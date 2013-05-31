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Звуковые уведомления в Facebook основаны на аккорде Fmaj7, ноты которого — FACE
Катерина Коламбет
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На днях на Quora появился вопрос про звук оповещений в Facebook и на него ответил Everett Katigbak, что не может не заинтересовать, ведь именно он создал большую часть звуковых сигналов, которые есть на данный момент в Facebook. Для начала краткая справка: Эверетт — дизайнер, стратег, соучредитель Facebook Analog Research Laboratory, экс-менеджер по дизайну внешней среды в Facebook (он работал над тем, чтобы корпоративная культура компании нашла отражение в дизайне офисов), а ныне — brand design manager в Pinterest.

Ноты FACE: фа, ля, до, ми

Всего несколько компонентов определяют идентичность звука. Первый — базовый аккорд, в нашем случае это Fmaj7 (F Major 7). Специально для музыкальных гиков: его ноты FACE — фа, ля, до, ми. Есть несколько причин, почему я выбрал этот аккорд, кроме очевидного — то, что его написание 'FACE'. Всё благодаря неожиданному открытию по время игры по нотам. Fmaj7 — джазовый аккорд. Он звучит неформально, импровизированно и вызывает приятные эмоции. В нем есть несколько интересных интервалов, которые несут определенные смыслы — они и формируют звуковые модули для уведомлений в Facebook. Эти интервалы: две третьих, F-A и C-E. Звуковой сигнал на основе первого вы можете услышать на олдскульных телефонах. У нас было несколько вариантов, но главным образом мы использовали его в качестве звука поступившего видеозвонка. Это базовый арпеджио в двух тактах: F-A-C-E, F-A-C-E. Мы решили использовать F-A-C-E дважды, потому что это созвучно большинству международных вариаций звонка.

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Также в нем есть минорный третий интервал: A-C. Угасающий звук этих нот используется в звуке дверного звонка — это у меня ассоциируется с моментом, когда друг появляется на пороге моего дома. Также это напоминает хорошо знакомые всем крики с балкона «DIINNNNEERRR» или «LAASSSIIIEEE».

Были варианты, когда угасающий звук дверного звонка накладывался на верхнюю часть восходящего в Fmaj7 арпеджио. Так была разработана модулярная система, компоненты которой могут быть использованы для разного рода звуковых уведомлений: комментариев, «лайков» и т.д.

Это красивая история о том, насколько важно, чтобы все было продуманно. В больших проектах кто-то всегда должен принимать решение за все элементы интерфейса — будь-то толщина линий, расположение блоков или звуковой сигнал. Кстати, рекомендую посмотреть проекты Эверетта — это дает более широкое понимание внутренней кухни Facebook и не только.

Everett Katigbak

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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