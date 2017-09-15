Мы часто писали, что подход к мобильной версии сайта должен кардинально отличаться от работы с десктопной версией. Пришло время поделиться чек-листом, по которому специалисты агентства Netpeak проверяют и оптимизируют мобильные версии сайта и сайты с адаптивным дизайном.

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В пункте «Проведен технический SEO-аудит» речь о всех действиях, описанных в этой статье .

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