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Особенности контекстной рекламы для 5 ниш бизнеса. Тематические стратегии Netpeak
Анастасия Кундельская
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Существует три вопроса по контекстной рекламе, ответы на которые интересуют всех владельцев крупного и среднего бизнеса:

  • какие источники трафика дадут мне больше заказов, продаж?
  • какие инструменты нужно использовать в моей тематике?
  • как грамотно распределить бюджет на рекламу и получить максимальный эффект?

Действительно, нет универсальных методов и способов, которые срабатывают во всех тематиках. Так, подход, инструменты, источники трафика для продвижения интернет-магазина детских игрушек и консалтинговой фирмы — две разные истории.

Для продажи детских игрушек хорошо работает поиск, контекстно-медийная сеть (мамы и папы отлично откликаются на баннеры) и видеорекламу. Родители смотрят много роликов: обзоров игрушек; ищут, какие игрушки рекомендованы детям в определенном возрасте. Следовательно, надо давать рекламу на YouTube.

* * *

Пользователи, которым нужна консалтинговая фирма не будут искать её в YouTube. Здесь работают только формы и поиск.

В каждой нише существует несколько десятков особенностей. Мы подготовили индивидуальные стратегии по контекстной рекламе для грамотного продвижения пяти ниш: недвижимости, продажи семян, клиник красоты, интернет-магазинов косметики, автомобильных шин. Рассказываем о специфике каждой и на примере стратегии для ниши «автомобильные шины» показываем, какие инструменты, источники нужны, чтобы продавать больше и получать постоянных клиентов.

Нишевые стратегии по контекстной рекламе — это набор определенных инструментов, список и порядок действий, консалтинг в конкретной тематике бизнеса. В ближайшее время мы создадим тематические стратегии ещё для трёх ниш.

1. «Недвижимость»: проверенные инструменты и аналитика звонков

Более пяти лет департамент контекстной рекламы Netpeak занимается продвижением жилых комплексов, коттеджных городков, сервисов по продаже недвижимости в Болгарии, Греции, России, Казахстане, Украине, на Кипре. Что показал наш опыт работы?

Приобретение дома или квартиры — сделка с теми же этапами, что и в других нишах. Только срок принятия решения о покупке здесь намного больше: от нескольких месяцев до нескольких лет.

Современный покупатель информационно подкован и прежде чем выбрать жилой комплекс, тщательно изучает застройщика, сам проект и условия приобретения в нем квартир. Рынок тем временем пополняется новыми предложениями, конкуренция становится жестче. В таких условиях включается легкая паника и в борьбе за клиента владельцы бизнеса начинают впадать в крайности. 

3D планировка квартир

Идею с 3D-иллюстрациями квартир мы подсказали нашему клиенту — строительной компании «Атлант». Результат: коэффициент конверсии почти в 5,4 раза больше, чем с традиционными чертежами квартир.

Например, бездумно копируют методы продвижения друг друга. Увидели рекламный пост конкурентов в Facebook — запускают такой же. Почему: «Раз они его используют — значит это работает». Но мы не знаем, какой трафик приносит этот инструмент, люди вообще переходят по ссылке в этом посте, а если переходят — звонят ли они по номерам телефонов, чтобы уточнить детали? Люди, которые переходят по ссылке — платежеспособные или просто решили посмотреть, почем нынче квартира в центре города.

Еще одна крайность — пробовать всё подряд (подключать все инструменты, площадки).

Независимо от того, какой у вас объект — эксперименты здесь неуместны.

В недвижимости отличные результаты дает поиск Google, контекстно-медийная сеть (КМС). Раз уже мы говорили о Facebook, этот инструмент хорошо работает для лидогенерации на просмотры квартир. Но источник эффективен только в связке с поиском и КМС.

Здесь нужно оставить несколько касаний для клиента, который и будет покупать квартиру. Если подключить только Facebook, мы сузим воронку лидов — тогда их обработка займет гораздо больше времени. Иными словами, придется дольше продавать квартиру или дом.

