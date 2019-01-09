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Как работать с Google Trends — подробное руководство для новичков
Евгений Кадук
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Что волнует ваших клиентов сегодня? Будет ли им интересен ваш товар через полгода? Успех рекламы во многом зависит от сезонности, популярности тематики и умения оперативно среагировать на тренд. «Поймать волну» можно с помощью бесплатного сервиса Google Trends. В этом посте я подробно описал его возможности и инструментарий.

Какие задачи помогает решить Google Trends?

Google Trends — простой и удобный инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов. Всего за несколько минут вы сможете:

  1. Определить популярность темы и существующие тренды.
  2. Провести анализ сезонности на своем рынке.
  3. Оценить влияние географических данных на популярность определенных поисковых запросов или темы в целом.

Рассмотрим использование сервиса на конкретных примерах.

Что в тренде?

На главной странице вы увидите дашборд с уже готовыми примерами отчетов Google Trends. На основе которых сможете составить свои, просто изменив геолокацию и/или ключевые слова.

Как настроить рекламную кампанию — анализируем пользовательский спрос с помощью Google Trends

Там же можно увидеть списки самых популярных поисковых запросов и релевантных новостей, которые обновляются раз в час:

Подготовка к запуску рекламных кампаний по Google Trendi

Функции главной страницы могут быть полезны, если вы занимаетесь контекстной рекламой для новостного сайта. Отслеживая динамику популярности тем в Google Trends, вы сможете всегда показывать свои объявления по наиболее актуальным поисковым запросам.

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Как узнать динамику поисковых запросов с помощью Google Trends

При планировании рекламы обязательно нужно учитывать рост и падение спроса, чтобы выбрать правильную стратегию и рассчитать бюджет.

Google Trends используют для оценки эффекта брендинговых кампаний, так как в сервисе можно посмотреть информацию даже за последний час. На графике можно четко проследить, как растет динамика популярности брендовых запросов для нового товара на рынке. Динамика популярности запроса по названию бренда Итак, перейдем к анализу конкретных запросов.

1. Вводим поисковый запрос

В строке поиска вводим интересующий нас поисковой запрос.

Советую в самом начале брать общие поисковые запросы в вашей теме, чтобы иметь максимум данных для анализа, и только потом переходить к среднечастотным. Например, оценивая сезонность спроса в тематике «семена и саженцы для огорода», сначала мы введем запрос «семена» и нажмем Enter. Вводим запрос в Google Trends Вы увидите динамику популярности данного запроса. Динамика популярности в Google Trends Если навести указатель мыши на определенную точку на графике, отобразится более подробная информация о показателях в тот или иной момент времени.

Важно понимать, как работает оценка поискового спроса в Google Trends: вы можете увидеть только относительные значения.

Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму.

Шкала оценки популярности Вернемся к выпадающему меню под строкой поиска. Здесь можно выбрать настройки, которые будут определять, какие данные покажет Google Trends.

Как сравнить популярность поисковых фраз для запуска контекстной рекламы

1.1. Регион. Можно посмотреть статистику по всему миру, а также узнать, популярность запроса на уровне страны или города.

1.2. Период. Любой период с 2004 года.

1.3. Категория, к которой относится поисковой запрос. Эта функция будет полезна, если поисковой запрос имеет два абсолютно разных значения. Например, анализируя запрос «передача», с помощью категории «Искусство и развлечения» мы уточним, что имеем в виду именно телевизионную передачу.

1.4. Тип поиска. Можно анализировать поиск по интернету, картинкам, новостям, а также поиск в YouTube и в Google Покупках.

2. Как использовать операторы поиска в Google Trends

Для эффективной работы с ключевыми запросами в Google Trends предусмотрены специальные операторы.

2.1. По запросу без использования операторов вы увидите все варианты, содержащие введенные слова в любом порядке, а также близкие поисковые запросы, вроде «овощи семена», «семена и овощи» и так далее. Запрос без использования операторов 2.2. Если ввести запрос в кавычках, мы запрещаем включать похожие запросы и менять порядок слов. Но в статистику попадут запросы, имеющие дополнительные слова, например «купить семена овощей», «хорошие семена овощей» и так далее. Запрос в кавычках 2.3. Использовав перед текстом оператор «-», мы исключим из статистики поисковые запросы, включающие определенное слово, например, «бесплатно». Запрос с оператором «-» 2.4. Оператор «+» позволяет добавить в статистику синонимы или ошибочные варианты написания. Так, например, мы можем ввести «семена овощей +овощные семена», чтобы охватить больше вариантов написания и получить более полную статистику. Запрос с оператором «+»

3. Как сравнивать тренды запросов

Одновременно можно добавить до пяти разных поисковых запросов. Для сравнения введем еще слово «саженцы».

