Александр Шилин

Об авторе:

Digital-маркетолог в студии idi-na-zavod.com. 8 лет в digital-маркетинге: 3,5 года на позиции интернет-маркетолога в продуктовой IT компании, а последние 4 года в digital-агентстве в качестве ppc-специалиста. В публикациях делюсь личным опытом, наблюдениями или мнением, поэтому они могут идти в разрез с общепринятыми правилами или стандартами. За конструктивный диалог или дискуссию в зоне профессиональных интересов (как в личных сообщениях так и в комментариях).