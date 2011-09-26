SMM

Социальный арбуз или самые популярные тематики в Facebook в Украине
Андрей Чумаченко
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Здравствуйте, мои дорогие любители SMM! В сегодняшней статье вы не узнаете, что такое циркумфлекс и почему в качестве картинки я выбрал именно это однолетнее травянистое растение, но сможете узнать о том, что среди нас с вами есть 460 человек в возрасте от 18 до 50 лет, родившихся во время демографического взрыва, больше тысячи любителей бейсбола, 980 фанатов крикета и что собаки, наконец-то, победили кошек.

Арбуз социальный

Ну, а если коротко, я просто решил поделиться с вами мини-исследованием, которое проводил для одного из клиентов студии Netpeak. Клиент захотел узнать, какие тематики по версии социальной сети Facebook являются самыми популярными. Я тоже заинтересовался этим вопросом и теперь с радостью покажу результат. Подопытными для этого исследования вызвались ровно один миллион триста четыре тысячи шестьсот шестьдесят человек, проживающих в Украине, имеющих мужской или женский пол и возраст от 18 до 50 лет. Грубо говоря - платежеспособная аудитория. Наотрез помогать мне отказались люди от 0 до 17 и от 51 до 230 лет, общим числом 601,880 человек. Ну, а я и не расстроился. Последняя ремарка и попытка заинтересовать еще больше следящих за заветными буквами SMM товарищей - рядом с каждой тематикой (интересом) кроме охвата я указывал еще и среднюю рекомендуемую цену за 1 клик. Прошу помнить всех о том, как быстротечно время и о том, что уже завтра эти цифры будут менее актуальны, чем сегодня. Здесь они больше для сравнения и ознакомления с порядком ценообразования. Ну, поехали! Американская социальная сеть имени Марка Цукерберга делит все интересы и тематики на восемь больших блоков.

Activities

Приготовление пищи - 8,960 человек - 0,43$ Танцы - 14,020 человек - 0,43$ Поделки|Ремесла - 11,020 человек - 0,41$ Планирование мероприятий - 3,160 человек - 0,60$ Еда и питание - 6,100 человек - 0,46$ Игры (Консоль) - 19,860 человек - 0,43$ Игры (Социальные|Интернет) - 23,340 человек - 0,41$ Садоводство - 1,840 человек - 0,44$ Литература|Чтение - 27,500 человек - 0,42$ Спорт на свежем воздухе - 9,200 человек - 0,44$ Загрузка фотографий - 55,000 человек - 0,42$ Фотография - 15,640 человек - 0,41$ Путешествия - 45,920 человек - 0,39$
Пятерка лидеров этого блока выглядит так:
1. Фотографии (загрузка фотографий и фотографирование) - более 70,500 человек 2. Путешествия - почти 46,000 человек 3. Компьютерные игры - около 43,000 человек 4. Книги - 27,500 человек 5. Танцы - 14,000 человек

Business/Technology

Программирование - 27,800 человек - 0,45$ Личные финансы - 2,560 человек - 0,49$ Недвижимость - 1,920 человек - 0,49$ Наука|Техника - 5,820 человек - 0,52$ Владельцы малых бизнесов - 5,960 человек - 0,53$
В этом блоке безоговорочное лидерство держит программирование - почти 28,000 человек. Второе и третье место поделили любители науки и техники и владельцы малых бизнесов, их по шесть тысяч.

Events

Празднует день рождения через < 1 недели - 23,740 человек - 0,52$ Недавно переехали - 1,580 человек - 0,28$
Эти цифры явно плавающие, но порядок ясен.

Family Status

Вдалеке от семьи - 17,240 человек - 0,36$ Вдалеке от родного города - 54,360 человек - 0,41$ Люди, родившиеся во время демографического взрыва - 460 - 0,05$ Помолвлены (< 1 года) - 3,820 человек - 0,51$ Помолвлены (< 6 месяцев) - 2,260 человек - 0,53$ Новобрачные (< 1 года) - 22,780 человек - 0,58$ Новобрачные (< 6 месяцев) - 22,980 человек - 0,57$ Родители (Все) - 38,440 человек - 0,51$ Родители (дети: 0-3 лет) - 800 человек - 0,56$ Родители (дети: 4-12 лет) - 1,080 человек - 0,55$ Родители (дети: 13-15 лет) - 2,460 человек - 0,50$ Родители (дети: 16-19 лет) - 4,560 человек - 0,54$
Этот блок должен заинтересовать владельцев свадебных салонов и магазинов с товарами для малышей. Сравнивать их и искать тройку лидеров - смысла нет.

