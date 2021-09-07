Маркетинг

10 лучших книг о маркетинге
Георгий Рябой
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Книги, как деньги, любят движение, любят, чтобы их читали, а не хранили в закрытых шкафах. На этой идее построен буккроссинг, когда люди обмениваются прочитанными книгами. В библиотеках тоже книги не залеживаются на полках. Там они работают, на них выстраиваются очереди из читателей.

В офисных библиотеках агентства Netpeak очереди на книги создаются онлайн. Наши специалисты черпают из книг идеи для экспериментов, а иногда делятся своими мыслями в рецензиях.

Сегодня поделюсь с вами списком из десяти книг из нетпиковских библиотек, которые считаю must read для каждого маркетолога.

1. «Scrum» Джеффа Сазерленда

Полное название этой книги — «Scrum. Революционный метод управления проектами». Ее автор и создал скрам — метод, по которому сегодня работает большинство команд IT-специалистов мира. В свое время Джеффа Сазерленда приглашали повышать эффективность Пентагона и Boston Dynamics.

Каждая глава книги читается как напряженный IT-детектив или сага, в которой скрам шаг за шагом побеждает каскадный подход к проектам, ликвидирует значимость диаграмм Ганта (кстати, они были придуманы еще в 1910 году) и превращается из принципа разработки программного обеспечения в продуктивный способ мышления. Маркетологам книга будет полезна и для организации своего рабочего времени, и для повышения эффективности проекта в целом. Правда, с некоторыми мыслями автора (например, отрицание пользы многозадачности) можно поспорить. После следующего спринта.

Читать рецензию на «Scrum».

Лучшая цитата из книги:

Мир меняется: все, кому выгодна секретность и обман, скоро обнаружат, что осталось не так много мест, где они могли бы укрыться. Скрам меняет действительность, и несмотря на отчаянное сопротивление коррупционеров, бюрократов, карьеристов и просто лентяев, изменения неизбежны. Скрам позволяет работать настолько быстро, открыто и качественно, настолько лучше отвечает потребностям людей, что в конце концов этому методу суждено победить даже политиков, стоящих у него на пути.

2. «Гении и аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла

Гладуэлл — автор всемирно известной гипотезы «10 000 часов», канадский журналист и доктор филологии Университета Ватерлоо.

В «Гениях и аутсайдерах» много историй из жизни, подтверждающих ту самую гипотезу, но на самом деле книга о том, что успех — результат не только собственных усилий, но и определенных преимуществ, сформировавшихся задолго до нашего рождения, а также не заслуженных нами возможностей. Но все равно нужны настойчивость, упорство и готовность на протяжении 22 минут разбираться с задачей, которую большинство людей бросили бы после 30 секунд.

Читать рецензию на «Гении и аутсайдеры».

Лучшая цитата из книги:

Когда одного бушмена спросили, почему его племя не занимается сельским хозяйством, тот удивленно ответил: «А зачем нам что-то выращивать, когда в мире полным-полно орехов монгонго?»

3. «Я — бренд» Марка Эко

Создатель многочисленных известных брендов одежды, аксессуаров и видеоигр Марк Мальковски повлиял на целый пласт культуры — от хип-хопа до стиля «Звездных войн». Но его анатомически препарированная автобиография не об этом.

Книга о трудностях, связанных со всеми этапами развития личного бренда и брендов компании, о значении «маркетинга влияния» для развития мало-мальски значимого бизнеса и, конечно, о поиске нестандартных решений. Главная мысль: то, как ты себя показываешь, рано или поздно начинает влиять на тебя настоящего, и это может разрушить твою жизнь.

Читать рецензию на «Я — бренд».

Лучшая цитата из книги:

Даже Ральф Лорен когда-то был Ральфом Лифшицем ;)

4. «Zag: манифест другого маркетинга» Марти Ньюмейера

Автор, СЕО компании Neutron, сжал 34 книги по маркетингу в 187 страниц и щедро снабдил иллюстрациями на каждом развороте. «Zag» — не что иное, как краткий конспект.

Главная мысль: лидером становится не тот бренд, который первым вошел на рынок, а тот, который первым вошел в сознание людей. Чтобы войти в сознание пользователей, по мнению автора, компания должна сформулировать свой основной замысел.

Для этого нужно ответить на 17 вопросов. Если в итоге понадобилось больше 12 слов, чтобы сформулировать замысел бренда, вернитесь к контрольной точке 1 или отложите ненадолго свои раздумья.

Читать рецензию на «Zag: манифест другого маркетинга».

Лучшая цитата из книги:

«Бренд — интуитивная вещь, как и репутация. Вы можете оказывать только некоторое влияние на нее. Важно, что о вас говорят, а не что вы говорите».

