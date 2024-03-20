ROMI 1742% с первого месяца сотрудничества — кейс intertop.kz по email-маркетингу

Проект: intertop.kz. Период продвижения: 01.09.2022 — 28.03.2023. Регион продвижения: Казахстан. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Євгения Семко, Email Marketer; Виталий Иванов, Team Lead Email&Retention Marketing Team; Виолетта Гусак, Team Lead Project Manager; Анна Бондар, Content Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team; дизайнеры Анна Романко, Айканиш Бєйшембаєва, Дмитрий Богомол.

Кто клиент

Intertop — известный украинский ритейлер по продаже обуви, одежды и аксессуаров. Успешно работает на казахском рынке с 2006 года и насчитывает более полусотни магазинов в 14 крупных городах. Представляет продукцию сотни брендов, среди них Geox, Clarks, Skechers, Timberland, Braska, Emporio Armani, Tommy Hilfiger.

Цели продвижения

Когда intertop.kz обратился к команде Netpeak Agencies Group, он уже имел большую клиентскую базу в Казахстане. Запрос был на то, чтобы увеличить продажи и улучшить взаимодействие с покупателями.

Что трансформировалось в конкретные цели для email-маркетинга:

Увеличить трафик из канала email, вырастить доход из него на 30%. Улучшить и обновить дизайн триггерных и массовых писем, чтобы сделать их привлекательнее для клиентов и повысить конверсию.

Действия команды

Первым делом мы провели аудит уже существующего канала еmail intertop.kz. Оценили:

кампании по каналу email;

триггерные письма;

формы подписки;

дизайн.

Команда Netpeak Agencies Group разработала стратегию продвижения, которая включала геймификацию, рассылки через Web-push сообщения, увеличение количества новых триггеров ежемесячно. Давайте об этом подробнее.

Обновление дизайна и шаблонов

Визуал, который долго не меняется, может приестся. Поэтому решили обновить дизайн сразу по нескольким направлениям.

Обновили шаблон для триггерных писем. Речь о письмах, которые люди получают в ответ на определенные действия на сайте. Например, велком-серия после подписки или письмо-напоминание, если оставить товар в корзине. Изменили дизайн форм подписки. Изменили дизайн массовых рассылок. При этом, постоянно делали А/В-тесты с разными вариантами расположения карточек товаров и их внешним видом, чтобы найти те варианты, которые будут наиболее интересны подписчикам.

В целом мы хотели сделать бренд более узнаваемым, а дизайн — запоминающимся. Поэтому добавили в письма корпоративные цвета и уделили больше внимания расположению акцентов в дизайне, благодаря чему он стал более привлекательным, лаконичным и понятным для подписчика.

Так выглядел триггер «Брошенный просмотр» до начала работы команды:

После:

«Брошенная корзина» до и после:

Геймификация

Речь о письмах с необычной тематикой, вовлекающих в интерактив, и обязательно в интересном дизайне. Отлично работают для поддержания интереса подписчиков.

Пример письма с игрой «Найди все отличия»:

Пример письма с загадкой:

Что еще мы сделали?

1. Провели аналитику.

В маркетинге без правильного анализа данных можно пропустить важные аспекты, которые влияют на результаты.

Например, после обновления триггерной цепочки, мы заметили снижение эффективности. Анализ помог определить, что проблема заключалась в новом дизайне и его структуре. Соответственно, мы:

внесли корректировки в дизайн;

тестировали разные темы для писем;

регулировали временные интервалы между ними.

Это помогло оптимизировать работу писем и повысить их эффективность.

Другой пример — мы заметили, что темпы роста базы подписчиков замедлились, внесли изменения в дизайн формы подписки и письма подтверждения, что повысило количество новых подписчиков.

2. Адаптировали письма под мобильные устройства.

В современном мире важность адаптации под мобильные устройства растет. Многие пользователи используют именно смартфоны для проверки электронной почты. Таким образом, если письма не адаптированы под мобайл, это может отрицательно сказаться на их пользовательском опыте и вызывать неудобства при просмотре письма. Что, в свою очередь, грозит снижением конверсии.

3. Рассылки Web-push сообщений.

Web-push уведомления — это эффективный инструмент коммуникации с клиентами в реальном времени. Они появляются прямо на экране устройства пользователя, независимо от того, открыт ли у них сайт в браузере.

Основные информационные поводы, которые мы использовали в пуш-уведомлениях:

скидки — мгновенно информировали наших клиентов об акционных предложениях и скидках;

новая коллекция;

открытие нового магазина — информировали лояльных клиентов о новых точках продаж;

распродажи — речь об уведомлениям о сезонных распродажах;

анонсы — сообщали о предстоящих событиях, акциях, специальных предложениях или коллаборациях.

Благодаря Web-push уведомлениям можно поддерживать постоянную связь с клиентами, способствуя повышению лояльности и увеличению продаж.

Результаты продвижения

Команда Netpeak Agencies Group проводила аналитику действующих рассылок, подготовила план развития канала email, подготовила карту коммуникации и адаптировала письма под мобильные устройства. Кроме того, мы переработали триггеры для писем «Брошенный просмотр» и «Брошенная корзина», значительно повысив их эффективность и визуальную привлекательность.

За время работы над проектом с 1 сентября 2022 по 1 апреля 2023 года:

доход увеличился на 21,23%;

количество транзакций увеличилось на 19,58 %;

коэффициент транзакций вырос на 31,5%;

средний чек — плюс 1,38%;

ценность сеанса (соотношение дохода к числу сеансов) увеличилась на 33,31 %.

С первого месяца сотрудничества ROMI достиг 1742% и стабильно растет. Средний ROMI за период с начала сотрудничества составляет 1531%:

В целом стабильно высокие значения ROMI и тенденция к росту показателей ROMI указывают на то, что сотрудничество является успешным в обеспечении значительного возврата инвестиций.

В дальнейшем команда Netpeak планирует продолжать следовать выбранному курсу, наращивая базу подписчиков, использовать геймификацию. Перед нами стоят новые интересные цели, которых мы достигнем с партнерами из intertop.kz:

Увеличение дохода от триггерных рассылок на 50%. Увеличение вовлеченности при взаимодействии со списками рассылки до 60%. Увеличение темпов роста абонентской базы на 20%. Расширение каналов связи с аудиторией (sms, App inbox, Push mobile). Увеличение дохода от retention-маркетинга на 30% в год.

Отзывы о сотрудничестве

Виолетта Гусак, Team Lead Project Manager в Netpeak Agencies Group

В начале сотрудничества команда идентифицировала цели, что дало направленность действий.

Профессионализм и оперативность всех участников команд оказались неоценимыми. Все участники всегда были готовы выслушать рекомендации и идеи и действовать.

Открытое общение, обмен идеями и плодотворное сотрудничество — все это стало частью полученного результата. Мы действительно ощущаем, что работаем как одна команда, двигаясь в одном направлении.

Карина Жасыбек, SMM manager в INTERTOP

Работа с командой Netpeak показала отличные результаты — мы достигли поставленных целей, улучшили процессы и выстроили максимально понятную структуру работы. Много анализировали, запускали А/В-тесты и старались сделать промо- и триггерные рассылки максимально эффективными, визуально приятными и передающими айдентику каждого из брендов.

Екатерина Щипачёва, Digital manager в INTERTOP