SEO-продвижение сайта эротического массажа во Франции — когда Исландия забивала Англии на Евро-2016, мы собирали лиды

Регион: Франция.

Период: июль 2015 — декабрь 2016.

Услуга: SEO-продвижение с оплатой за часы. Франция.: июль 2015 — декабрь 2016.

В октябре 2015 года клиент пришел к нам с одностраничным сайтом, на котором было только описание предоставляемых услуг и форма обратной связи. За 5 месяцев до обращения в агентство посещаемость сайта выросла всего лишь до 150 уникальных пользователей и клиент не получал заявок.

Перед нами стояла четкая цель — заполнить новыми заявками график специалистов массажного салона.

Что мы сделали?

Расширили структуру сайта

С помощью сервисов анализа конкурентов Serpstat, Semrush и Планировщика ключевых слов Google проанализировали структуру сайтов конкурентов. В результате — собрали семантическое ядро для расширения структуры сайта и увеличения количества посадочных страниц.

Затем начали расширять структуру сайта — создали посадочные страницы под каждый тип массажа.



Благодаря оперативности клиентского программиста и специалистов агентства, на внедрение техзаданий, написание и публикацию текстов, создание лендингов мы потратили один месяц.

Результат:

На графике — бесплатный трафик на новые лендинги

Это больше, чем закономерность. 100% внедрений технического аудита — серебряная пуля SEO-продвижения:

График из исследования по 600+ клиентам Netpeak, полная версия которого опубликована на roem.ru

Запустили блог

Контент-маркетинг для салона эротического массажа оказался эффективным. Для увеличения количества страниц сайта, охвата и работы с лояльностью мы в июне 2015 создали блог , который ежемесячно пополняется текстами на очень интересные темы: о видах массажа, про эрогенные зоны мужчин и женщин, факты о сексе.

Рост посещаемости страниц блога:

Создали и углубили партнерскую сеть

Сконцентрировались на двух видах сайтов:

Создали 15 одностраничных сайтов с неуникальным контентом на бесплатных доменах второго уровня (ml, ga, tk, gq). Создали 24 многостраничных (20-80 страниц) сайтов с уникальным контентом, сгенерированным на основе цепей Маркова. На многостраничных сайтах разместили ссылки на одностраничные.

Каждый сайт генерировали под один определенный запрос, который присутствовал в title, h1 и тексте.

Загрузку на сервер и отправку на индексацию созданных страниц проводили в два этапа:

Первый этап — загрузили все одностраничные сайты и несколько многостраничных в первых числах декабря.

Второй этап — загрузили все многостраничные сайты в начале января.

Результат:

Сайты быстро проиндексировались и спустя две недели после попадания в индекс начали приводить трафик. При этом постоянный рост трафика наблюдался на все сайты. Трафик на сайты с неуникальным контентом упал только через два месяца.

Почему? Мы считаем, что Google прощупывает профпригодность новых сайтов: замеряет в первую очередь поведенческие факторы. То есть он по частям перемещает молодой сайт в топ выдачи по определенным запросам, и, если сайт хорошо себя зарекомендовал, незначительно понижает его в выдаче. Дальнейшее передвижение сайта в топ-10 зависит от других факторов: внешних, внутренних, поведенческих, социальных.

Кстати, сгенерированные многостраничные сайты приносили больше трафика, по сравнению с одностраничными сайтами с неуникальным контентом.

Бесплатный трафик на многостраничные сайты

Бесплатный трафик на одностраничные сайты

В апреле 2016 года подключили отдельный аккаунт Google Analytics — чтобы окончательно отделить основной сайт от сателлитов и обезопасить его от возможных санкций поисковых систем.



Данные с апреля 2016 года:



В сентябре мы приостановили работу в этом направлении, сконцентрировав внимание на основном сайте — повышении продаж, улучшении поведенческих факторов, наполнении блога новым контентом.

Обработали внешний ссылочный профиль

На тематических форумах и блогах мы начали размещать максимально естественные ссылки. В результате получили внешнюю ссылочную массу и переходы с трастовых площадок.

Администраторы западноевропейских ресурсов, где были размещены ссылки, очень редко их удаляют, видимо, не считая их спамом. Скорее всего, этот вид наращивания ссылочной массы не особо популярен в Европе и пользователи все еще доверяют ссылкам от других пользователей.

В линкбилдинг-фантазиях мы пошли еще дальше.

Разместили проект в бесплатных и платных каталогах

Ссылки размещались в региональных каталогах. Также размещали ссылки в международных каталогах, где присутствовала страница с локацией.

Трафик, который мы получили только из одного платного каталога:

Такой эффект мы получили от карточки компании (картинка и текст) на странице со списком салонов массажа.

Поэкспериментировали с получением реферального трафика

Провели анализ подходящих досок объявлений с помощью SimilarWeb и разместили ссылки в тематическом разделе. Объявления размещали ежедневно.

Результат:

Увидев отличную отдачу, нашли новые доски объявлений и проводим там аналогичную работу.

Размещаемое объявление обычно состоит из текста и фото общего характера, скриншота сайта и контактного номера.

Когда Исландия забивала Англии второй мяч на Евро2016, мы собирали лиды:

Общий результат работ по линкбилдингу:

Реферальный трафик с форумов, каталогов и блогов

Поигрались с юзабилити и лояльностью

Провели анализ конкурентов из других регионов, просмотрели карты скроллинга, тепловых карт, Вебвизора.

Увидели, что интересует потенциального клиента и узнали, удобно ли ему изучать сайт. Особенно на мобильных устройствах.

В результате исправили ошибки в верстке сайта, в частности, переместили выше популярные блоки.

Для самых любопытных установили на сайте онлайн-чат. В результате он принес дополнительные лиды.

Также мы внедрили:

форму быстрого заказа;

функцию Callback и всплывающие окна;

отдельную страницу со скидками для увеличения количества постоянных клиентов.

страницу отзывов.

Финиш

Помните, на старте у нас было 150 уникальных посетителей в месяц? Через 4 месяца после начала работ у нас было 2000 уникальных посетителей в месяц, за год бесплатный трафик вырос на 10 840%, а уже через 10 месяцев работ ROMI достиг 980%.

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