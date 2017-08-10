Руководитель прислал вам скриншот, что рассылка попала в спам. Коллеги пишут, что рассылка попала в спам. Вы не можете понять, что сделали не так. Чувствуете запах, да? Это паника. Дышите глубже. Проверьте всё по этому чек-листу.
Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:
Этот алгоритм я составил по личному трехлетнему опыту отправки рассылок и десятке-другом публичных и почти публичных рекомендаций почтовых сервисов. Открыт к обсуждению и вопросам в комментариях.
UPD. Кстати, MailChimp, GetResponse и некоторые другие почтовые сервисы учитывают, когда пользователи чаще всего открывают письма, и могут доставить вашу рассылку к этому времени. Отличная фишка для повышения показателей. Больше о том, как выбрать время для отправки рассылки, читайте
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