мы можем четко увидеть: каждый год пик популярности для категории «семена» приходится на февраль или март, а саженцы чаще всего ищут в апреле. Кроме того, каждое лето интерес снижается до минимума и начинает расти осенью.

Посмотрим запрос «саженцы» отдельно. Интерес к саженцам возрастает также в сентябре и октябре, а на июнь и декабрь приходится максимальный спад.

Зная, когда ожидать пика популярности запроса, можно правильно распределить бюджет между кампаниями и добиться максимальной прибыли.

4. Как анализировать статистку по регионам

Одно из важных достоинств Google Trends — возможность анализировать данные с детальной разбивкой по регионам. Интерес в тематике «Садоводство» очень зависит от климата, и если посмотреть данные отдельно по одному из дальневосточных регионов России с немного иным климатом, вы увидите, что динамика здесь значительно отличается от «общей» картины

Кроме динамики популярности поисковых запросов, Google Trends дает информацию о популярности по регионам.

Кроме информации по странам и регионам, вы можете легко определить, в каких городах чаще всего интересуются вашей тематикой. Для этого нужно перейти на вкладку «Города».

5. Как изучать тренды?

Внизу страницы можно увидеть еще одну полезную функцию — похожие поисковые запросы и темы. Здесь отображено то, что пользователи вводят в поиск вместе с указанными вами запросами.

Стоит обратить внимание на вкладку «Становятся популярными» — здесь отображаются запросы, которые только набирают популярность. С помощью этой функции можно включить в рекламную кампанию самые актуальные ключевые слова и быть на шаг впереди конкурентов.

Фишка. Ко всему прочему анализ запросов в Google Trends может подсказать темы для постов в блоге. Например, мы исследовали выдачу google.com по запросу «Christmas» .

Запомнить

Google Trends не предназначен для сбора или анализа частотности большого количества поисковых запросов, поэтому некоторые интернет-маркетологи его игнорируют. Но для анализа сезонности, текущих трендов или прогнозирования спроса — это один из лучших бесплатных инструментов.

Подведу краткие итоги:

В Google Trends можно изучить общие тренды и интерес конкретно к вашей тематике. Анализируйте полученные данные. Начните с самых общих ключевых запросов, постепенно спускаясь на более низкий уровень, и сможете получить максимально объективную картину потребительского спроса в вашей тематике. Для наиболее точного результата используйте специальные операторы поиска. Google Trends позволяет сравнивать статистику по: поисковым запросам;

регионам;

периодам. Используя разные функции Google Trends, вы узнаете, чем живет ваша целевая аудитория, и когда пользователи нуждаются в вашем товаре. Советуем дополнить ваш медиаплан аналитикой на основании данных из Google Trends.

Спасибо за внимание и успешных рекламных кампаний!