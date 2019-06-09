Контент-маркетинг

Блоги, каналы и паблики об интернет-маркетинге — читательский рейтинг
Георгий Рябой
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Думаете, что сегодня почитать об онлайн-бизнесе и диджитал-маркетинге? Вам сюда. Мы собрали топ интересных сайтов, блогов, каналов и пабликов и вынесли их на свободное читательское голосование.

Список участников формировался на основании рейтинга 2018 года — тогда в рейтинге блогов, сайтов и рассылок было 174 ресурса, а в рейтинге каналов и пабликов — 94. В новом рейтинге мы решили собрать только «живые» сайты и каналы — то есть те, которые публиковали хоть что-то в течение последних 30 дней. После актуализации списка из прошлогоднего рейтинга осталось 125 сайтов/блогов и 77 каналов/пабликов. За месяц голосования появились новые имена — теперь в списке активных 150 сайтов и 96 каналов. 

Победители 2019

В этом году пятерка лидеров среди сайтов и блогов выглядит так:

  1. Блог HOSTiQ.ua.
  2. Блог OdesSeo.
  3. Блог маркетингового агентства МАВР.
  4. Блог Дмитрия Кота.
  5. Блог Inweb.

На первых местах в номинации «Каналы и паблики»:

  1. Алло, это HOSTiQ?
  2. Тыжмаркетолог.
  3. Netpeak.
  4. WebPromoExperts.
  5. Комплето.

Я вскоре напишу победителям для обсуждения порядка получения призов.

Призы победителям

Те, кто займет первые три строчки в рейтинге лучших сайтов, получат возможность на месяц разместить ссылку на любую статью своего ресурса в блоке «Лучшее в блогах партнеров» на главной блога Netpeak.

блок «Лучшее в блогах партнеров» на главной блога Netpeak

Также победители получат три размещения в партнерских блоках рассылки по читателям блога Netpeak (база — 32 473 подписчика) и смогут опубликовать кейс о развитии своего ресурса в блоге Netpeak (наши редакторы будут помогать на каждом этапе).

Победитель рейтинга лучших каналов и пабликов сможет разместить ссылку на плашке в хедере блога на неделю. Плашка размещается на всех статьях блога, в десктопной и мобильной версиях (это более 100 000 просмотров за 7 дней):

Победитель рейтинга лучших каналов и пабликов сможет разместить ссылку в хэдере блога на неделю

Вы не поверите, какая конверсия у этой ссылки.

Голосование официально открыто:

Сайты, блоги и рассылки

Каналы и паблики

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интернет-маркетинг ссылки с блогов рейтинги
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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