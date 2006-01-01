Нина Нурамбекова

Автор NJ c 2022
Позиция:
СМО Freedom Holding Corp.
Об авторе:
Развиваю маркетинг отрасли финтеха, страхования и финансовой грамотности. Уверена, что маркетинг должен не просто отвечать запросам рынка, а формировать его.

Статьи автора

Бизнес
4759 16
Как сформировать команду департамента маркетинга для международной компании
