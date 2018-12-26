Аналитика

Как проверить сезонность спроса
Вадим Рыжих
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Прибыль большинства видов бизнеса зависит от сезонного колебания спроса. В зависимости от времени года меняется количество посетителей на сайте и, соответственно, — доход. Как определить, когда ваши товары или услуги наиболее интересны пользователям, спланировать рекламную активность и удовлетворить спрос потребителей? Об этом и поговорим.

Сезонность — повторяющиеся колебания трафика сайта в зависимости от различных внешних факторов.

Условно, сезонный трафик бывает двух типов:

  • циклический: меняется периодически — например, со сменой поры года, на Черную пятницу;
  • событийный: появляется под влиянием каких-либо событий или трендов — выход нового сезона «Игры престолов», резкое изменение погоды, мода на спиннеры.

Правильное определение сезонности позволяет:

  1. Сформулировать приоритеты для развития бизнеса по времени.
  2. Спланировать маркетинговую стратегию и бюджет.
  3. Сократить уровень погрешности при анализе причин изменения трафика сайта.
  4. Точнее прогнозировать уровень спроса, доходов и расходов для бизнеса.

Инструменты для анализа сезонности поисковых запросов

1. Google Trends

Сервис Google Trends — инструмент, который позволяет проанализировать динамику популярности интересующих нас поисковых запросов относительно общей массы запросов в Google для определенного региона и периода времени.

Google trends

Если навести курсор на участок графика, можно узнать уровень популярности запроса в конкретный момент времени.

Значения от 0 до 100 обозначают уровень интереса к теме по отношению к наивысшему показателю заинтересованности для выбранного региона и периода времени. 100 баллов — наивысший уровень популярности, 50 — уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем, 0 баллов означает, что по запросу недостаточно данных.

Уровень популярности запроса

Критерии поиска по запросу:

  1. Регион.
  2. Период.
  3. Категория (например, «Недвижимость» или «Автотранспортные средства»).
  4. Тип поиска (например, поиск по товарам или новостям).

Преимущества Google Trends:

  1. Возможность сравнить данные по нескольким запросам (до пяти).

 Возможность сравнить данные по нескольким запросам

  1. Разбивка по субрегионам.

Разбивка по субрегионам

  1. Детальная разбивка по датам, что позволяет точнее определить период и причину колебания спроса.

К примеру, на скриншоте видим, что спрос на горящие туры повышается перед Днем святого Валентина.

Спрос на горящие туры повышается перед Днем святого Валентина

Google Trends позволяет анализировать сезонность, определять текущие тренды и прогнозировать будущий спрос. Однако он не предназначен для анализа большого количества поисковых запросов и проверки их частотности.

2. Keyword Planner Ads

Keyword Planner  — инструмент для подбора и оценки эффективности ключевых слов от Google. Его функционал дает возможность просмотреть подробную статистику по ключевым словам за определенный период времени.

Keyword Planner — инструмент для подбора и оценки эффективности ключевых слов от Google

Критерии поиска по запросу:

  1. Регион.
  2. Период.
  3. Язык.
  4. Поисковые сети.

Преимущества Keyword Planner:

  1. Возможность провести анализ большого количества ключевых слов и получить как общую статистику динамики по всем запросам, так и данные по отдельным ключевым словам.

Общая статистика по всем ключам:

Общая статистика по всем ключам

Если навести курсор на то или иное ключевое слово, можно увидеть помесячную динамику частотности запросов:

Как увидеть помесячную динамику частотности запросов

  1. Распределение количества запросов по платформам.

Общая разбивка:

Распределение количества запросов по платформам и общая разбивка

Детальная разбивка по платформам:

Детальная разбивка по платформам

  1. Разбивка по местоположению:

Разбивка по местоположению

  1.  Показатели по ключевым словам:
  • среднее число запросов в месяц (количество и динамика);
  • уровень конкуренции;
  • статистика диапазона ставок.

Показатели по ключевым словам

С помощью Keyword Planner Ads можно провести анализ эффективности большого количества ключевых слов, проверить их частотность, ставку и уровень конкуренции, а также определить динамику объемов поисковых запросов и прогнозировать поисковый спрос.

Недостаток планировщика — это не самостоятельная платформа, и для его использования нужен аккаунт Ads.

