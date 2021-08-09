Теневой бан Instagram — как распознать и преодолеть

Никто не знает, есть ли он наверняка, и как точно наказывает провинившихся. Некоторые пользователи и бизнес-аккаунты в Instagram утверждают, что пессимизированы соцсетью, поэтому их публикации не видит аудитория. Мы изучили теории, истории и гипотезы про теневой бан в Instagram, а также спросили про теневой бан SMM-эксперта. Выводы за вами.

Что называют теневым баном

Это частичное и полное исключение публикаций определённого пользователя в выдаче при поиске по указанным хештегам, геолокации или в блоке рекомендаций. Внешне все функции остаются доступными, но посты не собирают того же количества реакций, что и раньше, поскольку показы в лентах подписчиков ограничены. Официального подтверждения существования теневого бана от имени Instagram не существует.

Что нам известно: рекомендательная система Instagram основана на DLRM — модели рекомендаций глубокого изучения с двенадцатью триллионами различных параметров. То есть материалы отбираются и предлагаются другим пользователям с учетом «выводов» системы о качестве контента и поведении в соцсети.

Как понять, что это он

Выявить теневой бан можно, регулярно просматривая статистику аккаунта. Вы сразу же обнаружите резкое падение охвата новых постов. Важно делать всё по тому же принципу, что и раньше, чтобы убедиться — посты показываются только части аудитории. Снижается количество лайков и комментариев под публикациями из-за низкого охвата.

Чтобы понять, показываются ли ваши публикации по хештегу и есть ли ограничения для вашего профиля:

зайдите с другого аккаунта;

попробуйте найти свои посты по указанному хештегу. Если их нет, показы ограничены;

войдите также с другого браузера и поищите публикации;

попросите друга войти со своего устройства и найти ваш пост по хештегу;

опубликуйте новый пост, используйте хештеги и поищите его в выдаче, раздел «Недавние»;

пробуйте оставлять комментарии и лайкать посты, следите, чтобы реакции оставались на постах. Если система показывает предупреждение или реакции нет, стоит беспокоиться.

Пользователи утверждают, что теневой бан может продлиться от одного дня до шести месяцев. В первом случае — если нарушение разовое и расценивается как случайная ошибка. Во втором — если речь о систематическом игнорировании правил Instagram.

За что дают теневой бан

Есть предположения, что теневой бан обязательно налагается за попытки искусственно привлечь внимание пользователей в ваш профиль:

Массовая рассылка личных сообщений.

Массовое удаление неактивных пользователей из подписчиков для искусственного увеличения показателя ER (вовлеченность).

Массовое комментирование, сохранение и лайкание постов других пользователей — всплеск активности, который Instagram считает серым SMM.

Использование для контента огромного количества высокочастотных хештегов с количеством упоминаний от 1 млн.

Хештеги на публикациях не соответствуют содержанию публикации.

Хештеги нарушают политику соцсети. Среди них: porno, sex и подобные. Также помните, что распространители неприемлемого контента могут использовать обычные слова для его обозначения, а потому безобидный хештег может оказаться «кодовым словом» для блокировки.

А вот и вся подборка хештегов, которые считаются запрещенными в Instagram. Учитывайте это при публикации:

Интересно, что в Instagram с ноября 2020 года безнаказанно существует аккаунт с фотографиями блюд, где, кроме тарелки и руки, присутствует фрагмент мужского полового органа. При поиске аккаунт выдаётся одним из первых, доступ есть ко всем снимкам. То есть никакой пессимизации за натуралистичный контент.

Использование автоматизированных систем для массовых действий Instargram считает причиной некачественного контента в соцсети. Их использование напрямую влияет на охват ваших постов.

Обратите внимание: претензии соцсети могут быть также к использованию сторонних сервисов для сбора статистики и отложенного постинга.

Также есть мнение, что теневой бан накладывается из-за использования музыки:

О причинах и рекомендациях по выходу из теневого бана есть больше 15 тысяч публикаций в самом Instagram. Все они описывают примерно похожие теории, истории и советы.

