Кейс Taketones: как за год увеличить трафик в 10 раз

Проект: TakeTones — лицензионная музыка. Период продвижения: 1 год и 1 месяца (старт в феврале 2020). Регион продвижения: США. Команда: Дегтярев Александр.

О проекте

Taketones — это музыкальная библиотека, которая идеально подходит для выбора наиболее уместных треков сопровождающих видео, подкасты и т. д.

Клиент — один из основателей сайта, пришел с запросом вывести сайт из просадки по траффику по непонятной причине после определенной даты и продвинуть основной запрос «royalty free music».

После постановки задачи я сразу начал делать технический аудит сайта и понял, что резкое падение трафика связанно не с вмешательством в техническую часть, хотя там тоже были проблемы. Благодаря сервису ahrefs я проанализировал конкуренцию по заданному ключу.

Что мы сделали для достижения цели

Единственное техническое ограничение, которое у нас было и есть, это ускорение загрузки сайта, так как он работает React Native. Это создает свои особые условия. Я подумал, что причиной падения траффика являются декабрьские обновления Google 2019 года.

Первый этап действий: полный технический аудит

Для поиска ошибок и пробелов на сайте использовали возможности Netpeak Spider.

В итоге были найдены такие ошибки:

hreflang;

canonical;

каннибалирующие страницы между собой, то есть с одинаковой семантикой;

404-страницы.

незаполненные и дублирующие Meta Title, Description.

Второй этап: выяснения причины резкого падения траффика

После технического аудита и исправления всех проблем понял, что основная загвоздка не в этом, проблемы были, но их не было слишком много, поэтому повлиять так сильно на работу сайта они не могли. После дополнительного выяснения у клиента работ, проводившихся на сайте, мы выявили что сервис для проверки уровня спама сайта, которым пользовался клиент, не подходит для нашего ГЕО (USA). Из-за этого 2000 обратных ссылок, которые приносили пользу сайту, были внесены в файл для отклонения. Я пересобрал его, подключив MOZ в Netpeak Checker. В итоге гипотеза подтвердилась — это было причиной резкого падения трафика.

Третий: стратегия продвижения сайта

После я принялся за изучение конкурентов и запросов, по которым они ранжируются. Понял, что путь будет долгий и, пообщавшись с клиентом, объяснил, что основной запрос будет продвигать сначала в околоанкорном тексте при публикации на тематических и околотематических сайтах, при этом продвигаясь по брендовому запросу. Определили, что для начального ускорения сайта нам нужно примерно 15 статейных и 20 крауд-ссылок. Согласовали и составили план движения по месяцам:

На третий месяц я начал корректировать план, добавляя в него больше основного запроса и более среднечастотные запросы по типу:

royalty free upbeat music;

royalty free chillhop;

royalty free hip hop.

Эта стратегия сработала отлично в связке с подмешиванием закупки размещения на .edu сайтах и других трафиковых и малоспамных сайтах.

Результаты

Выше я уже упоминал, что первые результаты мы получили через два месяца, после продвижения ссылками и чистки файла disallow, но какой результат в общем и по основному запросу “royalty free music”?

Основной запрос

Основной запрос удалось за 13 месяцев продвинуть с 100-й позиции на 14-ю. Мы не заканчиваем работу и еще на пути к борьбе за топ-3 в поисковой выдаче, но выбрали белое, медленное, но уверенное продвижение.

Общая динамика

Оперативное исправление ошибок клиентом и те инструменты, которые мы использовали в рамках реализации стратегии продвижения, позволили нам достигнуть увеличения трафика в 10 раз.

Доход за время сотрудничества вырос на 115%, а транзакции — на 43,95%.