Дмитрий Кукуруза

Автор NJ c 2019
Позиция:
СОО
Компания:
Турум-бурум
Откуда:
Украина, Харьков
Об авторе:
Увеличиваем продажи e-commerce проектов с помощью UX/UI решений.

Статьи автора

SEO
11685 21
5 инструментов для проверки юзабилити интернет-магазина
