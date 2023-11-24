10+ полезных Telegram-каналов о SEO: кейсы, инсайты, стратегии, мемы

Telegram — одна из самых популярных социальных сетей среди пользователей в Украине. По результатам исследования медиапотребления украинцев 71,3% граждан среди всех соцсетей выбирают именно телеграм-каналы.

Конечно, это удобная платформа для быстрой передачи полезной (и не только) информации, получения мгновенного фидбека и дальнейшего обсуждения. Этим также активно пользуются специалисты разных отраслей, чтобы формировать профессиональный круг и делиться опытом друг с другом.

Предлагаю вашему вниманию 10+ телеграм-каналов о SEO с кейсами, стратегиями, новостями, инсайтами, мемами и не только. Уже работаете в сфере поисковой оптимизации или хотите стать специалистом в будущем? Эта подборка для вас.

Критерии анализа телеграм-каналов

При формировании списка я проанализировала важные для эффективности телеграм-каналов метрики:

количество подписчиков;

ERR (уровень вовлеченности аудитории) — процент активной аудитории, смотрящей посты канала;

частота публикаций в месяц;

содержание.

Что и где полезного почитать?

Аудитория: 3399.

ERR: 35,47%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~12.

«SEO инсайды, секреты поисковой оптимизации, новости, практики» — так свой авторский телеграм-канал описывает SEO-консультант, Google Product Expert Вячеслав Вареня. Здесь эксперт рассказывает о фишках поисковой оптимизации, делится последними новостями, тенденциями и историями из собственного многолетнего опыта.

Аудитория: 2384.

ERR: 67,05%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~61.

Этот телеграм-канал позиционирует себя как площадку для украинского SEO-комьюнити, где публикуются новости и объявления, а также подборки полезной информации из разных источников от экспертов отрасли. Ведет его известная SEО-предпринимательница Олеся Коробка.

Аудитория: 2220.

ERR: 47,81%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~2.

SEObox — еще один, но уже авторский канал, созданный экспертом в области SEO Олесей Коробкой. Здесь она делится собственными наблюдениями, статьями, ответами на вопросы и советами. В общем, как указывает сама же автор, полезной информацией о том, «что это, как и куда его в SEOшке».

Аудитория: 5218.

ERR: 26,24%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~11.

НаЗахід — конференция по SEO на западных рынках, уже несколько лет строящая профессиональное сообщество. Автором канала является эксперт по поисковой оптимизации Виктор Карпенко. Здесь публикуются эфиры выступлений специалистов со стратегиями, идеями и инсайтами по оптимизации именно на западных рынках.

Аудитория: 2581.

ERR: 29,48%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~12.

Автор канала — основатель агентства интернет-маркетинга Groth Marketing Agency, Михаил Щербачев. Ресурс издает публикации с анализом ниши, актуальными новостями, кейсами и UX для SEO.

Аудитория: 11980.

ERR: 19,60%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~41.

Канал о продвижении и оптимизации сайтов под Google и о hard SEO — более глубокие знания в технической стороне оптимизации сайта. Его ведет эксперт, аналитик в области поисковой оптимизации Сергей Кокшаров. Публикации охватывают большой спектр тем в продвижении в поисковиках.

Аудитория: 1319.

ERR: 53,32%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~10.

Канал с упором на автоматизацию SEO с помощью Python, анализ данных и другие полезные инструменты для поисковой оптимизации. Автор — SEO-специалист Netpeak Agencies Group, Алексей Матузный. Делится техниками кластеризации ключевых слов по поиску, автоматизированного изменения размера изображений, получения карты сайта, ссылками на скрипты и т. д.

Аудитория: 4149.

ERR: 45,03%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~5.

«О SEO в сложных нишах глазами SEOшника». Автор канала — специалист в области SEO и цифрового маркетинга Георгий Рысак. Он публикует полезную информацию о маркетинге в продукте и о SEO в различных нишах из собственного опыта. Например, о SEO и CRO, дерусификации доменов, индексации AI контента и т. д.

Аудитория: 1536.

ERR: 51,47%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~30.

«Размышления, наблюдения и субъективное мнение одного SEO-специалиста». Автор канала Марк Федоренко делится SEO-инновациями, кейсами и активно обсуждает их с аудиторией.

Аудитория: 1317.

ERR: 66,56%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~55.

СЕО rankup.ua Игорь Шулежко с многолетним опытом в SEO ведет авторский канал. «Пишу обо всем, что меня смущает, что меня вдохновляет, о своем лайфстайле». Здесь вы найдете мнения и оценки последних тенденций в отрасли.

Аудитория: 2232.

ERR: 49,56%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~10.

«SEO, ссылки, маркетинг и околосеошная деятельность». Евгений Гуменюк, эксперт в сфере линкбилдинга, основатель собственного агентства, делится наработками, лайфхаками, кейсами, а также жизненными мемами.

Аудитория: 3113.

ERR: 70,82%.

Среднее количество постов на канале в месяц: ~2.

Дмитрий Сохач, вебмастер с более чем 10-летним опытом в SEO, на примере кейсов рассказывает об AI контенте для сайтов, метрике, паразитном SEO и других тенденциях отрасли.

Выводы

Аудитория Telegram с начала полномасштабного вторжения выросла, а время использования мессенджера увеличилось в 8 раз. Ведь телеграм-каналы — удобный способ следить как за новостями в мире, стране и регионе, так и в профессиональной сфере.

Для быстро меняющейся SEO-индустрии это хорошая площадка для построения комьюнити, обмена информацией и дискуссий. А также она позволяет специалистам учиться на кейсах других, а не на своих ошибках.