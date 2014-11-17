Несмотря на постоянные изменения алгоритмов поисковых систем, ссылочный фактор остается одним из основных факторов ранжирования сайтов.

Более того, алгоритмы и санкции поисковых систем заставляют интернет-маркетологов постоянно совершенствовать практику построения ссылочного профиля, все больше отграничиваться от покупных ссылок и все чаще воспринимать органический линкбилдинг как эффективный инструмент получения качественной ссылочной массы. Но насколько реально с помощью линкбилдинга получить нечто большее, чем просто естественный ссылочный профиль? Как максимально повысить эффективность стратегии получения ссылок? Как начать продавать, наращивая ссылки? Именно об этом сегодня и пойдет речь.

В рамках работы нашего отдела по наращиванию естественной ссылочной массы мы провели ряд экспериментов, направленных на получение наиболее широкой статистики эффективности линкбилдинга, как инструмента получения ссылок. Стоит упомянуть, что основна цель линкбилдинга — все же ссылки, и только потом дополнительные KPI. Но линкбилдинг все-таки усиленно стремится к статусу полноценного инструмента, который может приносить целевой трафик и даже конверсии. Давайте посмотрим, насколько мы к этому близки.

Эксперимент

В общей сложности мы провели 6 экспериментов по наращиванию ссылок. В качестве тематических сайтов были специально отобраны площадки разных тематик для того, чтобы проанализировать влияние тематики на результаты кампании по построению ссылок.

Мы размещали ссылки на следующих площадках:

Темы на форумах. Комментарии в блогах. Вопросы и ответы в Q/A сервисах. Добавление в каталоги. Комментарии и посты в социальных сетях.

Подобранные площадки были исключительно тематическими и соответствующими географии рекламной кампании. Все размещенные посты были максимально полезными для целевой аудитории:

В итоге получили следующую картину:

Результаты нашего эксперимента

1737 переходов на 249 размещенных ссылок;

средняя стоимость размещения одной ссылки — $1,55;

в среднем одна ссылка приводит на сайт 7 человек;

в среднем привлеченные пользователи посещают 2,45 страницы;

каждая вторая ссылка приводит к переходам;

одна ссылка — одно достижение цели;

каждая 42-я ссылка ведет к транзакции.

Стоит помнить, что помимо достигнутых целей и транзакций, приведенная статистика не учитывает полученные звонки и возвраты. Помимо этого, метрика достигнутых целей достаточно размытая — она напрямую зависит от типа сайта и от настроек отслеживания этих целей. Например, в случае с элитным отелем в Крыму мы работали с сайтом с девятью основными страницами, три из которых — целевые и отслеживаемые. Это объясняет, почему в этом случае мы получили 170 достижений цели.

Наиболее удачный кейс из всех представленных здесь — магазин техники и аксессуаров Apple: при построении 89 ссылок мы получили 4 транзакции.

При этом транзакций мы не достигли в случае с сайтами тематик:

страхование и кредитование автомобилей;

элитный отель в Крыму;

музыкальный магазин.

Оценочная стоимость построенных ссылок для магазина аксессуаров — $150. Средний чек в магазине, для которого велись работы по наращиванию ссылочной, равен $30. Стоит заметить, что реферальный трафик в этом кейсе, ко всему прочему, имеет наибольшее среднее время на сайте, но также наивысший показатель отказов. Наиболее качественный трафик удалось получить в тематике музыкального магазина — 3 ссылки из 4-х принесли на сайт трафик. При этом каждая проставленная ссылка в среднем привела к 10 переходам со средним временем на сайте 3 минуты 10 секунд и к 3,68 просмотренных страниц.

Самой слабой при этом можно считать тематику кредитования и страхования автомобилей — трафик был сравнительно менее качественный, чем в других случаях, хотя каждая вторая ссылка привела к переходу.

Вывод

Несмотря на явную погрешность, проведенный эксперимент дает понять, что эффективность «продающего линкбилдинга» во многом зависит именно от тематики вашего сайта. Наиболее точные статистические данные можно получить, только исследуя подобным образом сайты, конкурирующие в рамках одной тематики.

На данный момент происходит явное «смешивание» инструментов и вариантов их использования. Конечно же, можно использовать линкбилдинг только ради получения ссылок для SEO, но тогда мы не будем полноценно использовать потенциал этого инструмента. Мы можем называть это по разному: «линкбилдинг», «крауд-маркетинг» или же «скрытый маркетинг» — суть остается та же. Ссылки могут приносить трафик. Ссылки могут приводить к конверсиям.

Помимо ссылок мы можем увеличивать узнаваемость бренда и лояльность к бренду, управлять репутацией. Конечно же, мы получили сравнительно немного переходов и совсем мало конверсий. Но мы проводили эксперимент сугубо в рамках классического наращивания ссылок на форумах, блогах, Q/A и социалках.

Линкбилдинг не должен продавать, но он может это делать. Поэтому стоит обратить внимание на тщательность подбора площадок, на структуру околоссылочных текстов и тестировать новые подходы к аудитории той или иной площадки. Потому что это улучшает результат. И проведенный нами эксперимент показывает, что при небольших временных затратах можно повысить рентабельность этого инструмента.

Читайте пост «[SEO настоящего] под микроскопом» и узнайте, какая роль отводится органическому линкбилдингу.