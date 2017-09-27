Мы продолжаем делиться с вами чек-листами, которые помогают нашим SEO-специалистам проверять и оптимизировать корпоративные сайты. Ранее мы рассказывали, как анализировать мобильную версию сайта .

Сегодня — чек-лист о юзабилити корпоративного сайта.

UX (user experience) дизайн — это направление в дизайне, которое отвечает за удобные для пользователей интерфейсы.

Задачи UX-дизайнера по многим пунктам пересекаются с задачами маркетологов и веб-аналитиков: нужно проанализировать целевую аудиторию и на основе статистики спроектировать простой и удобный интерфейс сайта или продукта.

Полезные ссылки

1. Как правильно подготовить форму ввода номера телефона .

2. Как спроектировать форму онлайн-заказа .

3. Советы Google по UX дизайну.