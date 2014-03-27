10 фактов о 100 мировых интернет-магазинах

Сегодня у нас на блоге гостевой пост Кристины Потоцкой, менеджера по работе с партнерами сервиса по возврату брошенных корзин компании TriggMine.

Маркетологи интернет-магазинов усердно трудятся в поиске путей повышения продаж и привлечения клиентов. Существует множество тактик и схем, которые используют как мировые лидеры интернет-маркетинга, так и начинающие магазины. Специалисты Baymard Institute изучили ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов мира 2013 года на предмет того, как устроены их магазины, как они стимулируют клиентов регистрироваться и какие ошибки допускают.

Эта статистика поможет позаимствовать что-то полезное, а также избежать чужих ошибок и настроить свой магазин на максимальную прибыль.

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