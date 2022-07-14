PPC-атавизмы — пять подходов, которые утратили актуальность

Digital-агентства, которые качественно поработали с SEO в прошлом, теперь пожинают плоды своих трудов. Лайфхаки, инструкции, кейсы и чек-листы из 2017 все еще находятся на первых страницах поисковой выдачи.

А значит, пользователи, начинающие познавать мир digital-маркетинга, формируют свои представления из устаревших публикаций, в которых КМС — это только для брендинга, а за использование широкого соответствия предлагают сажать ppc-специалиста на кол.

Как не превратиться в «старовера?

Предлагаю вам пять тезисов, которые еще недавно приравнивались к аксиомам. Но, как показывает наш практический опыт, уже не работают.

1. Не используйте метрики CTR, CPC, Количестве показов/кликов в качестве целевых показателей в контекстной рекламе

На одном из проектов клиент заказал аудит рекламного аккаунта и отправил мне файл с результатами. В отчете было замечание о низком CTR и о том, как это ужасно. Клиенту удалось объяснить, что все в порядке одним скриншотом.

Можно не обращать внимания на CTR, если цена за конверсию вас устраивает

Оценивать эффективность контекстной рекламы необходимо по показателям, которые напрямую влияют на достижение бизнес-целей. Увеличение показателя CTR к ним не относится.

2. Не игнорируйте медийные кампании (КМС, Discovery, Видеокампании)

Утверждение о том, что медийная реклама только для брендинга, не соответствует действительности уже несколько лет минимум.

За счет автоматических стратегий кампании в КМС работают не хуже, чем на поиске. YouTube и Discovery тоже, но здесь необходимо уделить больше времени креативу, идее и коммуникационной стратегии.

С появлением Google Performance Max от поисковых кампаний можно отказаться полностью, особенно в нишах с перегретым аукционом. При этом, с большой долей вероятности, значительно снизить стоимость конверсии.

Конверсии из Performance Max по стоимости ниже, чем в поисковых кампаниях

3. Не бойтесь использовать широкое соответствие ключевых слов

Раньше широкое соответствие действительно втягивало откровенный шлак, и его использование грозило сливом бюджета, но этот период позади.

ИИ рекламной системы прокачивается в сторону понимания намерений пользователя, который вводит запрос. Поэтому лучше дать свободу алгоритму, и тем самым увеличить количество конверсий, чем отчитываться о чистом трафике и большом списке минус-слов.

Сейчас Google уже не перепутает «джавеліну» та «анджеліну»

4. Не дробите рекламные кампании по городам или областям

При использовании автоматических стратегий чем больше данных может собрать система в рамках одной кампании, тем лучше. Одна кампания с бюджетом 1000 грн в день будет эффективнее 10 кампаний с бюджетом по 100 грн.

5.Не ограничивайте автоматические стратегии

В 99% случаев нет необходимости использовать ручные корректировки по демографическим признакам (возраст, пол), устанавливать расписание показов по будням и только в рабочие часы. ИИ автоматических стратегий справится с подбором эффективного времени показа лучше чем любой из специалистов по контекстной рекламе.

Когда решил использовать ручные корректировки ставок в 2022

Вывод

Лучший способ проверить как на самом деле работает та или иная функция— эксперимент, который вы провели самостоятельно.

Приемлемый вариант — внимательно изучить справку Google и обратиться в поддержку, если возникнут вопросы.

Сомнительный вариант— верить кейсам из сети.