Ещё одно слабое место — аналитика звонков. В этой тематике сделки закрываются по телефону менеджерами. По опыту скажем: в 30% случаев с этим проблема — менеджеры не берут трубку вовремя, не перезванивают и прочее. Поэтому необходимо контролировать звонки.

Есть еще много особенностей и фишек, которые закреплены в нишевой стратегии. В том числе — консалтинг и не только по контекстной рекламе, но и по SEO. Дело в том, что когда пользователи видят компанию-застройщика в органическом поиске — у них больше доверия к компании. Как оказаться там — прокачать сайт. Как прокачать сайт? Несколько советов сможете найти ниже, в кейсах, более подробно — в рамках новой стратегии.

Кейсы:

  1. Как увеличить количество конверсий на 75% в рекламе квартир.

  2. Как настраивать рекламу для продажи квартир.

  3. В 5 раз больше лидов в нише продажи недвижимости на Кипре.

2. «Продажа семян»: забота о клиенте в межсезонье

В этой нише мы работаем с 2013 года и занимаемся продвижением сайтов на Украину, Россию, Казахстан, Беларусь. Конечно, рынки разные, но есть много общих факторов.

В тематике ярко выражена сезонная активность. В течение года есть два пика спроса: февраль — апрель, сентябрь — октябрь. Соответственно, в августе надо подготовить все рекламные кампании и постепенно увеличивать на них рекламный бюджет (на рекламу той продукции, которая должна продаваться в этот пик).

Почему ещё важно учитывать сезонность? В частности, чтобы подготовить бизнес и маркетинговую кампанию к повышению спроса и планомерному росту активности до прихода пика. Нужно разбираться в особенностях ассортимента, чтобы разбить товары по логике спроса — по времени посадки.

Редис сажают в начале ноября, поэтому весной полагаться на продажу этих семян — гиблое дело и нецелесообразная трата бюджета. Нужно выбрать правильный пик продажи.

Но даже в период спада спроса нельзя сматывать удочки. Это ошибка, которую допускают многие. Короткий перечень способов, которые помогут удержать продажи даже в период сезонного спада:

  1. Диверсифицируйте ассортимент. Даже если ваш основной товар на 100% сезонный, наверняка найдутся дополнительные продукты, аксессуары, которые пользуются спросом и в остальное время. Предложите такие товары в своем каталоге, создайте дополнительные разделы на сайте интернет-магазина. Если заняться продвижением таких товаров заранее, можно смягчить эффект от падения продаж по основной группе продуктов.
  2. Оставайтесь на связи: не прекращайте активность, даже когда начинается сезонный спад. Держите контакт с аудиторией, особенно если остальные конкуренты предпочитают не тратить на это время. Делайте рассылку, проводите акции, публикуйте полезные статьи.

Это не активные продажи, но напоминание клиентам о том, что вы есть, есть ассортимент. Вы подогреваете интерес аудитории и остаетесь полезными не только в тот момент, когда вам нужно продать. Это вызывает доверие, повышает лояльность клиентов. Так компании получают постоянных покупателей.

Какие результаты даёт нишевая стратегия «Продажа семян», смотрите в кейсе нашего блога.

3. «Клиники красоты»: без ремаркетинга и запрещённых терминов

Продвижением клиник красоты мы занимаемся семь лет. Работаем на рынки Украины, России, Казахстана, Болгарии и обратили внимание, что это, пожалуй, самая «капризная» ниша.

Пластическая хирургия — услуга дорогая и сложная. Клиент долго ищет, к кому обратиться и внимательно изучает конкурентов. Большая выслуга лет, впечатляющий багаж знаний, сотни успешно проведенных операций, безупречная репутация — мощный фундамент. Увы, его недостаточно, чтобы клиенты остановили свой выбор именно на вас.

