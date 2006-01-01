Игорь Горбенко
Автор NJ c 2016
Позиция:
Digital Marketing Expert at Serpstat
Об авторе:
С 2010 года занимал должность BDO в международном e-commerce проекте, где начал свое знакомство с маркетингом.
В 2015 перешел в Serpstat, где с 2016 занимет должность начальника отдела контент-маркетинга.
Создатель и куратор образовательного проекта Serpstat Academy, посвященного поисковой аналитике. Специализируется в инбануд и guerilla маркетинге.
Выступает на конференциях и проводит вебинары, представляет компанию на западном рынке. Регулярно публикуется в блогах рунета и блогах международных компаний.