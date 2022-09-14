Как сформировать команду департамента маркетинга для международной компании

Меня зовут Нина Нурамбекова, я CMO Freedom Holding Corp. В группу компаний Freedom входят:

Freedom Broker Казахстан;

Freedom Finance Украина;

Freedom Broker Кыргызстан;

Freedom Broker Узбекистан;

Freedom Bank;

Freedom Drive;

Freedom Mobile;

Freedom Страхование.

На рынке Украины мы с 2019 года. На момент публикации статьи (сентябрь 2022 года) сохранили все 140 рабочих мест сотрудников в стране. Freedom Holding Corp. перечислил $3 млн гуманитарной помощи Украине. Также вышли c российского рынка, чтобы не финансировать войну. Сейчас сфокусированы на развитии холдинга в Украине, Европе и США. Это комплексное решение президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова и всей команды холдинга.

При работе с международной командой маркетинга есть ряд решающих моментов: стоит учитывать ментальные отличия, разницу в часовых поясах, социально-экономический и культурный бэкграунд. И обязательно нужно глубокое погружение во владение маркетинговыми инструментами вместе с техническими навыками для конкретной ниши (у нас это финтех).

Но не менее важными факторами я считаю soft skills, потому что именно они, исходя из моего опыта, помогают строить поистине сильные команды.

Я придерживаюсь пяти правил, которые не раз меня выручали и на собеседованиях для новичков, и при масштабировании уже сформировавшейся команды.

1. Выяснить мотивацию, от которой горят глаза

Я очень люблю амбициозных людей. Ценю личностей, которые ставят себе планы — как глобально внутри компании, так и в самореализации. Это люди, которые умеют и любят работать. Это люди, которые до конца верны тому, что делают. Иначе без веры в свое дело всё будет «недо-»: от продаж до финального отчета.

Во время всеобщего тренда на осознанность и «уехать на Бали работать со смузи» озвучу непопулярное мнение: я люблю трудоголиков. Конечно, речь не про овертаймы и достижение целей любой ценой, а про здравую ответственность и системность.



Как понимаю, что человек действительно амбициозен и трудолюбив? Ведь на собеседованиях в большинстве случаев кандидаты стараются произвести лучшее впечатление на работодателя — и это нормально. Поэтому я обычно прошу рассказать о самом успешном кейсе, которым человек действительно гордится. И по тональности ответа сразу видно степень воодушевления, приложенных усилий и «горящих глаз».

У А-players всегда чувствуется мотивация и решительность.

Если тип мотивации кандидата и компании совпадают, это очень хороший сигнал. Он подсказывает, что человек погрузится даже в самую сложную задачу и выполнит её. Если же он просто констатирует факт достижения и перечисляет цифры лучшего кейса, наверное, это прекрасный сотрудник, но не для моего департамента маркетинга.

2. Найти патриотов компании

Я шутя говорю, что ложусь с именем Freedom и с ним же просыпаюсь: начиная от рабочих задач в холдинге до прослушивания перед сном подкаста «Кто тут инвестор?».

Люблю инвестиции (неспроста оказалась в инвестиционном холдинге). Соответственно мой инвестиционный портфель почти на 90% состоит из акций Freedom.

Я руководствуюсь стратегией Уоррена Баффета: «инвестируй только в то, во что веришь». Так и с людьми. Руководителю стоит «инвестировать» свое внимание, силы и время только в тех сотрудников, в которых он верит. Ведь маленькая команда со временем станет большой, из начинающих специалистов вскоре вырастут миддл- и, возможно, топ-менеджеры.

Именно поэтому стоит думать на долгосрочную перспективу. Мне важно, чтобы команда искренне интересовалась продуктами и услугами компании. Была патриотами компании не по требованию, а по призванию.

Например, у нас в холдинге есть Freedom Academy — это академия финансовой грамотности. Мы ее, на первый взгляд, создали для потенциальных клиентов, но если всмотреться глубже — для сотрудников. Потому что сделать действительно крутой продукт можно лишь «как для себя»: проникнувшись и почувствовав неудовлетворенную потребность целевой аудитории.

3. Выбрать английский язык способом получения информации

Очевидно: даже если маркетинговой команде не нужно ежедневно общаться с клиентами на английском, все равно знать язык необходимо. В первую очередь для:

обучения;

понимания глобальной ситуации в нише;

отслеживания трендов;

доступа к отчетам мировых консалтинговых компаний.

Это работающий способ расширить угол зрения и расти семимильными темпами.

Признаюсь, из-за высокой рабочей нагрузки мне порой сложно бывает держать английский на уровне advanced. Но если требуешь знания английского от команды, нужно самостоятельно подавать пример. Поэтому я внесла в свое расписание занятия с репетитором, регулярные подкасты и выступления TED на YouTube.

А еще периодически устраиваю себе вызовы: например, уже купила с коллегой билеты на Web summit в ноябре 2022 года. И без английского там никуда.

4. Разрешать ошибаться

Как мама троих детей я точно знаю, что ошибки помогают становиться лучше. Главное, правильно ими управлять. Не ругать, не стыдить, не прокручивать снова и снова.

Придерживаюсь концепта, что ошибка, из которой извлекли опыт — это здорово. Именно так поступаю и в команде: ошиблись, проанализировали, быстро исправили и учли на будущее «технику безопасности».

5. Уметь ценить процесс

За время управления департаментом маркетинга в международном холдинге я осознала важную вещь: не так важен результат как процесс. Ни в коем случае не утверждаю, что результат не ценен. Момент наслаждения результатом длится минут 15, и за ним дальше обязательно следует регулярная системная работа для достижения новых глобальных целей.

Поэтому стабильность сотрудников выдавать ожидаемый результат в срок — признак мастерства. И это как раз про особую внимательность к выстраиванию бизнес- и личных процессов. Продуманную рутину люблю не менее, чем праздники.

На фото поздравление с днем рождения от лучшей команды. Август 2022 года

Скажу честно, к себе я довольно требовательна и строга. Иногда, когда у меня что-то не выходит сразу, в сердцах говорю: «Бесишь, что тут сложного, решилась — делай». Ну, и делаю.

Я искренне убеждена, что именно эта черта руководителя помогает команде двигаться вперед, задавать планку ожиданий и достигать результата лучше планируемого.

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