SEO-продвижение сайта эротического массажа во Франции — когда Исландия забивала Англии на Евро-2016, мы собирали лиды
Период: июль 2015 — декабрь 2016.
Услуга: SEO-продвижение с оплатой за часы.
В октябре 2015 года клиент пришел к нам с одностраничным сайтом, на котором было только описание предоставляемых услуг и форма обратной связи. За 5 месяцев до обращения в агентство посещаемость сайта выросла всего лишь до 150 уникальных пользователей и клиент не получал заявок.
Перед нами стояла четкая цель — заполнить новыми заявками график специалистов массажного салона.
Что мы сделали?
Расширили структуру сайта
С помощью сервисов анализа конкурентов Serpstat, Semrush и Планировщика ключевых слов Google проанализировали структуру сайтов конкурентов. В результате — собрали семантическое ядро для расширения структуры сайта и увеличения количества посадочных страниц.
Затем начали расширять структуру сайта — создали посадочные страницы под каждый тип массажа.
Благодаря оперативности клиентского программиста и специалистов агентства, на внедрение техзаданий, написание и публикацию текстов, создание лендингов мы потратили один месяц.
Результат:
На графике — бесплатный трафик на новые лендинги
Это больше, чем закономерность. 100% внедрений технического аудита — серебряная пуля SEO-продвижения:
График из исследования по 600+ клиентам Netpeak, полная версия которого опубликована на roem.ru
Запустили блог
Контент-маркетинг для салона эротического массажа оказался эффективным. Для увеличения количества страниц сайта, охвата и работы с лояльностью мы в июне 2015
Рост посещаемости страниц блога:
Создали и углубили партнерскую сеть
Сконцентрировались на двух видах сайтов:
- Создали 15 одностраничных сайтов с неуникальным контентом на бесплатных доменах второго уровня (ml, ga, tk, gq).
- Создали 24 многостраничных (20-80 страниц) сайтов с уникальным контентом, сгенерированным на основе цепей Маркова. На многостраничных сайтах разместили ссылки на одностраничные.
Каждый сайт генерировали под один определенный запрос, который присутствовал в title, h1 и тексте.
Загрузку на сервер и отправку на индексацию созданных страниц проводили в два этапа:
Первый этап — загрузили все одностраничные сайты и несколько многостраничных в первых числах декабря.
Второй этап — загрузили все многостраничные сайты в начале января.
Результат:
Сайты быстро проиндексировались и спустя две недели после попадания в индекс начали приводить трафик. При этом постоянный рост трафика наблюдался на все сайты. Трафик на сайты с неуникальным контентом упал только через два месяца.
Почему? Мы считаем, что Google прощупывает профпригодность новых сайтов: замеряет в первую очередь поведенческие факторы. То есть он по частям перемещает молодой сайт в топ выдачи по определенным запросам, и, если сайт хорошо себя зарекомендовал, незначительно понижает его в выдаче. Дальнейшее передвижение сайта в топ-10 зависит от других факторов: внешних, внутренних, поведенческих, социальных.
Кстати, сгенерированные многостраничные сайты приносили больше трафика, по сравнению с одностраничными сайтами с неуникальным контентом.
Бесплатный трафик на многостраничные сайты
Бесплатный трафик на одностраничные сайты
В апреле 2016 года подключили отдельный аккаунт Google Analytics — чтобы окончательно отделить основной сайт от сателлитов и обезопасить его от возможных санкций поисковых систем.
Данные с апреля 2016 года:
В сентябре мы приостановили работу в этом направлении, сконцентрировав внимание на основном сайте — повышении продаж, улучшении поведенческих факторов, наполнении блога новым контентом.
Обработали внешний ссылочный профиль
На тематических форумах и блогах мы начали размещать максимально естественные ссылки. В результате получили внешнюю
Администраторы западноевропейских ресурсов, где были размещены ссылки, очень редко их удаляют, видимо, не считая их спамом. Скорее всего, этот вид наращивания ссылочной массы не особо популярен в Европе и пользователи все еще доверяют ссылкам от других пользователей.
В линкбилдинг-фантазиях мы пошли еще дальше.
Разместили проект в бесплатных и платных каталогах
Ссылки размещались в региональных каталогах. Также размещали ссылки в международных каталогах, где присутствовала страница с локацией.
Трафик, который мы получили только из одного платного каталога:
Такой эффект мы получили от карточки компании (картинка и текст) на странице со списком салонов массажа.
Поэкспериментировали с получением реферального трафика
Провели анализ подходящих досок объявлений с помощью
Результат:
Увидев отличную отдачу, нашли новые доски объявлений и проводим там аналогичную работу.
Размещаемое объявление обычно состоит из текста и фото общего характера, скриншота сайта и контактного номера.
Когда Исландия забивала Англии второй мяч на Евро2016, мы собирали лиды:
Общий результат работ по линкбилдингу:
Реферальный трафик с форумов, каталогов и блогов
Поигрались с юзабилити и лояльностью
Провели
Увидели, что интересует потенциального клиента и узнали, удобно ли ему изучать сайт. Особенно на мобильных устройствах.
В результате
Для самых любопытных установили на сайте онлайн-чат. В результате он принес дополнительные лиды.
Также мы внедрили:
- форму быстрого заказа;
- функцию Callback и всплывающие окна;
- отдельную страницу со скидками для увеличения количества постоянных клиентов.
- страницу отзывов.
Финиш
Помните, на старте у нас было 150 уникальных посетителей в месяц? Через 4 месяца после начала работ у нас было 2000 уникальных посетителей в месяц, за год бесплатный трафик вырос на 10 840%, а уже через 10 месяцев работ ROMI достиг 980%.
Для продвижения сайта всегда нужен надежный партнер. Оставляйте заявку — обсудим вашу задачу:
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