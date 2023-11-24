10+ корисних Telegram-каналів про SEO: кейси, інсайти, стратегії, меми

Telegram — одна з найпопулярніших соціальних мереж серед користувачів в Україні. За результатами дослідження медіаспоживання українців 71,3% громадян серед усіх соцмереж обирають саме телеграм-канали.

Звісно, це зручна платформа для швидкої передачі корисної (і не лише) інформації, отримання миттєвого фідбеку та подальшого обговорення. Цим також активно користуються фахівці різних галузей, аби формувати професійне коло і ділитися досвідом один з одним.

Пропоную вашій увазі 10+ телеграм-каналів про SEO з кейсами, стратегіями, новинами, інсайтами, мемами і не тільки. Вже працюєте у сфері пошукової оптимізації чи хочете стати фахівцем у майбутньому? Ця підбірка для вас.

Критерії аналізу телеграм-каналів

При формуванні списку я проаналізувала важливі для ефективності метрики телеграм-каналів:

кількість підписників;

ERR (рівень залученості аудиторії) — відсоток активної аудиторії, яка дивиться пости каналу;

частоту публікацій на місяць;

зміст.

Що і де корисного почитати?

Аудиторія: 3344.

ERR: 35,47%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~12.

«SEO інсайди, секрети пошукової оптимізації, новини, практики» — так свій авторський Telegram-канал описує SEO-консультант, Google Product Expert Вячеслав Вареня. Тут експерт розповідає про фішки пошукової оптимізації, ділиться останніми новинами і тенденціями та історіями з власного багаторічного досвіду.

Аудиторія: 2384.

ERR: 67,05%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~61.

Цей телеграм-канал позиціонує себе як майданчик для українського SEO-ком’юніті, де публікуються новини та оголошення, а також підбірки корисної інформації з різних джерел від експертів галузі. Започаткувала його відома SEО-підприємиця Олеся Коробка.

Аудиторія: 2220.

ERR: 47,81%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~2.

SEObox — ще один, але вже авторський канал, створений експерткою в галузі SEO Олесею Коробкою. Тут авторка ділиться власними спостереженнями, статтями, відповідями на питання та порадами. Загалом, як вказує експертка, корисною інформацією про те, «що це, як і куди його ото в SEOшці».

Аудиторія: 5218.

ERR: 26,24%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~11.

НаЗахід — конференція з SEO на західних ринках, що вже декілька років будує професійну спільноту. Автором каналу є експерт з пошукової оптимізації Віктор Карпенко. Тут публікуються доповіді фахівців зі стратегіями, ідеями та інсайтами по оптимізації саме на західних ринках.

Аудиторія: 2581.

ERR: 29,48%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~12.

Автором каналу є засновник агентства інтернет-маркетингу Groth Marketing Agency, Михайло Щербачов. Ресурс видає публікації з аналізом ніші, актуальними новинами, кейсами та UX для SEO.

Аудиторія: 11980.

ERR: 19,60%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~41.

Канал про просування та оптимізацію сайтів під Google і про hard SEO — глибші знання у технічній стороні оптимізації сайту. Його веде експерт, аналітик в галузі пошукової оптимізації Сергій Кокшаров. Публікації охоплюють великий спектр тем у просуванні в пошукових системах.

Аудиторія: 1319.

ERR: 53,32%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~10.

Канал з акцентом на автоматизацію SEO за допомогою Python, аналіз даних та інші корисні інструменти для пошукової оптимізації. Автор — SEO-спеціаліст Netpeak Agencies Group, Олексій Матузний. Ділиться техніками кластеризації ключових слів за пошуком, автоматизованою зміною розміру зображень, отримання картки сайту, посиланнями на скрипти тощо.

Аудиторія: 4149.

ERR: 45,03%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~5.

«Про SEO в складних нішах очима SEOшника». Автор каналу — фахівець у галузі SEO та цифрового маркетингу Георгій Рисак. Він публікує корисну інформацію про маркетинг у продукті і про SEO у різних нішах з власного досвіду. До прикладу, про SEO та CRO, дерусифікацію доменів, індексацію AI контенту тощо.

Аудиторія: 1536.

ERR: 51,47%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~30.

«Роздуми, спостереження та суб’єктивна думка одного SEO-спеціаліста». Автор каналу Марко Федоренко ділиться SEO-інноваціями, кейсами та активно обговорює їх з аудиторією.

Аудиторія: 1317.

ERR: 66,56%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~55.

СЕО rankup.ua Ігор Шулежко з багаторічним досвідом в SEO веде авторський канал. «Пишу про все, що мене бентежить, що мене надихає, про свій лайфстайл». Тут ви знайдете думки та оцінки щодо останніх тенденцій в галузі.

Аудиторія: 2232.

ERR: 49,56%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~10.

«SEO, посилання, маркетинг та навколосеошна діяльність». Євген Гуменюк, експерт у сфері лінкбілдингу, засновник власного агентства, ділиться напрацюваннями, лайфхаками і практичними кейсами, а також життєвими мемами.

Аудиторія: 3113.

ERR: 70,82%.

Середня кількість постів на каналі на місяць: ~2.

Дмитро Сохач, вебмайстер із понад 10-річним досвідом у SEO, на прикладі кейсів розповідає про AI контент для сайтів, метрики, паразитне SEO та інші тенденції галузі.

Висновки

Аудиторія Telegram з початку повномасштабного вторгнення зросла, а час використання месенджера збільшився у 8 разів. Адже телеграм-канали є зручним способом стежити як за новинами у світі, країні та регіоні, так і в професійній сфері. Для мінливої SEO-індустрії, це гарний майданчик, що будує ком’юніті для обміну інформацією та дискусій. А також дає змогу вчитися на кейсах інших, а не на своїх помилках.