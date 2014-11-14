Как провести четкую онлайн-трансляцию — кейс конференции MozCon

События с участием большого количества людей не происходят спонтанно. Вопрос только в том, хотите ли вы победить свою лень и подготовиться к их освещению. Этот пост будет полезен, если до важного ивента есть хотя бы несколько дней в запасе.

Готовьтесь заранее

Большая часть полезной информации известна за несколько дней: кто выступает, тема доклада, время начала события. Используйте все эти данные, чтобы заранее подготовить необходимые шаблоны и элементы оформления трансляции: во время события следует только вставлять нужный текст в нужное поле и не отвлекаться на мелочи.

Подготовьте шаблон поста в блоге

Уже до начала конференции можно создать заголовок, вступительный абзац, первую картинку, список заголовков H2 для каждого из спикеров (если речь идет о конференции), список внутренних ссылок, как в Википедии, для удобства перехода к цитатам конкретного спикера внутри поста. Есть смысл использовать один пост для целостного освещения события: анонса, онлайн-трансляции и итогового отчета. На его URL в своем блоге можно ссылаться в видео- и твиттер-трансляции во время конференции. Такой пост распространят охотней, чем 2-3 поста по мотивам события.

Сделайте шаблоны для фотоцитат

Записи с фото ретвитят на 94% чаще, чем обычные твиты. По мнению основателя Content Harmony Кэйна Джеймисона, оптимальная форма современных твиттер-трансляций — фотоцитаты.

Хедер с лого конференции;

Фото спикера, форма для текста;

Подпись спикера;

Футер с указанием вашего логотипа и ссылки на пост в блоге с коротким призывом «Читайте больше здесь». Все компоненты фотоцитат (кроме самой цитаты, естественно) также можно подготовить за несколько дней до события:

Итак, всё, что вам остаётся — просто вставить нужную цитату и запостить иллюстрацию в твиттер прямо во время выступления спикера. По мнению Кэйна Джеймсона, так выглядит идеальная фотоцитата в ленте: А вот, что видит пользователь, открыв картинку: И знаете, чем еще хороши фотоцитаты? Под конец конференции их можно собрать вместе и сделать презентацию для SlideShare.

Подготовьте докс-шпаргалку

Проверьте, какие хэштеги выбрали организаторы форума или конференции (хорошие маркетологи начинают анонсировать их за несколько дней до начала события). Всех их следует вписать в докс, который всегда будет под рукой. В том же доксе может быть короткая фраза-призыв и сокращенные в bitly популярные ссылки (например, на пост в блоге).

Анонсируйте всё

Анонсы видео-, твиттер-трансляций, поста в блоге стоит разбить на два этапа:

Первый анонс с разъяснениями за 7-10 дней до конференции. Анонс с завлекающей фотографией за день до события.

Уже на этапе анонсирования трансляции события в соцсетях стоит напрямую спросить об интересах фолловеров: это простой способ определить, какие темы конференции/форума/встречи стоит осветить в первую очередь.

Делайте всё, чтобы ничего не делать

Лимит времени — беда всех, кто ведет трансляции. Сложно понять доклад целиком, когда ты набираешь цитаты. А прослушать доклад и записать всё после него — невозможно, потому что через несколько минут уже начинается следующий. Добавьте к этому еще и то, что на больших конференциях, вроде 8P, идут более двух потоков одновременно, и вы поймете, в какую затруднительную ситуацию попадает человек, решивший провести онлайн-трансляцию самых интересных моментов оффлайн-форума.

Договоритесь с друзьями

Создайте общий докс, в который ваши друзья, слушающие других докладчиков, будут вносить свои записи. Так вы сможете фильтровать всю поступающую информацию и самые интересные моменты забрасывать в трансляцию. Если вы закоренелый интроверт или собираетесь на конференцию, где нет ваших знакомых, то используйте онлайн-сервисы отслеживания твитов.

Настройте Zapier

Zapier — очень полезный сервис для оптимизации работы с несколькими приложениями одновременно. В нашем случае — для отслеживания твитов по нужным хэштегам (авторам, ключевым словам). Бесспорное преимущество Zapier, по сравнению с тем же Tweetdeck — в том, что возможности кастомизации выборки первого ограничены только фантазией пользователя. Потребуется связать аккаунты в Twitter и Google Docs, настроить выборку (по упоминаниям пользователя, твитам в одном из ваших Twitter List и так далее). Сервис будет транслировать нужные твиты участников конференции в выбранную таблицу Google. Единственный минус Zapier — по прошествии двухнедельного триал-периода сервис предложит перейти на платный тариф.

Давайте другие точки зрения

Если есть минимальные технические возможности, записывайте краткие блиц-интервью с гостями конференции. Просто узнавайте их впечатления о выступлениях докладчиков. Мнения участников события могут быть даже важнее того, что говорят со сцены, так как только слушатели могут оценить, насколько полезна и применима на практике та или иная информация. Также блиц-интервью — замечательный способ встретиться с интересными людьми и расширить свою аудиторию в соцсетях.

Оптимизируйте сообщения

Тот же Кэйн Джеймсон для своих фотоцитат выбрал формат 880×660 пикселей. По его словам, этот формат лучше других зарекомендовал себя и в Twitter, и в Facebook, и в LinkedIn. Но чтобы не путаться в количестве пикселей, запомните, что соотношение сторон картинки должно быть 4×3. При оптимизации текстового сообщения для трансляции в первую очередь следует думать о читателе. В твиттере стоит оставлять 20-25 символов для того, чтобы пользователь мог вставить несколько слов при ретвите. Что же касается стиля текста в блоге, то выбрасывайте сложносочиненные предложения, наречия, возвратные глаголы, местоимения, страдательные залоги, витиеватые прилагательные. Удачных онлайн-трансляций!