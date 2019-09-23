Бизнес
23 сентября 2019
UK

Рейтинг директоров по маркетингу среди ecommerce-проектов Казахстана
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Юлия Токарева Юлия Токарева

Когда какой-то бренд начинают советовать родственники, друзья и знакомые, кажется, будто он возник вдруг, внезапно. Но нельзя так просто взять и без единой стратегии, рекламной кампании, акции создать бренд и сделать его узнаваемым, востребованным. За этим процессом всегда стоит целая команда разных специалистов. А руководит командой директор по маркетингу.

По аналогии с украинским мы представляем третий рейтинг директоров по маркетингу — в Казахстане. Напоминаем, в рейтинге мы рассматриваем ecommerce в широком значении: все B2C-проекты, которые продают онлайн.

Важно: редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов для добавления в рейтинг. Если заметим немотивированные скачки в голосовании, обязательно попросим участников прислать скриншоты, которые подтвердят честные обращения к аудитории.

Информацию для рейтинга брали в открытом доступе и уточняли у игроков рынка. Если маркетинг проекта возглавляют фаундеры, они также участвуют в рейтинге.

Чтобы стать участником или предложить кандидата для рейтинга, присылайте фото (600x500 пикселей) в комментариях к этому посту или пишите автору ([email protected]). Сбор голосов ведется до 11 октября включительно. Заявки на участие принимаются до 1 октября включительно.

Юлия Токарева
Юлия Токарева

Имею опыт в дизайне и разработке сайтов и приложений с 2015 года. Более года работаю в команде Netpeak, специализируюсь на продвижении брендов на маркетплейсах. Сочетаю креативность дизайнера и стратегическое мышление маркетолога для достижения эффективных результатов.

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