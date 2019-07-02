Топ 5 лучших вебинаров для онлайн-предпринимателей

В Украине официально зарегистрированы около двух миллионов предпринимателей и каждый из них хочет быть если не лучшим, то хотя бы узнаваемым в своей нише. Агентства интернет-маркетинга могут помочь им достичь этих целей, но при выходе в онлайн нужно понимать правила, по которым работает онлайн-продвижение. Совершенно не важно, как давно проект находится на рынке — если у предпринимателя нет понимания механизмов и инструментов интернет-маркетинга, вряд ли агентство поможет достичь желаемых результатов.

Но что делать предпринимателю в таком случае? Где научиться тому самому пониманию?

Как перестать танцевать на граблях?

В прошлом году мы запустили бесплатный образовательный проект для предпринимателей, который поможет владельцам и маркетологам малого бизнеса искать ответы на свои вопросы и лучше понимать механизмы и инструменты интернет-продвижения. Так появился Netpeak Cluster. В качестве поддержки мы подключили к работе над проектом наших специалистов по контекстной рекламе — их опыт позволяет ответить на вопросы о рекламе практически в любой нише.

В течение года мы собрали почти 300 участников — основателей и топ-менеджеров малого бизнеса со всех уголков Украины.

Среди наших участников есть представители интернет-магазинов, поставщики различных услуг, СМИ, застройщики, SaaS-сервисы, образовательные центры и даже банки. Кстати, кроме поддержки и консультаций по контекстной рекламе наши участники, не работавшие с Google Ads, получают промокод на 2000 грн для старта рекламной кампании — такая возможность открыта благодаря тому, что Netpeak стал премиум-партнером Google.

С момента запуска для участников проекта мы провели 11 закрытых вебинаров, на которых наши лучшие специалисты и партнеры-эксперты делились неочевидными фишками эффективных рекламных кампаний, разбирая нюансы предпринимательства и онлайн-продвижения. Специально для читателей этой статьи мы выделили пять самых полезных вебинаров, которые понравились участникам и применимы к любому проекту на любой стадии его развития.

Давид Браун (CEO Weblium). Customer Journey Map — история вашей любви с клиентом

Давид Браун — настоящий эксперт в Customer Journey и не нуждается в представлении. На вебинаре он рассказывает, как узнать своего клиента в лицо, определить, что ваш продукт нужен не только вам, а также объясняет на конкретных жизненных примерах, почему Customer Journey Map — обязательный инструмент для маркетолога. Кстати, наши участники получили презентацию, с которой Давид проводил вебинар.

Мария Голуб (Middle PPC Specialist at Netpeak Agency). Невредные советы по оптимизации торговых кампаний

Мария Голуб — одна из лучших специалистов по платному трафику в агентстве Netpeak, член команды саппорта Netpeak Cluster, а также кандидат наук по экономике. Специально для наших участников Мария делится опытом и полезными фишками по оптимизации торговых кампаний, а также раскрывает несколько интересных фактов о фиде.

Сергей Бережной (Middle PPC Specialist at Netpeak Agency). Типы рекламных кампаний в Google Ads

Сергей Бережной — руководитель команды саппорта Netpeak Cluster, а также сертифицированный специалист по Google Analytics, поисковой, мобильной и медийной рекламе Google Ads, Bing и myTarget. На вебинаре Сергей простым языком рассказывает про все типы рекламных кампаний в Google Ads, дает наглядные советы по оптимизации, раскрывает нюансы и подводные камни каждого типа РК.

Надежда Веселкова (Marketing Team Lead at Octopus Events). Self-made SMM: как продвигаться в социальных сетях при ограниченном бюджете

Каждый, кто посещал конференцию по интернет-маркетингу 8P, заочно знаком с Надеждой. Она отлично знает, как продвигать проект или событие в любых социальных сетях вне зависимости от размеров бюджета на рекламные кампании. На вебинаре Надежда делится примерами контент-плана и креатива для постов, рассказывает, из чего состоит комплексная работа по SMM, развеивает мифы о продвижении в социальных сетях и учит не наступать на самые распространенные грабли.

Александр Плетминцев (Managing Partner at AlexBranding). Как внедрить 70-80% требовательного SEO-аудита своими силами за один день

AlexBranding — единственный официальный интегратор CS Cart в Украине. Управляющий партнер компании Александр Плетминцев доступным языком рассказывает про оптимизацию сайта под требования поисковых систем без привлечения к работе сторонних подрядчиков. Отдельно отметим, что при подготовке материалов Александр руководствовался SEO-аудитами агентства Netpeak.

Как получить больше с Netpeak Cluster

Присоединившись к Netpeak Cluster, вы, конечно, сможете посмотреть другие наши вебинары, но, в первую очередь, вы попадете в окружение таких же предпринимателей и получите поддержку лучших специалистов по контекстной рекламе агентства Netpeak.

Мы действительно хотим, чтобы бизнес шел вперед, и выстраиваем сообщество онлайн-предпринимателей, которые развивают рынок — это помогает повышать качество услуг нашему агентству. Если вы готовы развивать свой проект в сети, перенимать опыт у коллег и делиться своим, экспериментировать и разрабатывать новые стратегии развития — добро пожаловать в Netpeak Cluster.

Кроме этого, каждый участник нашего проекта получает возможность использовать сервисы и инструменты для прокачки бизнеса от наших партнеров (SendPulse, TemplateMonster, eSputnuk, Weblium, OWOX и другие) на специальных условиях, посещать лучшие украинские конференции по интернет-маркетингу со скидкой и каждый день узнавать что-то новое по контекстной рекламе, юзабилити, SEO-оптимизации в нашем закрытом Telegram-чате.

Для тех, кто не знаком (или почти не знаком) с контекстной рекламой, мы приготовили еще одно предложение: зарегистрируйте аккаунт в Google Ads, а после этого присоединяйтесь к нашему проекту, чтобы получить промокод на 2000 грн для запуска рекламных кампаний. Более того, наши специалисты помогут вам настроить и запустить первую рекламную кампанию.

Мы действительно хотим, чтобы бизнес шел вперед, и выстраиваем сообщество онлайн-предпринимателей, которые развивают рынок — это помогает повышать качество услуг нашему агентству. Если вы готовы развивать свой проект в сети, перенимать опыт у коллег и делиться своим, экспериментировать и разрабатывать новые стратегии развития — добро пожаловать в Netpeak Cluster.

Сейчас Netpeak Cluster открыт для любого предпринимателя в Украине, но вскоре мы планируем расширить проект на другие страны. Следите за новостями.

Мы не обещаем, что после присоединения к проекту ваши показатели взлетят до небес, но мы обещаем показать, как этого добиться.

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