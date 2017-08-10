Как не попасть в спам
Георгий Рябой
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Руководитель прислал вам скриншот, что рассылка попала в спам. Коллеги пишут, что рассылка попала в спам. Вы не можете понять, что сделали не так. Чувствуете запах, да? Это паника. Дышите глубже. Проверьте всё по этому чек-листу.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Что делать, если почтовая рассылка попала в спам

Этот алгоритм я составил по личному трехлетнему опыту отправки рассылок и десятке-другом публичных и почти публичных рекомендаций почтовых сервисов. Открыт к обсуждению и вопросам в комментариях.

UPD. Кстати, MailChimp, GetResponse и некоторые другие почтовые сервисы учитывают, когда пользователи чаще всего открывают письма, и могут доставить вашу рассылку к этому времени. Отличная фишка для повышения показателей. Больше о том, как выбрать время для отправки рассылки, читайте в специальном исследовании.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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