10+ полезных Telegram-каналов о SEO: кейсы, инсайты, стратегии, мемы
Telegram — одна из самых популярных социальных сетей среди пользователей в Украине. По результатам исследования медиапотребления украинцев 71,3% граждан среди всех соцсетей выбирают именно телеграм-каналы.
Конечно, это удобная платформа для быстрой передачи полезной (и не только) информации, получения мгновенного фидбека и дальнейшего обсуждения. Этим также активно пользуются специалисты разных отраслей, чтобы формировать профессиональный круг и делиться опытом друг с другом.
Предлагаю вашему вниманию 10+ телеграм-каналов о SEO с кейсами, стратегиями, новостями, инсайтами, мемами и не только. Уже работаете в сфере поисковой оптимизации или хотите стать специалистом в будущем? Эта подборка для вас.
Критерии анализа телеграм-каналов
При формировании списка я проанализировала важные для эффективности телеграм-каналов метрики:
- количество подписчиков;
- ERR (уровень вовлеченности аудитории) — процент активной аудитории, смотрящей посты канала;
- частота публикаций в месяц;
- содержание.
Что и где полезного почитать?
1. SEO inside
Аудитория: 3399.
ERR: 35,47%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~12.
«SEO инсайды, секреты поисковой оптимизации, новости, практики» — так свой авторский телеграм-канал описывает SEO-консультант, Google Product Expert Вячеслав Вареня. Здесь эксперт рассказывает о фишках поисковой оптимизации, делится последними новостями, тенденциями и историями из собственного многолетнего опыта.
2. SEO BAZA
Аудитория: 2384.
ERR: 67,05%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~61.
Этот телеграм-канал позиционирует себя как площадку для украинского SEO-комьюнити, где публикуются новости и объявления, а также подборки полезной информации из разных источников от экспертов отрасли. Ведет его известная SEО-предпринимательница Олеся Коробка.
3. SEObox
Аудитория: 2220.
ERR: 47,81%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~2.
SEObox — еще один, но уже авторский канал, созданный экспертом в области SEO Олесей Коробкой. Здесь она делится собственными наблюдениями, статьями, ответами на вопросы и советами. В общем, как указывает сама же автор, полезной информацией о том, «что это, как и куда его в SEOшке».
4. НаЗахід
Аудитория: 5218.
ERR: 26,24%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~11.
НаЗахід — конференция по SEO на западных рынках, уже несколько лет строящая профессиональное сообщество. Автором канала является эксперт по поисковой оптимизации Виктор Карпенко. Здесь публикуются эфиры выступлений специалистов со стратегиями, идеями и инсайтами по оптимизации именно на западных рынках.
5. SEO for Growth: SEO hacks for any business
Аудитория: 2581.
ERR: 29,48%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~12.
Автор канала — основатель агентства интернет-маркетинга Groth Marketing Agency, Михаил Щербачев. Ресурс издает публикации с анализом ниши, актуальными новостями, кейсами и UX для SEO.
6. Devaka Talk
Аудитория: 11980.
ERR: 19,60%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~41.
Канал о продвижении и оптимизации сайтов под Google и о hard SEO — более глубокие знания в технической стороне оптимизации сайта. Его ведет эксперт, аналитик в области поисковой оптимизации Сергей Кокшаров. Публикации охватывают большой спектр тем в продвижении в поисковиках.
7. Python для SEO
Аудитория: 1319.
ERR: 53,32%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~10.
Канал с упором на автоматизацию SEO с помощью Python, анализ данных и другие полезные инструменты для поисковой оптимизации. Автор — SEO-специалист Netpeak Agencies Group, Алексей Матузный. Делится техниками кластеризации ключевых слов по поиску, автоматизированного изменения размера изображений, получения карты сайта, ссылками на скрипты и т. д.
8. George Rysak: Product, Marketing, SEO, Affiliate
Аудитория: 4149.
ERR: 45,03%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~5.
«О SEO в сложных нишах глазами SEOшника». Автор канала — специалист в области SEO и цифрового маркетинга Георгий Рысак. Он публикует полезную информацию о маркетинге в продукте и о SEO в различных нишах из собственного опыта. Например, о SEO и CRO, дерусификации доменов, индексации AI контента и т. д.
9. SEO ideas
Аудитория: 1536.
ERR: 51,47%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~30.
«Размышления, наблюдения и субъективное мнение одного SEO-специалиста». Автор канала Марк Федоренко делится SEO-инновациями, кейсами и активно обсуждает их с аудиторией.
10. By @shmeo
Аудитория: 1317.
ERR: 66,56%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~55.
СЕО rankup.ua Игорь Шулежко с многолетним опытом в SEO ведет авторский канал. «Пишу обо всем, что меня смущает, что меня вдохновляет, о своем лайфстайле». Здесь вы найдете мнения и оценки последних тенденций в отрасли.
11. Need for SEO
Аудитория: 2232.
ERR: 49,56%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~10.
«SEO, ссылки, маркетинг и околосеошная деятельность». Евгений Гуменюк, эксперт в сфере линкбилдинга, основатель собственного агентства, делится наработками, лайфхаками, кейсами, а также жизненными мемами.
12. Dmytro Sokhach: SEO, Site Flipping, SaaS Marketing
Аудитория: 3113.
ERR: 70,82%.
Среднее количество постов на канале в месяц: ~2.
Дмитрий Сохач, вебмастер с более чем 10-летним опытом в SEO, на примере кейсов рассказывает об AI контенте для сайтов, метрике, паразитном SEO и других тенденциях отрасли.
Выводы
Аудитория Telegram с начала полномасштабного вторжения выросла, а время использования мессенджера увеличилось в 8 раз. Ведь телеграм-каналы — удобный способ следить как за новостями в мире, стране и регионе, так и в профессиональной сфере.
Для быстро меняющейся SEO-индустрии это хорошая площадка для построения комьюнити, обмена информацией и дискуссий. А также она позволяет специалистам учиться на кейсах других, а не на своих ошибках.
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