Бизнес

Рейтинг директоров по маркетингу среди ecommerce-проектов Казахстана
Бауыржан Токтагазы
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Когда какой-то бренд начинают советовать родственники, друзья и знакомые, кажется, будто он возник вдруг, внезапно. Но нельзя так просто взять и без единой стратегии, рекламной кампании, акции создать бренд и сделать его узнаваемым, востребованным. За этим процессом всегда стоит целая команда разных специалистов. А руководит командой директор по маркетингу.

По аналогии с украинским и российским, мы представляем третий рейтинг директоров по маркетингу — в Казахстане. Напоминаем, в рейтинге мы рассматриваем ecommerce в широком значении: все B2C-проекты, которые продают онлайн.

Важно: редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов для добавления в рейтинг. Если заметим немотивированные скачки в голосовании, обязательно попросим участников прислать скриншоты, которые подтвердят честные обращения к аудитории.

Информацию для рейтинга брали в открытом доступе и уточняли у игроков рынка. Если маркетинг проекта возглавляют фаундеры, они также участвуют в рейтинге.

Чтобы стать участником или предложить кандидата для рейтинга, присылайте фото (600x500 пикселей) в комментариях к этому посту или пишите автору (b.toktagazy@netpeak.net). Сбор голосов ведется до 11 октября включительно. Заявки на участие принимаются до 1 октября включительно.

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Бауыржан Токтагазы

Руководитель казахстанского представительства агентства интернет-маркетинга Netpeak.
Трижды становился лучшим проектным менеджером в квартальных рейтингах компании.
Постоянный спикер конференций по маркетингу.

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