Клиники красоты — медицинская тематика и здесь действует ряд ограничений по инструментам, которые можно использовать, по взаимодействию с целевой аудиторией.

Видеореклама — и допустимый, и доступный формат взаимодействия с потенциальным заказчиком. Ролик наших клиентов — Gold Laser, клиники лазерной косметологии.

Например, в данной тематике мы не можем использовать ремаркетинг. В других кампаниях допустимо много раз показывать один и тот же баннер и наконец добиться клика, перехода. Здесь же действует ограничение системы — если человек увидел нас один раз, мы не можем больше демонстрировать своё объявление.

Кроме того, есть определенные требования к сайтам медицинской тематики. Так, если в тексте на сайте используется определенный запрещённый термин, система заблокирует рекламную кампанию, которая ведёт на данную посадочную страницу или весь рекламный аккаунт.

Итак, в этой нише нужно мониторить не только то, как работают конкуренты, а сразу исследовать собственный сайт. Подробности — в посте «10 способов увеличить количество заявок с корпоративного сайта». Если использован запрещенный термин, нужно думать, как перефразировать информацию.

Согласно справке Google Ads, персонализированная реклама медицинских услуг запрещена для таких тематик:

  • лекарственные средства, отпускаемые по рецепту;
  • проблемы со здоровьем (лечение болезней, хронические заболевания, заболевания органов, инвалидность, пластическая хирургия);
  • набор добровольцев для участия в клинических исследованиях;
  • деликатные темы, напоминающие пользователям о их проблемах и жизненных трудностях (например, проблемы с лишним весом, внешностью).

Если проект подпадает под одну из выше обозначенных тем, вы не сможете использовать:

  • ремаркетинг;
  • рекламу в Gmail.

Трудности при запуске могут вызвать и другие ограничения. Например, если рекламируем шугаринг и на целевой странице размещаем изображение обнаженного тела, Google может присвоить рекламе статус «Не для всех аудиторий» или «Только для взрослых». Реклама в категории «Только для взрослых» запрещена в Украине и России. Если объявления получили статус «Одобрено (не для любой аудитории)», значит:

  • пользователи увидят только текстовые объявления;
  • рекламу не увидят пользователи, которые включили безопасный поиск;
  • рекламу не покажут на сайтах или в приложениях партнеров, которые отказались размещать подобные материалы.

В такой сложной тематике нужно быть очень осторожными и действовать по проверенной схеме. В нашем нишевой стратегии есть такая схема. Какие результаты она даёт? Смотрите на примере кейса.

4. «Интернет-магазин косметики»: реклама только того, что есть в наличии

Работаем в нише более шести лет (на рынках Украины, России, Казахстана, Болгарии, Греции, Турции). Что важно — это ниша с наиболее быстрорастущей конкуренцией. Каждый день появляются новые интернет-магазины косметики и бренды, которые сначала ведут свои странички в социальных сетях, а потом вырастают до сайтов.

Здесь не актуально понятие сезонности, зато есть рост заказов в праздничные дни.

Косметика — это тот товар, приобретение которого важно здесь и сейчас, поэтому предложение должно соответствовать желанию потребителя, чтобы у него даже мысли не возникало искать и сравнивать.

Что необходимо учитывать в продвижении интернет-магазинов косметики:

  1. Актуальность ассортимента и того что рекламируем.
У Татьяны внезапно закончилась тушь, а она ей очень нужна. Татьяна отправляется на поиски любимой туши в интернет. Вводит запрос с названием туши и видит объявления, переходит по одному из них (допустим вашему). Делая шаг навстречу выразительным ресницам, попадает на сайт, где рекламируемой туши нет в наличии. Татьяна расстроена, ей снова нужно возвращаться к поиску, и она уходит с этого сайта. Если в любой другой день тушь там будет, для Татьяны это уже не важно — осадок остался.

