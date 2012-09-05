Закрытый софт Netpeak для проверки позиций под кодовым названием «Камасутра»

Многие знают, в Netpeak есть специальное подразделение программистов, которые разрабатывают программное обеспечение для SEO-специалистов. Когда-то давно мы даже публиковали несекретный инсайд про них. С тех пор на работу вышли новые боевые единицы, было выпущено стопицот обновлений, запущены новые проекты, сняты видео-мануалы, в общем, жизнь кипит. Для общего доступа открыта по-прежнему только Netpeak Checker (ex-Определяйка) (link to english version). Нас часто спрашивают о нашем программном обеспечении - коллеги на конференциях, другие интернет-маркетологи в социальных сетях, да и клиенты тоже. Мы можем рассказать о программах, которые используем, но пока не планируем публиковать их в открытый доступ. Но если какая-либо из программ уж очень заинтересует читателей блога, мы рассмотрим вариант открыть софт, правда, без поддержки, по лицензии GNU. Кроме того, на примере программного обеспечения мы расскажем, на что стоит обратить внимание при продвижении сайта.

Для начала о названии - по сути это система для мониторинга выдачи. Глубокое исследование позиций сайтов - да это же целая камасутра для SEOшника - отсюда и название. Просто забавно слышать фразы типа "полдня анализировал позиции в камасутре" ;)

Итак, Камасутра - автоматизированная система получения данных по позициям сайта в выдаче поисковой системы по выбранным запросам (ключевым словам). Система определяет позиции сайта в Яндекс и Google. Есть возможность проверки позиции с фильтром по странам (для Google) или по регионам (для Яндекс). При проверке позиции сайта в Камасутре можно уточнять поисковый запрос, целевой URL страницы и глубину поиска результатов выдачи. Система получает позиции сайтов регулярно и на основе этих данных строит графики зависимости, динамику изменений по сайту. В системе реализована функция по расчету конкурентов сайта. С данной функцией система получает не только позицию нужного нам сайта, а еще и полный список сайтов первых десяти страниц в выдаче поисковой системы, что соответственно дает возможность проанализировать полную картину происходящего.

Камасутра - важное вспомогательное звено для функционирования других программ и сервисов нашей студии - личного кабинета (личная страница клиента со статистикой по продвижению его сайта) и нашей CRM.

Ежедневно Камасутра получает более 1,4 млн позиций по Яндексу, и почти 1,5 млн позиций по Google (топ-100 для каждого ключевого слова). На 20 августа 2012 в системе насчитывается 147 тысяч уникальных ключевых слов. Имея такую базу, наш новый клиент, выбирая одну из услуг (например, SEO-продвижение с абонентской платой или SEO-продвижение с оплатой за трафик), может уже изначально получить информацию по фразам, связанным тематически с его сайтом.

К основным возможностям сервиса можно отнести:

поддержку наиболее популярных поисковых систем, таких как Google и Яндекс;

сбор статистики по позициям сайта за любой период;

статистика по нахождению сайта в разных ТОПах выдачи поисковых систем;

возможность выбора поисковой системы и её параметров языка и региона;

импорт статистики во всевозможные форматы;

числовые и процентные показатели и графическое отображение изменений статистики;

такой параметр, как видимость сайта в поисковой выдаче;

показатели сайта (PR, ТИЦ, наличие в каталогах DMOZ, YACA, индексация Google и Яндекса);

система автоматической генерации и отправки отчетов клиентам;

возможность поиска результата выдачи Google в геозависимых позициях.

Напоследок пара скриншотов

Пример статистики из Камасутры по выводу фразы в ТОП 10 в период с 5.08 по 13.08

Пример сравнения общей статистики проекта по ТОПам за месяц

В следующий раз мы расскажем про что-нибудь еще ;)