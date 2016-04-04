50 ступеней продвижения мобильного приложения — подробный чек-лист

Когда разработка мобильного аппа почти завершена, возникают болезненные вопросы: как донести до целевой аудитории весть о появлении нового приложения и, главное, как это сделать грамотно. Чтобы четко понимать порядок и минимально необходимое количество шагов по продвижению нового аппа, я составила этот чек-лист.

Информационная подготовка проекта к продвижению

В идеале продвижение нового аппа нужно начинать еще на стадии разработки. После того как приложение залили в стор на тестирование, можно приступать к технической части рекламной кампании.

Техническая подготовка проекта к продвижению

Создание рекламных кампаний

Последовательная информационная, техническая подготовка проекта, создание и тестирование рекламной кампании помогут вам структурировать процесс продвижения, чтобы не упустить важные моменты и не распыляться по мелочам.

Существуют единичные кейсы, когда разработчики использовали нестандартные методы продвижения, работали не так, как все, и у них получилось. Но эти кейсы можно сосчитать на пальцах одной руки. Лучше использовать проверенные механики работы, отработанные на сотнях проектов.

В такой структурированной работе и заключается секрет эффективности рекламной кампании.

После выполнения всех пунктов данного чек-листа нужно уделить особое внимание аналитике трафика и самого продукта. Бывает, что только собрав тысячу пользователей, разработчик понимает, куда двигаться дальше и над чем именно следует работать.