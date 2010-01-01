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Как сделать гифку из видео — два способа для новичков
Игорь Горбенко
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Сложность: норм норм
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Вы знаете человека, который бы бросил смотреть гифку на полпути? Я — нет. Анимированные изображения — отличный инструмент контент-маркетинга и средство повышения поведенческих факторов. Расскажу подробно, как извлечь из гифок максимальную выгоду и сэкономить время.

Gif-анимация появилась во времена птеродактилей — 28 лет назад — и жива до сих пор. К удивлению всех, кому приходилось ждать целую минуту для загрузки гифки длиной в 5 секунд. Кстати, создатель гифок Стив Уайт утверждает, что название формата произносится как «джиф». Но интернет-сообщество категорически с ним не согласно. Правильно — Graphics Interchange Format (gif), а не Jraphics (jif). Также многие называют гифками файлы в формате WebM, но об этом чуть дальше.

Чем хороши гифки?

Я провожу много рабочего и личного времени на зарубежных порталах и форумах, где уже давно сложилось четкое мнение: гифки — круто. Зачем нужны гифки? Как сказано выше, я лучше посмотрю 2-минутную гифку, чем 30-секундное видео. Потому что:

  1. Видео нужно включать.
  2. Видео нужно выключать, если не хотите слушать его, продолжая листать ленту.
  3. Из-за звука в видео нужно ставить на паузу музыку или убирать громкость.
  4. К большинству видео применима константа Вадсворта: первые 30% видео можно смело перемотать, потому что там не происходит ничего интересного. А прокручивать до интересного места (стараясь этот момент не пропустить) — лишняя трата времени.
  5. Если видео не встроено в контент страницы, на которой находится читатель, ему придется открывать еще один сайт и ждать, пока загрузится интерфейс этого сайта, а иногда даже смотреть рекламу.

Гифки не нужно включать/выключать, они не шумят, и, главное, передают саму суть и не отвлекают от основного контента.

Как использовать гифки в контент-маркетинге?

Эксперты особенно благосклонны к гифкам. Например, Энн Смарти считает двигающиеся картинки одним из трендов контент-маркетинга:

«На Западе всегда любили картинки, отсюда любовь к комиксам и инфографикам, а сейчас вообще любой контент страются сделать очень визуальным: без кастомизированных картинок невозможно представить продвижение в соцсетях. Мне очень нравится направление, которое из этого давно родилось: Cinemagraphs (по-моему, под впечатлением от этого направления появился Vine)».

Контент-маркетинг — сфера, в которой количество способов применения гиф анимации ограничено только фантазией контент-менеджера и рамками, в которые его ставит начальство. Вот некоторые из самых популярных и эффективных способов применения.

1. Главная страница сайта. На главной Serpstat размещены анимации, которые коротко показывают посетителям, как работает сервис и кому он может пригодиться. На главной Serpstat размещены анимации, которые коротко показывают посетителям, как работает сервис

2. В тексте — пошаговой инструкции. Например, в посте «Как проверить качество кампаний в Google Рекламе за 10 минут» анимации иллюстрируют каждое описанное в тексте действие по работе с аккаунтом.

3. В тексте — для привлечения внимания. Гифка привлекает внимание читателя к теме и вовлекает в процесс знакомства с материалом, а также разбавляет серьезный материал.

4. Email-рассылка. Анимация в рассылке задерживает внимание читателя, а если она еще иллюстрирует тему письма — это двойной плюс. Многие запомнили новогоднюю рассылку от Netpeak по новой версии знакомой всем подписчикам картинки.

Многие запомнили новогоднюю рассылку от Netpeak, благодаря новой версии знакомой всем подписчикам гифки Гифка решает

5. В социальных сетях. Facebook для тех, кто ленится делать гифку, добавил возможность собрать анимацию из нескольких картинок. Конечно, это не классическая гифка, но все равно — отличная иллюстрация тренда.

Да и из своих видео Facebook, по сути, сделал интерактивные гифки, благодаря чему количество просмотров значительно выросло. Автоматический запуск видео без звука решает сразу несколько вопросов — больше не нужно ничего нажимать или ставить на паузу музыку.

6. В комментариях. Даже самый заурядный комментарий с гифкой привлекает гораздо больше внимания, чем развернутый ответ без нее.

Quora подтверждает: ответ-гифка кладет на лопатки ответ-картинку.

Ответ с гифкой: Даже самый заурядный комментарий с гифкой привлекает гораздо больше внимания Ответ без гифки: Даже самый заурядный комментарий с гифкой привлекает гораздо больше внимания, чем развернутый ответ без нее

Как быстро сделать гифку?

Первый способ — из видео на YouTube

Просто добавьте gif в начало ссылки:

gifyoutube.com/watch?v=TKaxQNVfwzI

Перейдя по такой ссылке, вы попадете в редактор gif.com, где следует выбрать время начала и окончания гифки и другие параметры:

Перейдя по такой ссылке, вы попадете в редактор

Результат:

Так просто сделать gif из видео. Да, качество далеко не HD, но на создание этой гифки ушло меньше минуты!

Второй способ — запись с экрана

Для удобства разложим метод на две части:

  1. Сделать запись видео с экрана.
  2. Конвертировать полученное видео в GIF-файл.

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Как записать видео с экрана?

