Анна Боголей

Автор NJ c 2022
Позиция:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Работаю в Netpeak с марта 2020 года. Сертифицированный специалист Google AdWords (поисковая, медийная, видеореклама), Google Analytics.

Статьи автора

982 0
Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении
Кейс Prom: Как мы реанимировали Facebook Ads и в 3 раза увеличили транзакции в приложении
2033 13
Настройка регулярной отправки отчетов на email в Google Analytics 4
Настройка регулярной отправки отчетов на email в Google Analytics 4
18703 24
Как настроить отслеживание поиска на сайте в Google Analytics 4
Как настроить отслеживание поиска на сайте в Google Analytics 4