5. «Переворот» Люка Уильямса

Автор в свое время консультировал American Express, GE, Disney и Virgin, разрабатывая для них новые продукты.

Суть книги: инновации касаются не только технологий, важно применять прорывное мышление во всех сферах. В современных бизнес-школах обучают анализу, а не тому, как устанавливать устойчивые эмоциональные связи; креативщиков учат создавать такие связи, но не объясняют, как их использовать в коммерческих целях. Нужно овладеть и тем, и другим — аналитической жесткостью и интуитивной гибкостью креатива.

Хороший маркетолог умеет строить цепочки прорывного мышления:

Цепочка прорывного мышления

Читать рецензию на «Переворот».

Лучшая цитата из книги:

Свежесть идеи проверяется тем, сколько насмешек она вызывает. Идея, не вызывающая насмешек, наверняка избитая.

6. «Rework» Джейсона Фрайда и Дэвида Хэнссона

Джейсон Фрайд — один из основателей Basecamp, известной своим новаторскими решениями в бизнесе. Там же работает и Дэвид Хэнссон, которому принадлежит разработка фреймворка для веб-приложений Ruby on Rails.

Большинство поднятых в книге тем оформлены в виде советов и опровержения мифов:

  • офис не нужен;
  • совещания — пустая трата времени;
  • стратегические планы на самом деле — это стратегическими угадываниями.

Итак, по мнению авторов, самый простой и очевидный способ создать первоклассный продукт или услугу — сделать то, что бы вы сами хотели использовать.

Читать рецензию на «Rework».

Лучшая цитата из книги принадлежит не авторам:

Если бы я слушал своих клиентов, мне бы пришлось дать им более быструю лошадь. Генри Форд.

7. «iПрезентация» Кармина Галло

Автор — лауреат премии Emmy, тренер по ораторскому искусству и консультант руководителей многих корпораций — от Intel и IBM до Hyundai.

Суть книги: упрощайте все. Дополняйте тему одним изображением или словом, но не перенасыщайте презентацию непонятной ерундой.

Читать рецензию на «iПрезентация».

Лучшая цитата из книги:

Цифры должны быть конкретными, значимыми и помещенными в контекст. Двенадцать гигабайт не говорят ни о чем. «Этого объема памяти хватит, чтобы слушать музыку по пути на Луну… и обратно». Одевайте цифры.

8. «Эффективное продвижение сайтов» Михаила Райцина и Алексея Куракова

Вот мы и перешли к немногочисленным практическим руководствам. Почему так? Сфера постоянно развивается: поисковые системы в нон-стоп режиме выкатывают новые алгоритмы, Facebook обновляет инструментарий рекламного кабинета каждые полгода, с завидной скоростью исчезают сервисы, без которых маркетологи не могли себе представить работу еще год назад. В таких условиях авторам книг — практических руководств — приходится менять содержание почти полностью при каждом новом переиздании, просто чтоб соответствовать времени.

Об авторах: Михаил Райцин — руководитель компании Мирафокс, основатель сервиса статейного продвижения Miralinks и агрегатора Gogettop. Алексей Кураков — руководитель и основатель биржи постоянных ссылок Gogetlinks и биржи сайтов Telderi..

Книга содержит полезные советы для начинающих оптимизаторов и владельцев сайтов, решивших самостоятельно заниматься поисковым продвижением. Большой плюс — кейсы различных компаний, конкретные цифры и факты.

Детали лучше прочитать в рецензии.

9. «Контекстная реклама, которая работает. Библия Google AdWords» Перри Маршалла и Брайана Тодда

Книга признанных экспертов по Google Ads помогает сформировать понимание работы специалиста по контекстной рекламе и начать мыслить стратегически. Большой плюс текста — простой и доступный язык.

Отдельной рецензии на издание у нас нет, но прочтение книги — обязательный этап для всех, кто хочет начать карьеру PPC-специалиста.

10. «Контент-маркетинг» Майкла Стелзнера

Стелзнер в свое время организовывал Social Media Success Summit и основал блог SocialMediaExaminer.com, который в течение долгого времени входил в 1000 лучших ресурсов США.

«Контент-маркетинг» рассказывает, как именно автор достиг такого результата. Будет очень полезна инхаус-специалистам B2B и B2C компаний.

Структура книги:

Структура книги

Читайте подробности в рецензии.

О каких достойных книгах я не рассказал? Пишите комментарии. В списке нет Котлера и Ильяхова, знаю. Но первый слишком классик, а второй скорее о здравом смысле, чем о маркетинге :)

Этот текст обновлен. Первая версия вышла 30.03.2017.
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контент-маркетинг работа в Netpeak советы для бизнеса советы по работе с контентом идеи для маркетинга
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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