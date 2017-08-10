Руководитель прислал вам скриншот, что рассылка попала в спам. Коллеги пишут, что рассылка попала в спам. Вы не можете понять, что сделали не так. Чувствуете запах, да? Это паника. Дышите глубже. Проверьте всё по этому чек-листу.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Этот алгоритм я составил по личному трехлетнему опыту отправки рассылок и десятке-другом публичных и почти публичных рекомендаций почтовых сервисов. Открыт к обсуждению и вопросам в комментариях.

UPD. Кстати, MailChimp, GetResponse и некоторые другие почтовые сервисы учитывают, когда пользователи чаще всего открывают письма, и могут доставить вашу рассылку к этому времени. Отличная фишка для повышения показателей. Больше о том, как выбрать время для отправки рассылки, читайте в специальном исследовании .

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