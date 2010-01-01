Как сделать гифку из видео — два способа для новичков

Вы знаете человека, который бы бросил смотреть гифку на полпути? Я — нет. Анимированные изображения — отличный инструмент контент-маркетинга и средство повышения поведенческих факторов. Расскажу подробно, как извлечь из гифок максимальную выгоду и сэкономить время.

Gif-анимация появилась во времена птеродактилей — 28 лет назад — и жива до сих пор. К удивлению всех, кому приходилось ждать целую минуту для загрузки гифки длиной в 5 секунд. Кстати, создатель гифок Стив Уайт утверждает, что название формата произносится как «джиф». Но интернет-сообщество категорически с ним не согласно. Правильно — Graphics Interchange Format (gif), а не Jraphics (jif). Также многие называют гифками файлы в формате WebM, но об этом чуть дальше.

Чем хороши гифки?

Я провожу много рабочего и личного времени на зарубежных порталах и форумах, где уже давно сложилось четкое мнение: гифки — круто. Как сказано выше, я лучше посмотрю 2-минутную гифку, чем 30-секундное видео. Потому что:

Видео нужно включать. Видео нужно выключать, если не хотите слушать его, продолжая листать ленту. Из-за звука в видео нужно ставить на паузу музыку или убирать громкость. К большинству видео применима константа Вадсворта: первые 30% видео можно смело перемотать, потому что там не происходит ничего интересного. А прокручивать до интересного места (стараясь этот момент не пропустить) — лишняя трата времени. Если видео не встроено в контент страницы, на которой находится читатель, ему придется открывать еще один сайт и ждать, пока загрузится интерфейс этого сайта, а иногда даже смотреть рекламу.

Гифки не нужно включать/выключать, они не шумят, и, главное, передают саму суть и не отвлекают от основного контента.

Как использовать гифки в контент-маркетинге?

Эксперты особенно благосклонны к гифкам. Например, Энн Смарти считает двигающиеся картинки одним из трендов контент-маркетинга:

«На Западе всегда любили картинки, отсюда любовь к комиксам и инфографикам, а сейчас вообще любой контент страются сделать очень визуальным: без кастомизированных картинок невозможно представить продвижение в соцсетях. Мне очень нравится направление, которое из этого давно родилось: Cinemagraphs (по-моему, под впечатлением от этого направления появился Vine)».

Контент-маркетинг — сфера, в которой количество способов применения гиф анимации ограничено только фантазией контент-менеджера и рамками, в которые его ставит начальство. Вот некоторые из самых популярных и эффективных способов применения.

1. Главная страница сайта. На главной Serpstat размещены анимации, которые коротко показывают посетителям, как работает сервис и кому он может пригодиться.

2. В тексте — пошаговой инструкции. Например, в посте «Как проверить качество кампаний в Google Рекламе за 10 минут» анимации иллюстрируют каждое описанное в тексте действие по работе с аккаунтом.

3. В тексте — для привлечения внимания. Гифка привлекает внимание читателя к теме и вовлекает в процесс знакомства с материалом, а также разбавляет серьезный материал.

4. Email-рассылка. Анимация в рассылке задерживает внимание читателя, а если она еще иллюстрирует тему письма — это двойной плюс. Многие запомнили новогоднюю рассылку от Netpeak по новой версии знакомой всем подписчикам картинки.

5. В социальных сетях. Facebook для тех, кто ленится делать гифку, добавил возможность собрать анимацию из нескольких картинок. Конечно, это не классическая гифка, но все равно — отличная иллюстрация тренда.

Да и из своих видео Facebook, по сути, сделал интерактивные гифки, благодаря чему количество просмотров значительно выросло. Автоматический запуск видео без звука решает сразу несколько вопросов — больше не нужно ничего нажимать или ставить на паузу музыку.

6. В комментариях. Даже самый заурядный комментарий с гифкой привлекает гораздо больше внимания, чем развернутый ответ без нее.

Quora подтверждает: ответ-гифка кладет на лопатки ответ-картинку.

Ответ с гифкой: Ответ без гифки:

Как быстро сделать гифку?

Первый способ — из видео на YouTube

Просто добавьте gif в начало ссылки:

gifyoutube.com/watch?v=TKaxQNVfwzI

Перейдя по такой ссылке, вы попадете в редактор gif.com, где следует выбрать время начала и окончания гифки и другие параметры:

Результат:

Так просто сделать gif из видео. Да, качество далеко не HD, но на создание этой гифки ушло меньше минуты!