Как сравнивать тренды запросов в Google Trends

Уже сейчас заметно, что каждую весну к категориям «семена» и «саженцы» есть строго выраженный сезонный спрос.

Сократим период анализа до трех лет.

Google Trendi как сократить период анализа для точных результатов

Теперь мы можем четко увидеть: каждый год пик популярности для категории «семена» приходится на февраль или март, а саженцы чаще всего ищут в апреле. Кроме того, каждое лето интерес снижается до минимума и начинает расти осенью.

Посмотрим запрос «саженцы» отдельно. Интерес к саженцам возрастает также в сентябре и октябре, а на июнь и декабрь приходится максимальный спад.

Обзор Google Trends для ведения контекстной рекламы

Зная, когда ожидать пика популярности запроса, можно правильно распределить бюджет между кампаниями и добиться максимальной прибыли.

4. Как анализировать статистку по регионам

Одно из важных достоинств Google Trends — возможность анализировать данные с детальной разбивкой по регионам. Интерес в тематике «Садоводство» очень зависит от климата, и если посмотреть данные отдельно по одному из дальневосточных регионов России с немного иным климатом, вы увидите, что динамика здесь значительно отличается от «общей» картины

Как анализировать статистику Google Trends по регионам

Кроме динамики популярности поисковых запросов, Google Trends дает информацию о популярности по регионам.

Кроме информации по странам и регионам, вы можете легко определить, в каких городах чаще всего интересуются вашей тематикой. Для этого нужно перейти на вкладку «Города».

Как настроить контекстную рекламу при помощи отчетов Google Trends

5. Как изучать тренды?

Внизу страницы можно увидеть еще одну полезную функцию — похожие поисковые запросы и темы. Здесь отображено то, что пользователи вводят в поиск вместе с указанными вами запросами.

Находим похожие запросы для контекстной рекламы в Google Trends

Стоит обратить внимание на вкладку «Становятся популярными» — здесь отображаются запросы, которые только набирают популярность.

С помощью этой функции можно включить в рекламную кампанию самые актуальные ключевые слова и быть на шаг впереди конкурентов.

Фишка. Ко всему прочему анализ запросов в Google Trends может подсказать темы для постов в блоге. Например, мы исследовали выдачу google.com по запросу «Christmas».

Запомнить

Google Trends не предназначен для сбора или анализа частотности большого количества поисковых запросов, поэтому некоторые интернет-маркетологи его игнорируют. Но для анализа сезонности, текущих трендов или прогнозирования спроса — это один из лучших бесплатных инструментов.

Подведу краткие итоги:

  1. В Google Trends можно изучить общие тренды и интерес конкретно к вашей тематике. Анализируйте полученные данные. Начните с самых общих ключевых запросов, постепенно спускаясь на более низкий уровень, и сможете получить максимально объективную картину потребительского спроса в вашей тематике. Для наиболее точного результата используйте специальные операторы поиска.
  2. Google Trends позволяет сравнивать статистику по:
    • поисковым запросам;
    • регионам;
    • периодам.
  3. Используя разные функции Google Trends, вы узнаете, чем живет ваша целевая аудитория, и когда пользователи нуждаются в вашем товаре. Советуем дополнить ваш медиаплан аналитикой на основании данных из Google Trends.

Спасибо за внимание и успешных рекламных кампаний!

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Google Trends целевая аудитория коэффициент сезонности сравнение запросов операторы поиска тренды запросов
Евгений Кадук

В интернет-маркетинге с 2014 года. Работал над более чем 40 проектами малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них Intertop, Pandora, Цитрус, Текстиль-Контакт и другие. Автор статей в блоге Netpeak. Выступал на профильных онлайн и офлайн конференциях. Преподавал поисковую и медийную рекламу в Genius Marketing.

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