Альтернативное объяснение теневого бана

Есть и такие теории, которые объясняют ситуацию с теневым баном другими явлениями. Их высказывают сами пользователи Instagram и некоторые SMM-специалисты:

баги Instagram могут снижать охват;

хештег не индексируется, а значит, не дает новых просмотров от других пользователей. При этом публикация видна подписчикам;

лента ориентирована алгоритмом на интересы пользователя, и ваш контент им не соответствует;

вы снизили активность в соцсети;

ваш контент интересен только узкой аудитории и иногда «выстреливает»;

вы не пользуетесь возможностями платного продвижения;

предстоящие обновления Instagram, которые могут отражаться на охвате крупных блогеров соцсети;

в описании вашего профиля есть ссылка на неработающий сайт.

Как выйти из-под теневого бана

Вне зависимости от причин ограничения охвата, вы можете снизить риск пессимизации аккаунта:

Проверьте хештеги, которые вы использовали за последний месяц. Если вычислить сложно, какие из них недопустимы, удалите блоки хештегов и комментарии с ними под всеми своими постами за последние 30 дней. Устройте на время тишину. Постарайтесь 3-4 дня не совершать действий в Instagram. Исключите не только публикацию постов, но и лайки, комментарии, подписки. Это важно, если накануне вы всё же использовали инструменты масслайкинга или подобные. Вплоть до того, что не отвечайте в Директе на сообщения. Отключите от своего аккаунта все сервисы сторонних разработчиков. Да, вы потеряете статистику на какое-то время, но важнее здесь реабилитировать весь аккаунт. Прекратите на время активные рекламные кампании. Смените бизнес-аккаунт на личный. Свяжите профиль в Instagram с Facebook-аккаунтом. Когда пройдет период тишины, начинайте постить, но не используйте в публикациях хештеги и не ставьте геометку. Исправьте данные профиля. Убедитесь, что сайт, указанный ссылкой в био, доступен и не заблокирован, у него положительная репутация. Заходите в профиль постоянно с одного и того же устройства. Не пользуйтесь VPN-сервисами, чтобы менять свой IP-адрес. Избегайте жалоб на аккаунт, то есть не постите спорный контент.

Вы также можете обратиться в службу поддержки, но Instagram отрицает существование теневого бана, а о реальной блокировке вам пришло бы уведомление. Так что смысла в этом немного. Алгоритм соцсети работает независимо, потому вам не сообщат, если по одному из триллионов фильтров ваш контент не прошел «проверку» и был ограничен в показах.

Если ваш профиль существует не так давно и терять нечего, лучше создать новый. Если есть что спасать, рекомендуем побороться.

Комментарий эксперта

Теневой бан — удобная отговорка, за которой часто скрывается непродуманная работа специалистов в соцсетях (начиная от подготовки контента до эффективности рекламы). Причина неудовлетворительных показателей статистики соцсетей в большинстве случаев заключается в низком ER аккаунта (показатель вовлеченности). Алгоритмы Instagram ранжируют контент по релевантности и неинтересный контент, тот, который подписчики быстро пролистывают, просто опускают вниз выдачи для подписчиков. Соответственно, если с охватами, просмотрами и реакциями что-то не то — копайте глубже и ищите, чем вы удержите внимание своих потенциальных клиентов. Это может быть как точечная корректировка контент-плана, так и глобальная смена коммуникационной стратегии (визуал это тоже часть коммуникации) вплоть до смены позиционирования бренда Читайте справку Instagram и руководство сообщества: из-за чего могут пожаловаться на аккаунт, что нельзя постить. 18+, нарушение авторских прав, буллинг и так далее. Неля Серебро, Head of SMM в Netpeak

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Запомнить

Всё сводится к уважению правил и рекомендаций социальной сети. Если их соблюдать и учитывать пожелания аудитории, давать контент, который нравится, проблем быть не должно. Чем интереснее ваши фото и тексты, тем больше вероятность получить лайк, комментарий, подписку. Соцсеть это учтёт и не будет отбрасывать вас вниз ленты. Конечно же, в ведении профиля важна регулярность. Чем больше перерывы между публикациями, тем сложнее вернуть былой интерес аудитории и снова «подняться».

Надеемся, собранные материалы и мнения помогут вам разобраться в причинах пессимизации и решить эту задачу.