3. История запросов Wordstat

Wordstat yandex  — сервис Яндекса для подбора ключевых слов и оценки пользовательского интереса. Функция «История запросов» позволяет анализировать, как менялась статистика запроса за последние два года.

История показов

Критерии поиска по запросу:

  1. Регион.
  2. Детализация периода.
  3. Платформа.

Преимущества Wordstat:

  1. Возможность посмотреть срез статистики по запросу за неделю, месяц:

Можно посмотреть срез статистики по запросу за неделю и месяц

  1. Детальная разбивка по платформам:

Детальная разбивка по платформам в Вордстат

Срез «Десктопы» включает запросы на настольных компьютерах и ноутбуках, срез «Мобильные» — на телефонах и планшетах. Посмотреть данные о запросах на телефонах или планшетах отдельно можно с помощью срезов «Только телефоны» и «Только планшеты» соответственно.

  1. Статистика представлена как в абсолютных значениях, так и в относительных.

Относительный показатель — соотношение абсолютного значения (частотности показов) и количества показов результатов поиска Яндекса за соответствующий месяц.

Относительный показатель

  1. Возможность изменить масштаб графика для детального изучения данных.

Возможность изменить масштаб графика для детального изучения данных

Wordstat — простой и удобный инструмент, который позволяет анализировать поисковый трафик и частоту запросов как в абсолютных, так и в относительных значениях.

Из недостатков: погрешность данных по Украине, а также раздражающая необходимость постоянно вводить капчу.

4. Расчет индексов и пиков сезонности в Exсel

Если необходимо рассчитать динамику спроса не по частотности запросов, а по другим кастомным параметрам (количеству пользователей, заявок, доходу или килограммам проданной картошки), можно воспользоваться таблицей расчета индексов и пиков в Exсel.

Рассмотрим расчет динамики на примере:

  1. Вносим в таблицу данные по количеству посетителей сайта за три года:

Вносим в таблицу данные по количеству посетителей сайта за три года

  1. С помощью формулы СРЗНАЧ считаем среднее количество пользователей на сайте по месяцам:

С помощью формулы СРЗНАЧ считаем среднее количество пользователей на сайте по месяцам

  1. Рассчитываем среднемесячное количество пользователей за три года с помощью той же формулы СРЗНАЧ, но в диапазоне данных по всем месяцам:

В диапазоне данных по всем месяцам

  1. Далее необходимо вычислить индексы сезонности.

Индекс сезонности — отношение количества пользователей за каждый месяц к среднемесячному показателю за три года.

То есть индекс января равен отношению пользователей по месяцам за январь к среднемесячному количеству пользователей за три года и так далее.

Индекс сезонности

  1. Теперь определим пики сезонности.
    Для этого из индекса сезонности каждого месяца вычитаем единицу:

Для этого из индекса сезонности каждого месяца вычитаем единицу

  1. Для лучшего восприятия данных строим график по диапазонам столбцов «Месяц» и «Пики сезонности»:

Для лучшего восприятия данных строим график по диапазонам столбцов «Месяц» и «Пики сезонности»

В результате получаем наглядный результат, с помощью которого можно определить динамику активности пользователей на сайте по месяцам вне зависимости от показателей роста бизнеса.

Выводы

Сезонность — важный фактор для многих видов бизнеса. Определение динамики пользовательского интереса — ключ к эффективному планированию маркетинговой стратегии и построению рабочих процессов.

Наиболее распространенные инструменты для анализа колебаний спроса:

  1. Google Trends — для быстрого определения общих трендов и интересов целевой аудитории.
  2. Wordstat Yandex — сервис для анализа колебаний трафика и частотности запроса в абсолютных и относительных значениях.
  3. Keyword Planner — инструмент, с помощью которого можно проверить эффективность большого количества ключевых слов, проанализировав показатели частотности, предположительную стоимость клика и уровень конкуренции, а также определить и спрогнозировать динамику поискового спроса.
  4. Расчет индексов и пиков сезонности в Excel позволяет провести анализ сезонности по кастомным параметрам вне зависимости от того, увеличиваются ли показатели из-за прироста объемов бизнеса.

Протестировав каждый из представленных инструментов, вы сможете найти для себя наиболее удобный способ определения динамики спроса, и подготовить эффективную стратегию развития проекта.

подготовить эффективную стратегию развития проекта

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Google Trends анализ рекламных кампаний
Вадим Рыжих

В интернет-маркетинговом агентстве Netpeak с 2017 года. Сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics.

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