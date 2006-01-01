Анастасия Кундельская

Об авторе:

Во FRACTAL с 2016 года. Начинала с должности CEO Assistant at Foster report — сервиса автоматизации контекстной рекламы. Провела оценку более 700 проектов и примерно столько же аудитов рекламного кабинета. За прошлый год на счету курирование более 120 проектов по РРС, разработка 15 стратегий продвижения для крупных клиентов (и это только за последний год). Занимаюсь развитием услуги контекстной рекламы, помогаю настраивать производственные процессы в отделе платного трафика.