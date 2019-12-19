Неочевидные причины блокировки аккаунта в Google Merchant Center

Google Merchant Center — один из самых эффективных инструментов для продажи товаров в интернете. Но любой успешный рабочий аккаунт могут заблокировать в самый неподходящий момент по самым неожиданным причинам. Для того, чтобы этого избежать, нужно знать из-за чего такое происходит.

Рекламируемый сайт и фиды данных должны быть доступны из любой точки мира

Каждый сайт, который привязывается к аккаунту и добавляемый фид должны пройти модерацию. Заботливый Google не допустит небезопасный для пользователей контент. Например, рекламу подделок, оружия или программ по взлому компьютерных систем.

Если модератор, который находится в Дублине, не может открыть сайт или фид, то он заблокирует рекламу.

Такое может случиться при некорректной настройке фильтров от сетевых атак. Фильтры анализируют трафик сайта и выявляют нестандартную сетевую активность или ошибки. При этом они могут блокировать пользователей из других стран, как «подозрительных».

Цены в объявлениях должны совпадать с соответствующими ценами на сайте

Если на сайте используется протокол определения местоположения, то пользователь, попадая на страницу товара, сразу увидит актуальную цену рассчитанную для его региона/города.

Так как в фиде может указываться только одна цена, то она может не совпадать с той, которая отобразится на странице для каждого конкретного пользователя. Чтобы не словить блок, есть решение:

1. Если цена для регионов меняется в зависимости от стоимости доставки, то необходимо оставить цену самого товара на сайте, а стоимость доставки указать с помощью инструмента Google Merchant Center.

2. Если цена в регионах различная по другим причинам, то каждый товар в фиде с разной ценой должен иметь свой отдельный id и посадочную страницу для каждого города. Для удобства создания кампаний и возможности сегментировать данные фида в атрибут “Custom label” следует добавить название города.

Если же на одной посадочной странице несколько цен, то роботы Google добавляют в рекламное объявление цену, которая находится выше всего в коде страницы:

В этом случае вас не заблокируют, но эффективность объявлений будет значительно ниже. Вы будете платить за клики пользователей, которые в итоге не совершат покупку из-за неподходящей цены. Рекомендовано создавать отдельные страницы под каждый товар.

Сайт не должен требовать обязательной регистрации для покупки

По правилам Google Merchant Center купить товар может любой пользователь без каких-либо дополнительных условий, то есть, например, нельзя требовать обязательную регистрацию на сайте. За это блокируют аккаунт. Но можно избежать нарушений, если использовать пассивную регистрацию, то есть без подтверждения e-mail или телефона.

Необходимо периодически проверять актуальность сертификата защищенного SSL сервера

Сертификат SSL — это протокол, то есть набор правил, который используется для безопасного сбора и обработки информации. Например, таких личных данных, как логины, пароли, банковские реквизиты или номера карт.

То есть для показа торговых объявлений, вы должны позаботиться, чтобы информация ваших клиентов не попала в руки злоумышленников и мошенников. Определить, что с сертификатом всё в порядке — несложно. Достаточно посмотреть на адрес страницы: если слева от него будет зеленый, золотой или серый замочек, значит сайт защищен.

Также иногда рядом с доменным именем появляется зеленая строчка с названием компании, что подтверждает наличие SSL сертификата.

Если сертификат слетит по каким-либо техническим причинам — аккаунт Мерчанта тоже заблокируют. Эпичность такой ситуации в том, что можно даже не заметить проблему с сертификатом (он же точно работал 2 года назад!) и искать причину совсем в других местах.

В Google Merchant Center нельзя предлагать ремонт продаваемых товаров

Если вы сами производите эти товары, то предложение ремонта не запрещено правилами. Однако, если вы — мультибрендовый магазин техники, то никакого ремонта на посадочных страницах рекламируемых товаров.

Должны быть снова подтверждены права на сайт при смене домена

Если вдруг вы решили изменить домен, то не забудьте заново подтвердить права на сайт и закрепить в Google Merchant Center новый корректный домен. Например netpeak.ua и netpeak.com.ua — являются разными доменами.

Запрещен контакт с менеджером вашей компании без предварительного согласия покупателя

Если после покупки всплывает сообщение «Спасибо за заказ. Наш менеджер свяжется с вами в течение дня!», а до этого не было поля с галочкой на разрешение звонка пользователю, то готовьтесь, что скоро Google доберется до вас и заблокирует аккаунт.

Финальный пункт о неочевидных причинах блокировки Google Merchant Center посвящен товарам

Почему же могут заблокировать отдельные товары в фиде?

Изображения или другие элементы закрыты от индексации robots.txt. Robots.txt — это файл, с помощью которого можно позволять или запрещать индексацию отдельных страниц сайта. Если этим файлом запретить Google индексировать страницы, то он заподозрит вас в неладном и заблокирует товар.

Частая смена цены при ненастроенном автообновлении и дополнительных фидах обновления данных. Если цена будет меняться каждые пол часа, товар могут отклонить.

Товара нет в наличии и заказать возможно только по предзаказу. Такие товары Google не пропускает, но можно рекламировать новинки, которых нет в наличии и никогда не было. Например, при ожидании поставки новой модели iPhone.

С осторожностью относитесь к рекламе товаров телесного цвета, потому что Google может принять их за части обнаженного тела. Аналогичное может произойти с товарами, картинки которых похожи на сигареты, игрушки для взрослых и другие запрещенные к продвижению товары. Например, с трубами:

Когда вводите необязательные атрибуты необходимо следить, чтобы они корректно отображались. Например, вы хотите ввести единицу измерения товара, но не указали количество единиц в наборе. В таком случае все товары будут заблокированы.

ВЫВОДЫ

Google регулярно проверяет наши аккаунты на соответствие правилам. Если вовремя не пройтись по возможным нарушениям, то можно не только потерять время и нервы на восстановление аккаунта, но и упустить потенциальных клиентов, продажи и доход. Обратите внимание, что ошибки могут быть незамеченными при первичной обработке сайта либо возникнуть вследствие ваших изменений. Поэтому проверка необходима на любом этапе работы.