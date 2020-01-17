Я веду соцсети агентства Netpeak и ежедневно пользуюсь множеством сервисов для SMM-специалистов. В этом посте я собрала важные и не очень боты, которые не только придут на помощь, но и повеселят, когда грустно.

Text4InstaBot

@text4instabot это не бот, а спасение для SMMщика. Зачастую Instagram «съедает» абзацы в исходном черновике и после публикации текст сливается в цельное полотно. Text4InstaBot поможет разделить текст на «правильные» абзацы, писать по центру и с красной строки, зачеркивать и подчеркивать отдельные слова.

Также бот считает количество фактических и допустимых символов в посте — это здорово помогает, если вы подготовили слишком большой текст и Instagram отказывается его публиковать.

Youtube Audio Download

@YtbAudioBot — у каждого бывают ситуации, когда нужно экспортировать mp3-файл из видео в YouTube. Это легко сделать с помощью YtbAudioBot.

GiftHubBot

@GiftHubBot — находка для тех, кому приходится постоянно выбирать подарки в силу рода своей деятельности. Или на случай, когда фантазия вот-вот закончится. Бот задаст несколько вопросов про интересы и возраст человека, а потом поможет выбрать презент на любой праздник для друга, коллеги или второй половинки. Удобно, что сразу есть ссылки на товары в интернет-магазинах и указана примерная цена.

Бот Ситуации

@ZamesTodayBot — не спрашивайте. Просто посмотрите :) Всегда запускаю этого бота, когда устала.

Insta Bot

@InstaBot — еще один бот для Instagram. Запросто скачает фото, видео, аватарки и даже истории.

Meming Bot

@memingbot — поможет стать шутником года. Ну, и подобрать мем по случаю.

AAAAA robot

@aaaaarobot — когда сильно загружен задачами, нужно выпустить пар. Бот знатно поорет и поможет успокоить нервы.

via GIPHY

В предыдущем посте я рассказывала, как создать бота для администрирования Telegram-канала . Если у вас есть любимые боты, пишите названия в комментариях — добавлю их в пост.

А если вам нужно профессиональное продвижение вашего телеграм-канала — оставляйте заявку: