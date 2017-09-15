Мы часто писали, что подход к мобильной версии сайта должен кардинально отличаться от работы с десктопной версией. Пришло время поделиться чек-листом, по которому специалисты агентства Netpeak проверяют и оптимизируют мобильные версии сайта и сайты с адаптивным дизайном.
Полезные ссылки
В пункте «Проведен технический SEO-аудит» речь о всех действиях, описанных
Больше полезных материалов:
- Требования Google по адаптивному дизайну.
- Детальные требования к изображениям для адаптации под мобильные устройства (1, 2).
- Подробности об адаптации видео под разные разрешения экранов.
- Больше требований к мобильной версии сайта.
- Требования к динамическому показу контента.
Читайте также подробный чек-лист SEO-специалистов Netpeak по
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии (4)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти