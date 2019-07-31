«Неочевидные и практически применимые фишки» — уникальный формат круглых столов на конференциях Netpeak. В конце каждого потока спикеры предлагают небанальные способы продвижения, а зал голосует за лучший вариант.

Скрипт для сбора данных по ключам

Скрипт Sourcebuster — небольшая JS библиотека, которая поможет детально анализировать источник, из которого пришел каждый пользователь. Основное преимущество перед Google Analytics: вы получаете больше данных о юзере, перешедшем из поисковой системы. Меньше ключей со значением (not provided).

Связка Sourcebuster+Analytics позволяет лучше анализировать трафик из поисковиков. Кроме этого Sourcebustre, подобно TDS (системе распределения трафика и анализа данных), позволяет на лету анализировать пользователя и подставлять нужный шаблон страницы.

Фишкой поделился Константин Карпалов, Fintech-эксперт, модератор потока «Арбитраж трафика».

Апдейт: по опыту Алексея Волкова из Digital Tools, фишка уже не работает — Sourcebuster не может расшифровать данные not provided или, например, посмотреть фразу Яндекс.Метрики.

Wi-Fi Sensor для сбора лидов

Приходите на конференцию и подключайте Wi-Fi Sensor (роутер для сбора идентификаторов устройств с включенным Wi-Fi) к Wi-Fi конференции. Затем на это устройство считываете все ID устройств, которые будут подключаться к общему Wi-Fi. Выгружаете полученные данные в отдельный файл. На эти устройства потом можно запустить таргетинг рекламы в Facebook.

Идеей сбора лидов поделился Вадим Корепов, фаундер Partnerkin.

Как добиться высоких конверсий, используя форму на Facebook

Фишка состоит в рекламе лид-формы на Facebook. В Facebook дешевле рекламировать свою страницу социальной сети или форму, чем страницы своего сайта. Лид-форма демонстрируется в ленте и в ней несколько полей: имя, email и номер телефона.

Добавляете в лид-форму актуальный для своей аудитории товар, делаете кнопку с призывом к действию. Контактная информация вносится автоматически, пользователь только нажимает на кнопку «Отправить». Затем вы отправляете SMS на номер телефона со ссылкой на сайт. Автор фишки уверяет, что таким образом можно добиться высоких конверсий и сэкономить на рекламе сайта в Facebook.

Фишку предложил Владимир Сахаров из USABILITYLAB.

Как получить траст чужого домена

Существует множество дешевых хостингов, которые позволяют добавлять в админке поддомены сайтов из чужих аккаунтов. Находим на таких хостингах сайты, близкие по тематике нашему (нашим) сайтам. Смотрим, какие еще сайты на этом же IP. В панели хостера добавляем поддомен для выбранного чужого домена.

Мы можем создать сайт на поддомене. Это экономит на покупке доменов и позволяет делать сайты на поддомене красивых доменов, которые уже заняли конкуренты.

Кстати, проверьте свой хостинг, чтобы не удивляться, почему у вашего любимого сайта поддомен про виагру или эротический массаж.

Фишка от Дмитрия Мазуряна, представитель программного комитета потока «Арбитраж трафика», SEO Specialist в Tonti Laguna.

Как показывать свой домен при заходе на AMP-страницу с Google

При переходе из выдачи Google, протокол Signexchanges позволяет выводить свой домен вместо домена google.com для AMP-страниц . То есть, при загрузке AMP будет указан ваш домен.

Фишку предложил Владимир Лучанинов из Firelink.media, спикер и модератор потока «SEO для специалистов».

Как деактивировать конкурентов на слабых хостингах

При большой нагрузке некоторые хостинги отключают аккаунт клиента, в результате чего сайты этого аккаунта не работают и могут выпасть из индекса поисковых систем. Таким образом можно «отключать» конкурентов путем краулинга их сайтов с большим количеством потоков.

Деактивировать конкурентов можно любым автоматическим пауком. С помощью этого способа можно также занять строки в выдаче выше по запросам, которые ведут на контент на сайте конкурента: деактивируете сайт конкурента — сайт вылетает из индекса, а с ним и контент — размещаете контент конкурента на свой сайт — забиваете страницы с позаимствованным контентом в индекс.

Научил плохому Олег Саламаха из Serpstat.

Рекомендуем использовать хостинги, которые без проблем будут справляться с нагрузкой и настраивать ограничение на количество запросов к серверу с одного IP.

Как получить лиды, когда по топовым запросам не пробиться

Если не можем выйти по топовым запросам, делаем посадочные страницы на запросы с низкой конкуренцией, связанные с основным запросом («пластиковые окна 8 марта»). Далее выводим страницы по низкоконкурентным фразам в топ. Затем — поднимаем в топ подсказку и получаем лиды по подсказкам. Как вывести подсказку в топ — следующая фишка.

Методика накручивания подсказок

Покупаем много смартфонов с подключением к мобильному интернету. При каждом включении интернета, мобильный оператор дает случайный IP из имеющихся сотен/тысяч. Так мы получаем множество уникальных IP-адресов. Вводим необходимый запрос (не Wi-Fi), а затем чистим файлы cookie и повторяем процедуру. Так можно накрутить подсказку.

Важно: фишка подходит для событийного трафика. Например, когда идет финал Лиги Чемпионов.

Обе фишки предложил Дмитрий Шахов, Founder&CEO Remarka.

Лайфхак по кластеризации больших объемов поисковых запросов

Если нужно кластеризовать огромное количество запросов, на это не хватит всех денег мира. В таком случае найдите сайт конкурента из топа. У него уже проработана структура.

Соберите топы по нужным вам запросам. Затем объедините ключевые слова в группы (кластеры) исходя из того, какая страница основного конкурента в выдаче. Если не хотите собирать топы, то достаточно в Serpstat взять отчеты по страницам конкурента.

С помощью этого метода в отчете топовых страниц сайта в Serpstat можно получить готовые кластеры

Идея от Дмитрия Шевцова, основателя Семантист.Ру.

Снимаем бан в почтовых системах домена с помощью сервисов Postmaster

Если вы делаете рассылки, то точно сталкиваетесь с уходом в спам. Через сервисы Postmaster можно узнать, в бане ли ваш домен. Сервисы есть у всех популярных почтовых сервисов Яндекс, Gmail, Mail.ru. Затем можно пообщаться со службой поддержки и вывести домен из бана.

Фишкой поделился Константин Карпалов, Fintech-эксперт, модератор потока «Арбитраж трафика».

Как получить бесплатную ссылку?

И еще одна фишка от Дмитрия Шахова.

У множества форумов, блогов и социальных сетей есть страница предупреждения о переходе на сторонний ресурс.

Иногда такие страницы можно добавлять в индекс и получать ссылку. Для этого не нужно даже ставить ссылку на сайте, достаточно вставить адрес в URL страницы: http://eterra24.ru/plink/out.php?url=https://google.com

Фишки, лайфхаки, идеи прошедших круглых столов: