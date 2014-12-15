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5 способов повысить продажи с помощью социальных доказательств
Георгий Рябой
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Последние тревожные прогнозы и не самые благоприятные условия онлайн-рынка СНГ заставляют задуматься о том, как добиться роста продаж за счет работы c факторами пользовательского доверия, а не увеличения рекламных бюджетов. Детальнее об этом в своем гостевом посте рассказал директор по маркетингу сервиса Sprosikupi.ru Саргис Арутюнян. 5 способов повысить продажи с помощью социальных доказательств.

В новых условиях необходимо применять «социальные доказательства». Другими словами — понять истинные мотивы поведения покупателей и постараться повлиять на их решения. Предлагаем ознакомиться с последним отчетом исследовательской компании Nielsen «Global Trust in Advertising and Brand Messages» о том, каким источникам рекламы сегодня доверяют больше всего:

1. «Сарафанное радио»: 92% покупателей отвечают, что они больше всего доверяют рекомендациям друзей и членов семьи. С 2007 года этот показатель вырос на 18%. 2. Отзывы от интернет-покупателей набрали 70% и удерживают второе место по значимости для пользователей. За последние 4 года показатель вырос на 15%.

А традиционные форматы рекламы, вроде ТВ, печатной продукции и радио, даже не вошли в 5-ку финалистов. Для наглядности приведем график результатов исследования Nielsen, начиная с третьей позиции: График результатов исследования Nielsen, начиная с третьей позиции.

И это был совсем не простой опрос, — в нем приняло участие 28000 респондентов из 56 стран.

Так о чем же это говорит? Социальное доказательство — инструмент влияния на клиентов

Социальное доказательство в маркетинге (от англ. social proof) — это cовокупность всех внешних факторов, которые оказывают влияние на решения покупателей.

В интернете, как и в реальной жизни, большинство покупателей ориентируется на мнение других людей. Вот почему так эффективно работают отзывы, рейтинги, обзоры и репосты в социальных сетях. Эти инструменты позволяют заслужить больше доверия посетителей интернет-магазина. В конечном счете, вы сможете более эффективно влиять на покупательские решения. Подумайте над этим: у кого сегодня есть время на поиск лучшего варианта? Кто хочет тратить деньги без тщательного изучения характеристик товара? Я уверен, что, как и другие специалисты, вы уже знаете об эффективности «сарафанного радио». Но вы когда-то задумывались о том, чтобы комбинировать мощь «сарафанного радио» и мегафона, в качестве которого может выступить сайт? Если нет, то почему?! В сети клиенты могут получить исчерпывающую информацию о том или ином товаре, а социальное доказательство способно значительно ускорить этот процесс. Теперь необязательно выжидать, пока довольные вами клиенты начнут рассказывать о вас.

Способы можно использовать социальное доказательство

Через показатели популярности в социальных сетях

Как легче всего показать потенциальным клиентам то, сколько у вас лояльных покупателей? Показатели подписчиков или репостов в социальных сетях, ретвитов и лайков работают только в том случае, если цифры достаточно большие. Можно продемонстрировать показатели подписчиков или репостов в социальных сетях, ретвитов и лайков. Однако работает это только в том случае, если цифры достаточно большие, тогда вам действительно есть чем похвастаться. В противном случае, около-нулевые значения счетчика могут даже навредить и создать негативное впечатление. Чтобы конвертировать новых пользователей в подписчиков, воспользуйтесь интерактивными виджетами.

Через виджеты социальных сетей

Facebook и ВКонтакте предлагают специальные плагины для сайта или блога. Среди доступных плагинов можно отметить рекомендации, лайки или ленту активности. Там будут показаны аватары и имена людей, которым понравился ваш сайт или контент. Существует также плагин отображения твитов. Плагин отображения твитов на сайте

Через рекламу от известных личностей или экспертов

Можно привлечь значительно больше внимания к себе, если удастся добиться положительного мнения от эксперта в вашей сфере или известной личности. Если затем отобразить подобный отзыв на сайте, то это поможет вам быстро получить социальное признание. Реклама от известных личностей или экспертов.

Черещ упоминания в СМИ

Не стоит забывать о более традиционной форме социального доказательства — об упоминаниях в СМИ! Если какое-нибудь издание или популярный паблик в социальных сетях упомянул о вас, обязательно поделитесь этим событием. Если какое-нибудь издание упомянуло вас на своих страницах, обязательно поделитесь этим событием.

Через отзывы

Без сомнения, отзывы — это по-прежнему одна из самых эффективных форм социального доказательства. Однако стоит быть осторожным с тем, как правильно эксплуатировать эту форму признания. 1. Чем бы вы ни занимались, не пытайтесь написать отзыв самому себе! Это нечестно и зачастую этот обман всплывает на поверхность, от чего вам будет только хуже. То же самое относится к заказным отзывам, их очень легко распознать. Хвалебный характер отзыва, поверхностное описание качеств продукта и другие сигналы сразу выдадут того, кто на самом деле даже не держал товар в своих руках. Зачем платить, если можно собирать отзывы бесплатно? Достаточно воспользоваться специализированными сервисами, вроде sprosikupi.ru, чтобы наконец-то начать получать отзывы от своих покупателей. Способствуют этому две вещи: удобный виджет и автоматические имейлы с просьбой поделиться отзывом, отправляемые с промежутком 1-2 недели после покупки. Инструменты сбора отзывов давно используются в европейском и западном сегменте онлайн-торговли. Подобные инструменты сбора отзывов давно используются в европейском и американском сегменте онлайн-торговли. Вот лишь некоторые известные сервисы: Bazaarvoice, Reevoo, Review Script, Yotpo. К сожалению, большинство наших интернет-магазинов даже не дают возможности оставить отзыв о товаре или же устанавливают стандартные формы публикации комментариев, хотя они совсем не способствуют сбору отзывов. 2. Выгода превыше всего. Лучше всего работают отзывы о том, как тот или иной продукт помог покупателю в жизненной ситуации, другими словами, важны не свойства продукта, а его конкретные преимущества для покупателя, то, какую выгоду он получит, приобретая товар. 3. Сделайте интерактивный интерфейс. Онлайн-отзывы работают гораздо эффективней, если предоставить возможность сортировки по дате и популярности каждого отзыва, например, добавьте звездочки для оценки товара и чужих мнений. Онлайн-отзывы работают гораздо эффективней, если предоставить возможность сортировки по дате и популярности каждого отзыва. 4. Привяжите отзыв к истории. Курьезные случаи из жизни, применение на практике или что-нибудь еще — любая история из жизни вашего покупателя будет эффективна с точки зрения социального капитала. 5. Публикуйте и положительные, и отрицательные отзывы. Не удаляйте и не корректируйте негативные отзывы. Наличие нескольких точек зрения не оставляет сомнений в достоверности отзывов.

Заключение

Мы рассмотрели несколько приемов повышения лояльности ваших потенциальных покупателей. На сегодняшний день доверие — один из самых важных ресурсов в интернет-маркетинге. Игнорировать тренд значимости факторов категории «social proof» — значит ежедневно терять деньги. По-видимому, пришло время поработать над собственным социальным доказательством!

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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оптимизация конверсий отзывы о товарах репутация в соцсетях бренды в социальных сетях социальное доказательство исследование Nielsen
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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