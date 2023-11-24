10+ корисних Telegram-каналів про SEO: кейси, інсайти, стратегії, меми
Telegram — одна з найпопулярніших соціальних мереж серед користувачів в Україні. За результатами дослідження медіаспоживання українців 71,3% громадян серед усіх соцмереж обирають саме телеграм-канали.
Звісно, це зручна платформа для швидкої передачі корисної (і не лише) інформації, отримання миттєвого фідбеку та подальшого обговорення. Цим також активно користуються фахівці різних галузей, аби формувати професійне коло і ділитися досвідом один з одним.
Пропоную вашій увазі 10+ телеграм-каналів про SEO з кейсами, стратегіями, новинами, інсайтами, мемами і не тільки. Вже працюєте у сфері пошукової оптимізації чи хочете стати фахівцем у майбутньому? Ця підбірка для вас.
Критерії аналізу телеграм-каналів
При формуванні списку я проаналізувала важливі для ефективності метрики телеграм-каналів:
- кількість підписників;
- ERR (рівень залученості аудиторії) — відсоток активної аудиторії, яка дивиться пости каналу;
- частоту публікацій на місяць;
- зміст.
Що і де корисного почитати?
1. SEO inside
Аудиторія: 3344.
ERR: 35,47%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~12.
«SEO інсайди, секрети пошукової оптимізації, новини, практики» — так свій авторський Telegram-канал описує SEO-консультант, Google Product Expert Вячеслав Вареня. Тут експерт розповідає про фішки пошукової оптимізації, ділиться останніми новинами і тенденціями та історіями з власного багаторічного досвіду.
2. SEO BAZA
Аудиторія: 2384.
ERR: 67,05%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~61.
Цей телеграм-канал позиціонує себе як майданчик для українського SEO-ком’юніті, де публікуються новини та оголошення, а також підбірки корисної інформації з різних джерел від експертів галузі. Започаткувала його відома SEО-підприємиця Олеся Коробка.
3. SEObox
Аудиторія: 2220.
ERR: 47,81%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~2.
SEObox — ще один, але вже авторський канал, створений експерткою в галузі SEO Олесею Коробкою. Тут авторка ділиться власними спостереженнями, статтями, відповідями на питання та порадами. Загалом, як вказує експертка, корисною інформацією про те, «що це, як і куди його ото в SEOшці».
4. НаЗахід
Аудиторія: 5218.
ERR: 26,24%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~11.
НаЗахід — конференція з SEO на західних ринках, що вже декілька років будує професійну спільноту. Автором каналу є експерт з пошукової оптимізації Віктор Карпенко. Тут публікуються доповіді фахівців зі стратегіями, ідеями та інсайтами по оптимізації саме на західних ринках.
5. SEO for Growth: SEO hacks for any business
Аудиторія: 2581.
ERR: 29,48%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~12.
Автором каналу є засновник агентства інтернет-маркетингу Groth Marketing Agency, Михайло Щербачов. Ресурс видає публікації з аналізом ніші, актуальними новинами, кейсами та UX для SEO.
6. Devaka Talk
Аудиторія: 11980.
ERR: 19,60%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~41.
Канал про просування та оптимізацію сайтів під Google і про hard SEO — глибші знання у технічній стороні оптимізації сайту. Його веде експерт, аналітик в галузі пошукової оптимізації Сергій Кокшаров. Публікації охоплюють великий спектр тем у просуванні в пошукових системах.
7. Python для SEO
Аудиторія: 1319.
ERR: 53,32%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~10.
Канал з акцентом на автоматизацію SEO за допомогою Python, аналіз даних та інші корисні інструменти для пошукової оптимізації. Автор — SEO-спеціаліст Netpeak Agencies Group, Олексій Матузний. Ділиться техніками кластеризації ключових слів за пошуком, автоматизованою зміною розміру зображень, отримання картки сайту, посиланнями на скрипти тощо.
8. George Rysak: Product, Marketing, SEO, Affiliate
Аудиторія: 4149.
ERR: 45,03%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~5.
«Про SEO в складних нішах очима SEOшника». Автор каналу — фахівець у галузі SEO та цифрового маркетингу Георгій Рисак. Він публікує корисну інформацію про маркетинг у продукті і про SEO у різних нішах з власного досвіду. До прикладу, про SEO та CRO, дерусифікацію доменів, індексацію AI контенту тощо.
9. SEO ideas
Аудиторія: 1536.
ERR: 51,47%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~30.
«Роздуми, спостереження та суб’єктивна думка одного SEO-спеціаліста». Автор каналу Марко Федоренко ділиться SEO-інноваціями, кейсами та активно обговорює їх з аудиторією.
10. By @shmeo
Аудиторія: 1317.
ERR: 66,56%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~55.
СЕО rankup.ua Ігор Шулежко з багаторічним досвідом в SEO веде авторський канал. «Пишу про все, що мене бентежить, що мене надихає, про свій лайфстайл». Тут ви знайдете думки та оцінки щодо останніх тенденцій в галузі.
11. Need for SEO
Аудиторія: 2232.
ERR: 49,56%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~10.
«SEO, посилання, маркетинг та навколосеошна діяльність». Євген Гуменюк, експерт у сфері лінкбілдингу, засновник власного агентства, ділиться напрацюваннями, лайфхаками і практичними кейсами, а також життєвими мемами.
12. Dmytro Sokhach: SEO, Site Flipping, SaaS Marketing
Аудиторія: 3113.
ERR: 70,82%.
Середня кількість постів на каналі на місяць: ~2.
Дмитро Сохач, вебмайстер із понад 10-річним досвідом у SEO, на прикладі кейсів розповідає про AI контент для сайтів, метрики, паразитне SEO та інші тенденції галузі.
Висновки
Аудиторія Telegram з початку повномасштабного вторгнення зросла, а час використання месенджера збільшився у 8 разів. Адже телеграм-канали є зручним способом стежити як за новинами у світі, країні та регіоні, так і в професійній сфері. Для мінливої SEO-індустрії, це гарний майданчик, що будує ком’юніті для обміну інформацією та дискусій. А також дає змогу вчитися на кейсах інших, а не на своїх помилках.
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