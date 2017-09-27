SEO

30 шагов к идеальному UX дизайну корпоративного сайта — подробный чек-лист
Неля Серебро
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Мы продолжаем делиться с вами чек-листами, которые помогают нашим SEO-специалистам проверять и оптимизировать корпоративные сайты. Ранее мы рассказывали, как анализировать мобильную версию сайта.

Сегодня — чек-лист о юзабилити корпоративного сайта.

UX (user experience) дизайн — это направление в дизайне, которое отвечает за удобные для пользователей интерфейсы.

Задачи UX-дизайнера по многим пунктам пересекаются с задачами маркетологов и веб-аналитиков: нужно проанализировать целевую аудиторию и на основе статистики спроектировать простой и удобный интерфейс сайта или продукта.

удобный интерфейс сайта или продукта

Полезные ссылки

1. Как правильно подготовить форму ввода номера телефона.

2. Как спроектировать форму онлайн-заказа.

3. Советы Google по UX дизайну.

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юзабилити чек-листы мобильная версия сайта UX сайта
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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