Игорь Горбенко

Об авторе:

С 2010 года занимал должность BDO в международном e-commerce проекте, где начал свое знакомство с маркетингом.

В 2015 перешел в Serpstat, где с 2016 занимет должность начальника отдела контент-маркетинга.

Создатель и куратор образовательного проекта Serpstat Academy, посвященного поисковой аналитике. Специализируется в инбануд и guerilla маркетинге.

Выступает на конференциях и проводит вебинары, представляет компанию на западном рынке. Регулярно публикуется в блогах рунета и блогах международных компаний.