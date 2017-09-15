SEO

29 шагов к идеальной мобильной версии сайта — подробный чек-лист
Георгий Рябой
22947 83 4
1505455080
2

Мы часто писали, что подход к мобильной версии сайта должен кардинально отличаться от работы с десктопной версией. Пришло время поделиться чек-листом, по которому специалисты агентства Netpeak проверяют и оптимизируют мобильные версии сайта и сайты с адаптивным дизайном.

Оптимизация мобильной версии сайта — чек-лист

Полезные ссылки

В пункте «Проведен технический SEO-аудит» речь о всех действиях, описанных в этой статье.

Больше полезных материалов:

  1. Требования Google по адаптивному дизайну.
  2. Детальные требования к изображениям для адаптации под мобильные устройства (1, 2).
  3. Подробности об адаптации видео под разные разрешения экранов.
  4. Больше требований к мобильной версии сайта.
  5. Требования к динамическому показу контента.

Читайте также подробный чек-лист SEO-специалистов Netpeak по оптимизации сниппетов.

83
75
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
инфографика адаптивный дизайн технический аудит сайта SEO-аудит оптимизация под мобильные оптимизация работы SEO-специалиста чек-листы мобильное SEO SEO для мобильных сайтов мобильная версия сайта UX сайта
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Больше постов

Комментарии (4)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok