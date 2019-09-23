Рейтинг директоров по маркетингу среди ecommerce-проектов Казахстана
Когда какой-то бренд начинают советовать родственники, друзья и знакомые, кажется, будто он возник вдруг, внезапно. Но нельзя так просто взять и без единой стратегии, рекламной кампании, акции создать бренд и сделать его узнаваемым, востребованным. За этим процессом всегда стоит целая команда разных специалистов. А руководит командой директор по маркетингу.
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Важно: редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов для добавления в рейтинг. Если заметим немотивированные скачки в голосовании, обязательно попросим участников прислать скриншоты, которые подтвердят честные обращения к аудитории.
Информацию для рейтинга брали в открытом доступе и уточняли у игроков рынка. Если маркетинг проекта возглавляют фаундеры, они также участвуют в рейтинге.
Чтобы стать участником или предложить кандидата для рейтинга, присылайте фото (600x500 пикселей) в комментариях к этому посту или пишите автору ([email protected]). Сбор голосов ведется до 11 октября включительно. Заявки на участие принимаются до 1 октября включительно.
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