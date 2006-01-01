Бауыржан Токтагазы

Об авторе:

Более 10 лет опыта в digital-маркетинге. За это время прошел путь от проектного менеджера до руководителя казахстанского представительства международного digital-агентства Netpeak. Cпециализируется на стратегическом управлении, оптимизации бизнес-процессов и внедрении инновационных решений. Обладает глубокими знаниями в веб-аналитике, разработке эффективных маркетинговых стратегий, менеджменте и траблшутинге.