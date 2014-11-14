Маркетинг

Как провести четкую онлайн-трансляцию — кейс конференции MozCon
Георгий Рябой
15233 10 6
1415975539
11

События с участием большого количества людей не происходят спонтанно. Вопрос только в том, хотите ли вы победить свою лень и подготовиться к их освещению. Этот пост будет полезен, если до важного ивента есть хотя бы несколько дней в запасе. 

Как провести четкую онлайн-трансляцию — кейс конференции MozCon

Готовьтесь заранее

Большая часть полезной информации известна за несколько дней: кто выступает, тема доклада, время начала события. Используйте все эти данные, чтобы заранее подготовить необходимые шаблоны и элементы оформления трансляции: во время события следует только вставлять нужный текст в нужное поле и не отвлекаться на мелочи.

Подготовьте шаблон поста в блоге

Уже до начала конференции можно создать заголовок, вступительный абзац, первую картинку, список заголовков H2 для каждого из спикеров (если речь идет о конференции), список внутренних ссылок, как в Википедии, для удобства перехода к цитатам конкретного спикера внутри поста. Есть смысл использовать один пост для целостного освещения события: анонса, онлайн-трансляции и итогового отчета. На его URL в своем блоге можно ссылаться в видео- и твиттер-трансляции во время конференции. Такой пост распространят охотней, чем 2-3 поста по мотивам события.

Сделайте шаблоны для фотоцитат

Записи с фото ретвитят на 94% чаще, чем обычные твиты. По мнению основателя Content Harmony Кэйна Джеймисона, оптимальная форма современных твиттер-трансляций — фотоцитаты.

Все компоненты фотоцитат (кроме самой цитаты, естественно) также можно подготовить за несколько дней до события:
  • Хедер с лого конференции;
  • Фото спикера, форма для текста;
  • Подпись спикера;
  • Футер с указанием вашего логотипа и ссылки на пост в блоге с коротким призывом «Читайте больше здесь».

Итак, всё, что вам остаётся — просто вставить нужную цитату и запостить иллюстрацию в твиттер прямо во время выступления спикера. По мнению Кэйна Джеймсона, так выглядит идеальная фотоцитата в ленте: Внимание читателя акцентируется только на картинке и тексте. А вот, что видит пользователь, открыв картинку: Фотоцитата или Visual. И знаете, чем еще хороши фотоцитаты? Под конец конференции их можно собрать вместе и сделать презентацию для SlideShare.

Подготовьте докс-шпаргалку

Проверьте, какие хэштеги выбрали организаторы форума или конференции (хорошие маркетологи начинают анонсировать их за несколько дней до начала события). Всех их следует вписать в докс, который всегда будет под рукой. В том же доксе может быть короткая фраза-призыв и сокращенные в bitly популярные ссылки (например, на пост в блоге).

Анонсируйте всё

Анонсы видео-, твиттер-трансляций, поста в блоге стоит разбить на два этапа:

  1. Первый анонс с разъяснениями за 7-10 дней до конференции.
  2. Анонс с завлекающей фотографией за день до события.
Уже на этапе анонсирования трансляции события в соцсетях стоит напрямую спросить об интересах фолловеров: это простой способ определить, какие темы конференции/форума/встречи стоит осветить в первую очередь.

Делайте всё, чтобы ничего не делать

Лимит времени — беда всех, кто ведет трансляции. Сложно понять доклад целиком, когда ты набираешь цитаты. А прослушать доклад и записать всё после него — невозможно, потому что через несколько минут уже начинается следующий. Добавьте к этому еще и то, что на больших конференциях, вроде 8P, идут более двух потоков одновременно, и вы поймете, в какую затруднительную ситуацию попадает человек, решивший провести онлайн-трансляцию самых интересных моментов оффлайн-форума.

Договоритесь с друзьями

Создайте общий докс, в который ваши друзья, слушающие других докладчиков, будут вносить свои записи. Так вы сможете фильтровать всю поступающую информацию и самые интересные моменты забрасывать в трансляцию. Если вы закоренелый интроверт или собираетесь на конференцию, где нет ваших знакомых, то используйте онлайн-сервисы отслеживания твитов.

Настройте Zapier

Zapier — очень полезный сервис для оптимизации работы с несколькими приложениями одновременно. В нашем случае — для отслеживания твитов по нужным хэштегам (авторам, ключевым словам). Бесспорное преимущество Zapier, по сравнению с тем же Tweetdeck — в том, что возможности кастомизации выборки первого ограничены только фантазией пользователя. Zapier — полезный сервис для работы с несколькими приложениями одновременно. Потребуется связать аккаунты в Twitter и Google Docs, настроить выборку (по упоминаниям пользователя, твитам в одном из ваших Twitter List и так далее). Сервис будет транслировать нужные твиты участников конференции в выбранную таблицу Google. Единственный минус Zapier — по прошествии двухнедельного триал-периода сервис предложит перейти на платный тариф.

Давайте другие точки зрения

Если есть минимальные технические возможности, записывайте краткие блиц-интервью с гостями конференции. Просто узнавайте их впечатления о выступлениях докладчиков. Мнения участников события могут быть даже важнее того, что говорят со сцены, так как только слушатели могут оценить, насколько полезна и применима на практике та или иная информация. Также блиц-интервью — замечательный способ встретиться с интересными людьми и расширить свою аудиторию в соцсетях.

Оптимизируйте сообщения

Тот же Кэйн Джеймсон для своих фотоцитат выбрал формат 880×660 пикселей. По его словам, этот формат лучше других зарекомендовал себя и в Twitter, и в Facebook, и в LinkedIn. Но чтобы не путаться в количестве пикселей, запомните, что соотношение сторон картинки должно быть 4×3. При оптимизации текстового сообщения для трансляции в первую очередь следует думать о читателе. В твиттере стоит оставлять 20-25 символов для того, чтобы пользователь мог вставить несколько слов при ретвите. Что же касается стиля текста в блоге, то выбрасывайте сложносочиненные предложения, наречия, возвратные глаголы, местоимения, страдательные залоги, витиеватые прилагательные. Удачных онлайн-трансляций!

10
5
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
контент-маркетинг кейсы по контент-маркетингу
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Другие статьи автора

Комментарии (6)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok