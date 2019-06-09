Думаете, что сегодня почитать об онлайн-бизнесе и диджитал-маркетинге? Вам сюда. Мы собрали топ интересных сайтов, блогов, каналов и пабликов и вынесли их на свободное читательское голосование.
Список участников формировался на основании
Победители 2019
В этом году пятерка лидеров среди сайтов и блогов выглядит так:
На первых местах в номинации «Каналы и паблики»:
Я вскоре напишу победителям для обсуждения порядка получения призов.
Призы победителям
Те, кто займет первые три строчки в рейтинге лучших сайтов, получат возможность на месяц разместить ссылку на любую статью своего ресурса в блоке «Лучшее в блогах партнеров» на главной блога Netpeak.
Также победители получат три размещения в партнерских блоках рассылки по читателям блога Netpeak (база — 32 473 подписчика) и смогут опубликовать кейс о развитии своего ресурса в блоге Netpeak (наши редакторы будут помогать на каждом этапе).
Победитель рейтинга лучших каналов и пабликов сможет разместить ссылку на плашке в хедере блога на неделю. Плашка размещается на всех статьях блога, в десктопной и мобильной версиях (это более 100 000 просмотров за 7 дней):
Вы не поверите, какая конверсия у этой ссылки.
Голосование официально открыто:
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