Количество приложений для записи видео с экрана перевалило за 9000. Многие уже выбрали себе самое удобное, быстрое и качественное. Я такого пока не нашел (если вы нашли, дайте знать в комментариях), так что записываю экран с помощью первого попавшегося расширения для Google Chrome. Расширение записывает экран (не только окно браузера) в качестве до 720p и сохраняет видео в формате WebM. Инструкция по применению довольно проста: жмем Start Recording, чтобы начать запись, и Stop, чтобы остановить. Как записать гифку с экрана

Чтобы скачать видео, нужно перейти на вкладку Review, выбрать файл и нажать Download. Если вы не пользуетесь Google Chrome, найдите приложение для вашего браузера, скачайте Fraps, или просто запишите экран на видеокамеру, отнесите пленку на оцифровку и через неделю вы станете гордым обладателем диска с записью вашего экрана :). В общем, никаких вопросов с записью происходящего на экране нет. Если у вас Windows 10, можно нажать Win+G и записать экран через игровую панель.

Как конвертировать видео в gif?

Больше всего мне нравится video to gif конвертер от ezgif.com. Gif-конвертер

Вот как он работает:

1. Выбираем и загружаем видеофайл. Обратите внимание на поддерживаемые форматы.

2. Задаем необходимые параметры. Время начала и конца, качество и количество кадров в секунду (fps). Обратите внимание на ограничение длины для fps 20.

Задаем необходимые параметры

3. Редактируем. В ezgif можно обрезать гифку, изменить ее размер, ускорить/замедлить, добавить текст. Часто выручает функция оптимизации, с помощью которой можно значительно снизить размер файла. В ezgif можно обрезать гифку, изменить ее размер, ускорить, замедлить, добавить текст Результат: Гифка в конвертере от ezgif

Для хранения гифок я использую giphy. Во-первых, туда можно загружать файлы размером больше 5Мб. Во-вторых, вменяемых альтернатив не так много. Одна из них — imgur, который у меня лично очень быстро забивается скриншотами. Найти что-то в альбоме imgur очень сложно. Вторая достойная альтернатива, если верить слухам, gfycat.com.

Как развиваются новые форматы, и что с ними делать?

Несмотря на ужасное качество, низкую скорость загрузки, большой вес и прочие «прелести», гифки продолжают держать позиции и влиять на появление и развитие других форматов.

Gif — формат, который учит передавать суть. Когда мне попадается гифка, я знаю, что не упущу самое важное.

Самое важное в интернете

WebM, которому пророчат судьбу убийцы формата gif, развивается быстрее, чем Илон Маск осваивает космос. Такая популярность вызвана тем, что WebM решает типичные для гифок вопросы — делает анимации быстрее, качественнее и легче. Instagram, Vine и Snapchat, которые с трудом можно отнести к гифкам, все же близки к формату. Они ограничивают длину видео, оставляя в нем только самое важное. Посты в Twitter я бы гифками не назвал, но что-то общее здесь все же есть — они передают мысль в ограниченном объеме текста. Конечно, существует еще Coub, который делает просмотр гифок еще увлекательнее.

В общем, есть те, кто понимает, для чего загонять контент в рамки:

И те, кто все еще не считает гифки эффективным инструментом:

Как создавать анимации в новых форматах?

У вышеперечисленных альтернатив гифкам есть важное преимущество — простота создания. Сделать анимацию в формате WebM или коуб просто настолько, что даже не потребуется отдельная статья.

Создаем анимацию в WebM

Достаточно конвертировать видео в формат WebM, загрузить файл на хостинг, который его поддерживает, и задать параметры автозапуска и повтора. Как выбрать хостинг для гифок Список сайтов, на которые можно залить видео в формате webm для создания анимации:

Создаем анимацию в Coub

Здесь все еще проще. В целом процесс создания коуба похож на создание гифки через gifs.com. Как сделать коуб Нужно только выбрать видео, установить временную рамку, заменить звуковую дорожку и нажать на Next. Самое важное преимущество коуба — хостинг. Весь контент, созданный в этом формате, собран в одном хранилище. На практике это решает вопросы с поиском сервиса, который сможет вместить файл определенного размера или длины.

Выводы

  1. Большинство пользователей скорее посмотрят гифку, чем серию картинок, а в некоторых случаях — даже охотнее, чем видео.
  2. Самый быстрый способ создать gif из видео на YouTube — поставить gif в начало YouTube-ссылки.
  3. Самые удобные сервисы для хранения гифок — giphy и gfycat.com.
  4. Форматы WebM и Coub по качеству и спектру возможностей гораздо интереснее обычных гифок.

В будущем формат гифок может трансформироваться, но идея — цеплять главные образы — останется неизменно популярной.

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соцмедиа контент-маркетинг digital стратегия факторы ранжирования идеи для маркетинга
Игорь Горбенко

С 2010 года занимал должность BDO в международном e-commerce проекте, где начал свое знакомство с маркетингом.

В 2015 перешел в Serpstat, где с 2016 занимет должность начальника отдела контент-маркетинга.

Создатель и куратор образовательного проекта Serpstat Academy, посвященного поисковой аналитике. Специализируется в инбануд и guerilla маркетинге.

Выступает на конференциях и проводит вебинары, представляет компанию на западном рынке. Регулярно публикуется в блогах рунета и блогах международных компаний.

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