Александр Стойловский

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Работал CTO Assistant в Netpeak. Сейчас работает PHP developer, опыт работы более 5 лет.

Статьи автора

Бизнес
38182 35
Закрытый софт Netpeak для проверки позиций под кодовым названием «Камасутра»
