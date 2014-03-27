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10 фактов о 100 самых крупных интернет-магазинах

Екатерина Байрачная
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Сегодня у нас на блоге гостевой пост Кристины Потоцкой, менеджера по работе с партнерами сервиса по возврату брошенных корзин компании TriggMine.

10 фактов о 100 мировых интернет-магазинах

Маркетологи интернет-магазинов усердно трудятся в поиске путей повышения продаж и привлечения клиентов. Существует множество тактик и схем, которые используют как мировые лидеры интернет-маркетинга, так и начинающие магазины. Специалисты Baymard Institute изучили ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов мира 2013 года на предмет того, как устроены их магазины, как они стимулируют клиентов регистрироваться и какие ошибки допускают.

Эта статистика поможет позаимствовать что-то полезное, а также избежать чужих ошибок и настроить свой магазин на максимальную прибыль.

настроить свой магазин на максимальную прибыль

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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инфографика электронная коммерция проблемы интернет-магазинов
Екатерина Байрачная

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