Второй способ — запись с экрана

Для удобства разложим метод на две части:

Сделать запись видео с экрана. Конвертировать полученное видео в GIF-файл.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Как записать видео с экрана?

Количество приложений для записи видео с экрана перевалило за 9000. Многие уже выбрали себе самое удобное, быстрое и качественное. Я такого пока не нашел (если вы нашли, дайте знать в комментариях), так что записываю экран с помощью первого попавшегося расширения для Google Chrome. Расширение записывает экран (не только окно браузера) в качестве до 720p и сохраняет видео в формате WebM. Инструкция по применению довольно проста: жмем Start Recording, чтобы начать запись, и Stop, чтобы остановить.

Чтобы скачать видео, нужно перейти на вкладку Review, выбрать файл и нажать Download. Если вы не пользуетесь Google Chrome, найдите приложение для вашего браузера, скачайте Fraps, или просто запишите экран на видеокамеру, отнесите пленку на оцифровку и через неделю вы станете гордым обладателем диска с записью вашего экрана :). В общем, никаких вопросов с записью происходящего на экране нет. Если у вас Windows 10, можно нажать Win+G и записать экран через игровую панель.

Как конвертировать видео в gif?

Больше всего мне нравится video to gif конвертер от ezgif.com.

Вот как он работает:

1. Выбираем и загружаем видеофайл. Обратите внимание на поддерживаемые форматы.

2. Задаем необходимые параметры. Время начала и конца, качество и количество кадров в секунду (fps). Обратите внимание на ограничение длины для fps 20.

3. Редактируем. В ezgif можно обрезать гифку, изменить ее размер, ускорить/замедлить, добавить текст. Часто выручает функция оптимизации, с помощью которой можно значительно снизить размер файла. Результат:

Для хранения гифок я использую giphy. Во-первых, туда можно загружать файлы размером больше 5Мб. Во-вторых, вменяемых альтернатив не так много. Одна из них — imgur, который у меня лично очень быстро забивается скриншотами. Найти что-то в альбоме imgur очень сложно. Вторая достойная альтернатива, если верить слухам, gfycat.com.

Как развиваются новые форматы, и что с ними делать?

Несмотря на ужасное качество, низкую скорость загрузки, большой вес и прочие «прелести», гифки продолжают держать позиции и влиять на появление и развитие других форматов.

Gif — формат, который учит передавать суть. Когда мне попадается гифка, я знаю, что не упущу самое важное.

WebM, которому пророчат судьбу убийцы формата gif, развивается быстрее, чем Илон Маск осваивает космос. Такая популярность вызвана тем, что WebM решает типичные для гифок вопросы — делает анимации быстрее, качественнее и легче. Instagram, Vine и Snapchat, которые с трудом можно отнести к гифкам, все же близки к формату. Они ограничивают длину видео, оставляя в нем только самое важное. Посты в Twitter я бы гифками не назвал, но что-то общее здесь все же есть — они передают мысль в ограниченном объеме текста. Конечно, существует еще Coub, который делает просмотр гифок еще увлекательнее.

В общем, есть те, кто понимает, для чего загонять контент в рамки:

И те, кто все еще не считает гифки эффективным инструментом:

Как создавать анимации в новых форматах?

У вышеперечисленных альтернатив гифкам есть важное преимущество — простота создания. Сделать анимацию в формате WebM или коуб просто настолько, что даже не потребуется отдельная статья.

Создаем анимацию в WebM

Достаточно конвертировать видео в формат WebM, загрузить файл на хостинг, который его поддерживает, и задать параметры автозапуска и повтора. Список сайтов, на которые можно залить видео в формате webm для создания анимации:

Создаем анимацию в Coub

Здесь все еще проще. В целом процесс создания коуба похож на создание гифки через gifs.com. Нужно только выбрать видео, установить временную рамку, заменить звуковую дорожку и нажать на Next. Самое важное преимущество коуба — хостинг. Весь контент, созданный в этом формате, собран в одном хранилище. На практике это решает вопросы с поиском сервиса, который сможет вместить файл определенного размера или длины.

Выводы

Большинство пользователей скорее посмотрят гифку, чем серию картинок, а в некоторых случаях — даже охотнее, чем видео. Самый быстрый способ создать gif из видео на YouTube — поставить gif в начало YouTube-ссылки. Самые удобные сервисы для хранения гифок — giphy и gfycat.com. Форматы WebM и Coub по качеству и спектру возможностей гораздо интереснее обычных гифок.

В будущем формат гифок может трансформироваться, но идея — цеплять главные образы — останется неизменно популярной.