PPC-атавизмы — пять подходов, которые утратили актуальность
Digital-агентства, которые качественно поработали с SEO в прошлом, теперь пожинают плоды своих трудов. Лайфхаки, инструкции, кейсы и чек-листы из 2017 все еще находятся на первых страницах поисковой выдачи.
А значит, пользователи, начинающие познавать мир digital-маркетинга, формируют свои представления из устаревших публикаций, в которых КМС — это только для брендинга, а за использование широкого соответствия предлагают сажать ppc-специалиста на кол.
Как не превратиться в «старовера?
Предлагаю вам пять тезисов, которые еще недавно приравнивались к аксиомам. Но, как показывает наш практический опыт, уже не работают.
1. Не используйте метрики CTR, CPC, Количестве показов/кликов в качестве целевых показателей в контекстной рекламе
На одном из проектов клиент заказал аудит рекламного аккаунта и отправил мне файл с результатами. В отчете было замечание о низком CTR и о том, как это ужасно. Клиенту удалось объяснить, что все в порядке одним скриншотом.
Оценивать эффективность контекстной рекламы необходимо по показателям, которые напрямую влияют на достижение бизнес-целей. Увеличение показателя
2. Не игнорируйте медийные кампании (КМС, Discovery, Видеокампании)
Утверждение о том, что медийная реклама только для брендинга, не соответствует действительности уже несколько лет минимум.
За счет автоматических стратегий кампании в КМС работают не хуже, чем на поиске. YouTube и Discovery тоже, но здесь необходимо уделить больше времени креативу, идее и коммуникационной стратегии.
С появлением Google Performance Max от поисковых кампаний можно отказаться полностью, особенно в нишах с перегретым аукционом. При этом, с большой долей вероятности, значительно снизить стоимость конверсии.
3. Не бойтесь использовать широкое соответствие ключевых слов
Раньше широкое соответствие действительно втягивало откровенный шлак, и его использование грозило сливом бюджета, но этот период позади.
ИИ рекламной системы прокачивается в сторону понимания намерений пользователя, который вводит запрос. Поэтому лучше дать свободу алгоритму, и тем самым увеличить количество конверсий, чем отчитываться о чистом трафике и большом списке минус-слов.
4. Не дробите рекламные кампании по городам или областям
При использовании автоматических стратегий чем больше данных может собрать система в рамках одной кампании, тем лучше. Одна кампания с бюджетом 1000 грн в день будет эффективнее 10 кампаний с бюджетом по 100 грн.
5.Не ограничивайте автоматические стратегии
В 99% случаев нет необходимости использовать ручные корректировки по демографическим признакам (возраст, пол), устанавливать расписание показов по будням и только в рабочие часы. ИИ автоматических стратегий справится с подбором эффективного времени показа лучше чем любой из специалистов по контекстной рекламе.
Вывод
Лучший способ проверить как на самом деле работает та или иная функция— эксперимент, который вы провели самостоятельно.
Приемлемый вариант — внимательно изучить справку Google и обратиться в поддержку, если возникнут вопросы.
Сомнительный вариант— верить кейсам из сети.
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