Interests

Автомобили - 17,620 человек - 0,49$ Пиво/Вино/Алкоголь - 5,640 человек - 0,41$ Благотворительность/Милосердие - 15,140 человек - 0,43$ Образование/Обучение - 1,300 человек - 0,41$ Развлечение (Телевидение) - 71,080 человек - 0,47$ Окружающая среда - 10,120 человек - 0,42$ Здоровье и благополучие - 9,300 человек - 0,42$ Дом и сад - 10,900 человек - 0,42$ Новости - 21,080 человек - 0,49$ Домашние животные (Все) - 8,840 человек - 0,42$ Домашние животные (Коты) - 1,840 человек - 0,34$ Домашние животные (Собаки) - 4,540 человек - 0,42$ Поп-культура - 28,800 человек - 0,42$
Это очень полезный блок, который позволяет сделать несколько ошеломляющих открытий. Но поскольку ошеломляющие открытия у каждого свои - не будем заострять внимание на этом и перейдем к лидерам. 1. Телевидение - уверенный лидер, 71,000 человек. Как люди могут любить телевизор и сидеть на Facebook одновременно - для меня загадка. 2. Поп-культура - почти 29,000 человек. 3. Дом, сад, окружающая среда - в сумме более 21,000 человек. Ландшафтные дизайнеры напряглись. 4. Новости - 21,000 человек. 5. Автомобили - их любят и на них ездят более 17,500 человек Не могу не выделить бонусное шестое место: 6. Благотворительность - 15,000 человек, только где они, когда нужны - тайна.

Mobile

Мобильные телефоны (Все) - 148,960 человек - 0,55$ Android - 20,200 человек - 0,52$ iPhone - 148,960 человек - 0,49$ Другие - 108,520 человек - 0,45$ RIM/Blackberry - 1,920 человек - 0,41$ Windows Phone - 1,140 человек - 0,46$
Из этой статистики мы узнаем, что людей, которые хотят выделяться из серой обыденной толпы - почти 150 тысяч, а пользователей Blackberry - почти две тысячи. Разработчикам ПО для мобильных приложений, думаю, ясна тенденция и без комментариев.

Retail/Shopping

Товары для красоты - 10,200 человек - 0,46$ Бытовая электроника - 37,160 человек - 0,48$ Мода - 47,240 человек - 0,47$ Предметы роскоши - 26,380 человек - 0,46$

Sports

Виды спорта (Все) - 71,600 человек - 0,46$ Бейсбол - 1,060 человек - 0,36$ Баскетбол - 8,320 человек - 0,40$ Крикет - 980 человек - 0,37$ Экстремальные виды спорта - 7,800 человек - 0,45$ Ролевые виды спорта - 2,940 человек - 0,70$ Футбол (Американский) - 14,600 человек - 0,39$ Гольф - 880 человек - 0,47$ Хоккей на льду - 1,220 человек - 0,59$ Автоспорт/NASCAR - 9,880 человек - 0,47$ Футбол/Европейский футбол - 43,700 человек - 0,42$ Теннис - 9,560 человек - 0,39$
Из удивительного стоит отметить популярность бейсбола (тысяча человек), крикета (почти тысяча человек), гольфа (почти девятьсот) и американского футбола (более четырнадцати тысяч человек). Как я себе всегда представлял - для наших широт эти виды спорта никогда не были чем-то кроме фрагментов американских фильмов. Ну, и совершенно не удивительна победа "европейского" футбола с огромным отрывом, его любят почти 44,000 человек.

Вот такие статистики. Надеюсь, эта информация поможет вам не только определиться с необходимостью тратить деньги на продвижение в социальных сетях, но и выбрать самую добрую студию, для представления ваших интересов. Вы ведь помните, чей блог читаете? С вами был Андрей Чумаченко и наша непостоянная рубрика «Автостопом по социальным сетям».

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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соцмедиа таргетированная реклама
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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