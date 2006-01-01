Александра Фомина

Автор NJ c 2021
Позиция:
Junior PPC Specialist
Об авторе:
К команде Netpeak присоединилась в 2021 году после интернатуры Образовательного Центра. Сертифицированный специалист Google Ads и Google Analytics.

Статьи автора

SMM
Аналитика
8948 20
Как оценить эффективность рекламы в TikTok? Пиксель TikTok в помощь
