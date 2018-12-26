Как проверить сезонность спроса

Прибыль большинства видов бизнеса зависит от сезонного колебания спроса. В зависимости от времени года меняется количество посетителей на сайте и, соответственно, — доход. Как определить, когда ваши товары или услуги наиболее интересны пользователям, спланировать рекламную активность и удовлетворить спрос потребителей? Об этом и поговорим.
Сезонность — повторяющиеся колебания трафика сайта в зависимости от различных внешних факторов.
Условно, сезонный трафик бывает двух типов:
- циклический: меняется периодически — например, со сменой поры года, на Черную пятницу;
- событийный: появляется под влиянием каких-либо событий или трендов — выход нового сезона «Игры престолов», резкое изменение погоды, мода на спиннеры.
Правильное определение сезонности позволяет:
- Сформулировать приоритеты для развития бизнеса по времени.
- Спланировать маркетинговую стратегию и бюджет.
- Сократить уровень погрешности при анализе причин изменения трафика сайта.
- Точнее прогнозировать уровень спроса, доходов и расходов для бизнеса.
Инструменты для анализа сезонности поисковых запросов
1. Google Trends
Сервис Google Trends — инструмент, который позволяет проанализировать динамику популярности интересующих нас поисковых запросов относительно общей массы запросов в Google для определенного региона и периода времени.
Если навести курсор на участок графика, можно узнать уровень популярности запроса в конкретный момент времени.
Значения от 0 до 100 обозначают уровень интереса к теме по отношению к наивысшему показателю заинтересованности для выбранного региона и периода времени. 100 баллов — наивысший уровень популярности, 50 — уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем, 0 баллов означает, что по запросу недостаточно данных.
Критерии поиска по запросу:
- Регион.
- Период.
- Категория (например, «Недвижимость» или «Автотранспортные средства»).
- Тип поиска (например, поиск по товарам или новостям).
Преимущества Google Trends:
- Возможность сравнить данные по нескольким запросам (до пяти).
- Разбивка по субрегионам.
- Детальная разбивка по датам, что позволяет точнее определить период и причину колебания спроса.
К примеру, на скриншоте видим, что спрос на горящие туры повышается перед Днем святого Валентина.
Google Trends позволяет анализировать сезонность, определять текущие тренды и прогнозировать будущий спрос. Однако он не предназначен для анализа большого количества поисковых запросов и проверки их частотности.
2. Keyword Planner Ads
Keyword Planner — инструмент для подбора и оценки эффективности ключевых слов от Google. Его функционал дает возможность просмотреть подробную статистику по ключевым словам за определенный период времени.
Критерии поиска по запросу:
- Регион.
- Период.
- Язык.
- Поисковые сети.
Преимущества Keyword Planner:
- Возможность провести анализ большого количества ключевых слов и получить как общую статистику динамики по всем запросам, так и данные по отдельным ключевым словам.
Общая статистика по всем ключам:
Если навести курсор на то или иное ключевое слово, можно увидеть помесячную динамику частотности запросов:
- Распределение количества запросов по платформам.
Общая разбивка:
Детальная разбивка по платформам:
- Разбивка по местоположению:
- Показатели по ключевым словам:
- среднее число запросов в месяц (количество и динамика);
- уровень конкуренции;
- статистика диапазона ставок.
С помощью Keyword Planner Ads можно провести анализ эффективности большого количества ключевых слов, проверить их частотность, ставку и уровень конкуренции, а также определить динамику объемов поисковых запросов и прогнозировать поисковый спрос.
Недостаток планировщика — это не самостоятельная платформа, и для его использования нужен аккаунт Ads.
3. История запросов Wordstat
Wordstat yandex — сервис Яндекса для подбора ключевых слов и оценки пользовательского интереса. Функция «История запросов» позволяет анализировать, как менялась статистика запроса за последние два года.
Критерии поиска по запросу:
- Регион.
- Детализация периода.
- Платформа.
Преимущества Wordstat:
- Возможность посмотреть срез статистики по запросу за неделю, месяц:
- Детальная разбивка по платформам:
Срез «Десктопы» включает запросы на настольных компьютерах и ноутбуках, срез «Мобильные» — на телефонах и планшетах. Посмотреть данные о запросах на телефонах или планшетах отдельно можно с помощью срезов «Только телефоны» и «Только планшеты» соответственно.
- Статистика представлена как в абсолютных значениях, так и в относительных.
Относительный показатель — соотношение абсолютного значения (частотности показов) и количества показов результатов поиска Яндекса за соответствующий месяц.
- Возможность изменить масштаб графика для детального изучения данных.
Wordstat — простой и удобный инструмент, который позволяет анализировать поисковый трафик и частоту запросов как в абсолютных, так и в относительных значениях.
Из недостатков: погрешность данных по Украине, а также раздражающая необходимость постоянно вводить капчу.
4. Расчет индексов и пиков сезонности в Exсel
Если необходимо рассчитать динамику спроса не по частотности запросов, а по другим кастомным параметрам (количеству пользователей, заявок, доходу или килограммам проданной картошки), можно воспользоваться таблицей расчета индексов и пиков в Exсel.
Рассмотрим расчет динамики на примере:
- Вносим в таблицу данные по количеству посетителей сайта за три года:
- С помощью формулы СРЗНАЧ считаем среднее количество пользователей на сайте по месяцам:
- Рассчитываем среднемесячное количество пользователей за три года с помощью той же формулы СРЗНАЧ, но в диапазоне данных по всем месяцам:
- Далее необходимо вычислить индексы сезонности.
Индекс сезонности — отношение количества пользователей за каждый месяц к среднемесячному показателю за три года.
То есть индекс января равен отношению пользователей по месяцам за январь к среднемесячному количеству пользователей за три года и так далее.
- Теперь определим пики сезонности.
Для этого из индекса сезонности каждого месяца вычитаем единицу:
- Для лучшего восприятия данных строим график по диапазонам столбцов «Месяц» и «Пики сезонности»:
В результате получаем наглядный результат, с помощью которого можно определить динамику активности пользователей на сайте по месяцам вне зависимости от показателей роста бизнеса.
Выводы
Сезонность — важный фактор для многих видов бизнеса. Определение динамики пользовательского интереса — ключ к эффективному планированию маркетинговой стратегии и построению рабочих процессов.
Наиболее распространенные инструменты для анализа колебаний спроса:
- Google Trends — для быстрого определения общих трендов и интересов целевой аудитории.
- Wordstat Yandex — сервис для анализа колебаний трафика и частотности запроса в абсолютных и относительных значениях.
- Keyword Planner — инструмент, с помощью которого можно проверить эффективность большого количества ключевых слов, проанализировав показатели частотности, предположительную стоимость клика и уровень конкуренции, а также определить и спрогнозировать динамику поискового спроса.
- Расчет индексов и пиков сезонности в Excel позволяет провести анализ сезонности по кастомным параметрам вне зависимости от того, увеличиваются ли показатели из-за прироста объемов бизнеса.
Протестировав каждый из представленных инструментов, вы сможете найти для себя наиболее удобный способ определения динамики спроса, и подготовить эффективную стратегию развития проекта.
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