В такой ситуации вы, как владелец сайта потратили средства на рекламу отсутствующего товара, потеряли прибыль от конкретного заказа/продукта и потеряли доверие пользователя.

  1. Соответствие изображения на баннере тому, что хочет/ищет клиент. Иными словами, если пользователь ищет крем для рук, не нужно предлагать ему по этому запросу крем для лица, шеи или стоп.
  2. Готовность к праздникам заранее. Для того, чтобы количество заказов повысилось в праздничные дни, необходимо:
  • разработать акционные предложения и подготовить необходимое количество товара;
  • подготовить акционные рекламные кампании (добавить акционные предложения в поисковые кампании, подготовить акционные баннеры для контекстно-медийной сети)
  • осведомить текущих и потенциальных клиентов о грядущих скидках и за две недели до старта праздничных дней запустить рекламу с акциями.

график успешной рекламной кампании

Вывод на рынок нового продукта (видео реклама) Yves Rocher. Интерес к продукту в не праздничный период. После отключения кампании спрос спал, но во время праздников снова вырос.

  1. Ингредиенты/состав косметических средств. В составе косметических средств не должны содержаться запрещенные ингредиенты. Если есть один из запрещенных препаратов, то рекламная кампания не пройдет модерацию системы и люди её не увидят.

Важно: в справке указаны не все ингредиенты — часть надо запрашивать через техническую поддержку Google. Другие нюансы продвижения в данной тематике учтены в новом нишевой стратегии. Какие результаты можно получить благодаря этой стратегии? Читайте кейс нашего клиента в блоге.

5. «Автомобильные шины»: помощь пользователям в поиске товара на прайс-агрегаторах

Продаже автомобильных шин характерна выраженная сезонность. Это два пика, когда автовладельцы «переобувают» машины: март — апрель, октябрь — ноябрь. Сезонность не значит, что проявлять активность надо только в период спроса. Есть потребители, которые экономят и не меняют шины в сезон; есть те, которые меняют их из-за износа. Поэтому нужно и важно рекламироваться и в несезон.

Другие особенности ниши демонстрируем на примере того, что входит в тематическую стратегию по контекстной рекламе. Итак, за что платит наш клиент, когда он заходит на эту услугу.

Наиболее эффективные источники платного трафика, с которыми работаем:

  • Google Ads / google_cpc;
  • Facebook.

Дополнительные эффективные источники трафика для продвижения, которые рекомендуем и консультируем по их развитию:

  • SEO / google_organic;
  • Email;

Можно сегментировать всех клиентов и чётко выстроить план, когда и кто будет менять шины по сезону, по износу и многое другое. В соответствии с этим делать рассылку и акции заранее. Так можно вернуть клиента. Плюс — предлагать и продавать аксессуары, другие комплектующие.

Какие инструменты используем:

  • SER brand / Поисковые брендовые объявления;
  • SER cat / Поисковые объявления по категориям;
  • GDN REM / Ремаркетинг в КМС;
  • GDN DIN REM / Динамический ремаркетинг в КМС;
  • RLSA / Поисковый ремаркетинг;
  • SER Shopping / Торговые объявления;
  • GDN GSP / Медийные объявления в gmail;
  • YouTube / видеокампании;
  • Bumper Ads / Объявление-заставка;
  • Instream / видеообъявление, которое проигрывается до, в середине и после просматриваемого ролика в сети YouTube  и на сайтах партнеров;

Автомобилисты часто смотрят обзоры на YouTube, поэтому здесь выгодно давать рекламу.

  • Discovery / видео объявление в результатах поиска Youtube;
  • FB text / Рекламный пост в Facebook;
  • FB REM / Ремаркетинговый пост в Facebook.

Также в стратегию входит подключение прайс-агрегаторов (площадки для Украины):

  • Hotline.ua;
  • Price.ua;
  • vseceni.ua.

Почему это необходимо?

