Дмитрий Варламов
Автор NJ c 2016
Позиция:
SEO Specialist, Webmaster
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
SEO оптимизатор, вебмастер.
Работал в Netpeak более 3 лет на должности Middle SEO Specialist.
Координировал команду из 6 человек.
Занимаюсь продвижением любых тематик в различных регионах. Написать мета-теги на румынском? Не проблема! :D
