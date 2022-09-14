Як сформувати команду департаменту маркетингу для міжнародної компанії

Мене звати Ніна Нурамбекова, я CMO Freedom Holding Corp. До групи компаній Freedom належать:

Freedom Broker Казахстан;

Freedom Finance Україна;

Freedom Broker Киргизстан;

Freedom Broker Узбекистан;

Freedom Bank;

Freedom Drive;

Freedom Mobile;

Freedom Страхування.

На ринку України ми з 2019 року. На момент публікації статті (вересень 2022 року) зберегли тут усі 140 робочих місць. Freedom Holding Corp. перерахував $3 млн гуманітарної допомоги Україні. Також вийшли з російського ринку, щоб не фінансувати війну. Зараз ми сфокусовані на розвитку холдингу в Україні, Європі та США. Це комплексне рішення президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова та усієї команди холдингу.

В роботі із міжнародною командою маркетингу є низка вирішальних моментів: варто враховувати ментальні відмінності, різницю у часових поясах, соціально-економічний та культурний бекграунд. Також необхідне глибоке занурення у володіння маркетинговими інструментами разом з технічними навичками для конкретної ніші (у нас це фінтех).

Але не менш важливим фактором я вважаю soft skills, тому що саме вони, з мого досвіду, допомагають вибудувати справді сильні команди.

Я дотримуюсь п'яти правил, котрі не раз мене рятували й на співбесідах для новачків, і при масштабуванні вже сформованої команди.

1. З'ясувати мотивацію, від котрої горять очі

Я дуже люблю амбіційних людей. Ціную особистостей, котрі ставлять собі плани — як глобально всередині компанії, так і в самореалізації. Це люди, котрі вміють та люблять працювати. Це люди, котрі до кінця вірні тому, що роблять. Інакше без віри у свою справу все буде «недо-»: від продажів до фінального звіту.

Під час загального тренду на усвідомленість та «полетіти на Балі працювати зі смузі» озвучу непопулярну думку: я люблю трудоголіків. Звісно, мова не про овертайми та досягнення цілей будь-якою ціною, а про здорову відповідальність та системність.

Як я розумію, що людина дійсно амбіційна та працьовита? Адже на співбесідах здебільшого кандидати намагаються справити якнайкраще враження на роботодавця — і це нормально. Тому я зазвичай прошу розповісти про найуспішніший кейс, котрим людина дійсно пишається. І за тональністю відповіді одразу помітна ступінь натхнення, докладених зусиль та «палаючих очей».

У А-players завжди відчувається мотивація й рішучість.

Якщо тип мотивації кандидата й компанії збігаються, це дуже хороший сигнал. Він підказує, що людина зануриться навіть у найскладнішу задачу та виконає її. Якщо ж він просто констатує факт досягнення та перераховує цифри найкращого кейсу, напевно, це чудовий співробітник, але не для мого відділу маркетингу.

2. Знайти патріотів компанії

Жартома я кажу, що лягаю з ім'ям Freedom і з ним же прокидаюсь: починаючи від робочих задач в холдингу до прослуховування перед сном подкасту «Хто тут інвестор?».

Я люблю інвестиції (недарма опинилась в інвестиційному холдингу). Відповідно мій інвестиційний портфель майже на 90% складається із акцій Freedom.

Я керуюсь стратегією Воррена Баффета: «інвестуй лише в те, у що віриш». Так і з людьми. Керівнику варто «інвестувати» свою увагу, сили й час лише у тих працівників, у котрих він вірить. Тому що маленька команда з часом стане великою, із фахівців-початківців невдовзі виростуть мідл- й, можливо, топменеджери.

Саме тому варто думати на довгострокову перспективу. Мені важливо, аби команда щиро цікавилась продуктами та послугами компанії. Була патріотами компанії не за вимогою, а за покликанням.

Наприклад, у нас в холдінгу є Freedom Academy — це академія фінансової грамотності. Ми її, на перший погляд, створили для потенційних клієнтів, але якщо подивитися глибше — для співробітників. Тому що створити дійсно крутий продукт можна лише «як для себе»: коли переймаєшся й відчуваєш незадоволену потребу цільової аудиторії.

3. Обрати англійську способом отримання інформації

Очевидно: навіть якщо маркетинговій команді не потрібно щоденно спілкуватися з клієнтами англійською, все одно знати мову необхідно. Передусім для:

навчання;

розуміння глобальної ситуації в ніші

відслідковування трендів;

доступу до звітності світових консалтингових компаній;

Це дієвий спосіб розширити кут зору й рости семимильними темпами. Зізнаюсь, через високе робоче навантаження мені часом буває складно тримати англійську на рівні advanced. Але якщо вимагаєш знання англійської від команди, потрібно самостійно подавати приклад. Тому я внесла у власний розклад заняття з репетитором та виступи TED на YouTube.

А ще час від часу влаштовую собі виклики: наприклад, вже купила з колегою квитки на Web summit в листопаді 2022 року. І без англійської там нема що робити.

4. Дозволити помилятися

Як мама трьох дітей я знаю напевно, що помилки допомагають самовдосконаленню. Головне, правильно їх скеровувати. Не сварити, не соромити, не прокручувати знову й знову.

Дотримуюсь концепту, що помилка, з якої отримали досвід — це чудово. Саме так чиню й в команді: помилились, проаналізували, швидко виправили й врахували на майбутнє «техніку безпеки».

5. Вміти цінувати процес

Під час керування департаментом маркетингу в міжнародному холдингу я усвідомила важливу річ: не так важливий результат як процес. В жодному разі не стверджую, що результат не важливий. Момент насолоди результатом триває хвилин 15, і за ним далі обов'язково слідує регулярна системна робота для досягнення нових глобальних цілей.

Тому стабільність працівників видавати очікуваний результат вчасно — ознака майстерності. І це якраз про особливу уважність до побудови бізнес- та особистих процесів. Продуману рутину люблю не менш, аніж свята.

На фото привітання з днем народження від найкращої команди. Серпень 2022 року

Скажу відверто, до себе я доволі вимоглива та сувора. Інколи, коли в мене щось не виходить одразу, спересердя кажу: «Бісиш, що тут складного, наважилась — роби». Ну, й роблю.

Я щиро переконана, що саме ця риса керівника допомагає команді рухатися вперед, задавати планку очікувань та досягати результату кращого за запланований.

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