Помимо крупных и широкоизвестных сайтов продавцов шин, люди также ищут нужный товар на прайс-агрегаторах: здесь можно сравнить цены и выбрать наиболее по модели, бренду. Если вы не рекламируетесь на прайс-агрегаторах — вас никто ни с кем не будет сравнивать и вы потеряете эту аудиторию.

Самостоятельно подключить прайс-агрегатор сложно — нужны технические знания и знание особенностей работ прайс-агрегаторов.

В стратегию входит настройка и контроль аналитики звонков: в 45% случаев менеджеры не берут трубку вовремя, не перезванивают. Так ваши клиенты уходят к конкурентам. 

Что следует учитывать в продвижении любой ниши бизнеса?

Для всех нишевых стратегий предусмотрен мониторинг и анализ выполнения KPI. Это показатели, по которым будет отслеживаться эффективность трафика.

Анализировать KPI невозможно без предварительной постановки цели. Цель мы формулируем вместе с заказчиком. Она:

  1. Конкретная, измеримая (чтобы узнать, что наверняка достигнута).
Увеличить доход согласно данным Ecommerce по каналу платного трафика с текущего уровня 200 000 гривен до 260 000 гривен (то есть, увеличить на 30%).
  1. Достижимая (с точки зрения внешних факторов и внутренних ресурсов) и релевантная. То есть, то, что мы делаем сегодня, нужно для того, чтобы получить запланированное на месяц.
  1. Определенная во времени: с конкретными сроками и промежуточными результатами.
Получить по итогам третьего месяца с момента запуска рекламных кампаний 100 обращений с источников платного трафика согласно данным Google Analytics.

KPI определяются индивидуально со специалистом и рекламодателем, в соответствии с текущими и желаемыми показателями.

Какие KPI анализируем мы:

  • CPC — цена клика, сумма, которую рекламодатель платит контекстной системе за клик по объявлению, сделанный пользователем;
  • CTR — показатель кликабельности. Определяется как отношение числа кликов на баннер к числу его показов, измеряется в процентах;
  • объем трафика — общее количество пользователей, которое посещает ваш сайт в день;
  • показатель отказов (BR) — это количество тех пользователей сети, которые зашли на веб-сайт и вскоре его покинули;
Анализируя этот показатель можно сделать разные выводы: информация на сайте не соответствует запросу пользователя либо не дает ему полный ответ, возможно, стоит скорректировать настройки целевой аудитории.
  • коэффициент конверсий (CR) — среднее отношение количества кликов к числу конверсий в процентном выражении;
  • отправка формы;
  • обратный звонок;
  • CPL/CAC — стоимость привлечения лида/клиента;
  • средний чек - средняя стоимость заказа, совершенного клиентом;
  • доход (e-commerce) — общая сумма всех совершенных заказов;
  • ROMI — возврат маркетинговых инвестиций.

Для каждой ниши действуют свои KPI.

Опыт показывает: для бизнеса мало просто вести рекламные кампании в интернете, от агентства требуется гораздо больше — бизнес-консалтинг. Поэтому содержимое каждой стратегии: площадки, источники, настройка кампаний и рекомендации по остальным источникам трафика, инструментам из других сфер интернет-маркетинга, «плюшки» по улучшению бизнес-процессов, которые в итоге влияют на продвижение.

Получить подробную информацию по содержанию стратегии конкретной тематики вы можете у наших менеджеров — для этого оставляйте заявку на тематическую стратегию.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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контекстная реклама для бизнеса контекстная реклама
Анастасия Кундельская

В Netpeak Group с 2016 года. Начинала с должности CEO Assistant at Foster report — сервиса автоматизации контекстной рекламы.

Провела оценку более 700 проектов и примерно столько же аудитов рекламного кабинета. За прошлый год на счету курирование более 120 проектов по РРС, разработка 15 стратегий продвижения для крупных клиентов (и это только за последний год).

Занимаюсь развитием услуги контекстной рекламы, помогаю настраивать производственные процессы в отделе платного трафика.

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