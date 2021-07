Энн Смарти (Ann Smarty), пожалуй, самая известная публичная личность в мире контент-маркетинга и поискового продвижения. За несколько лет она прошла путь от SEO-блогера до главного редактора авторитетного Search Engine Journal и CEO одного из самых популярных сервисов гостевого блогинга MyBlogGuest.com. Сегодня статьи Энн Смарти публикуют MozBlog, Mashable, Social Media Examiner... Мы решили выведать у Энн Смарти секреты успешного блогера, а заодно узнали о трендах контент-маркетинга из первых уст.

— Расскажите, над какими проектами вы сейчас работаете.

Среди прочего, я — бренд-менеджер Internet Marketing Ninjas, один из coоснователей Viral Content Bee и MyBlogU. В качестве хобби я также занимаюсь сайтом TwChat.com.

— Какие личные качества, на ваш взгляд, являются определяющими для того, чтобы стать успешным блогером?

Терпение и умение работать, не видя особых результатов. В блогинге важно любить сам процесс, так как нужно много времени, чтобы увидеть ощутимый результат. Кстати, многое зависит еще от того, какой именно результат вы ожидаете. Денег от монетизации я так и не увидела за 7 лет, но, правда, я не очень-то старалась, так как меня очень быстро унесло в сторону сервисов. Однако для меня так и осталось загадкой, как люди зарабатывают, продавая рекламу у себя на сайтах или продвигая аффилиат-программы.

— Где вы черпаете вдохновение?

Обычно я пишу о том, что делаю или пробую делать. Или бывает наоборот: хочется научиться что-то делать (например, оптимизировать рекламу на Facebook для минимальных затрат), и интереснее это делать с мыслью о том, что из этого получится статья или несколько статей. Иногда статьи рождаются из споров в твиттере. Да и вообще, после стольких лет написания статей — уже как-то научилась «по дороге» придумывать, пока делаешь что-то отвлеченное.

— На каком этапе работы над seosmarty.com вы начали внедрять контент-стратегию для развития блога?

У меня никогда не было особой стратегии для этого сайта. Я создала его, так как мой тогдашний начальник хотел, чтобы обо мне узнал весь SEO мир :) Я как бы тогда не очень себе отдавала отчет, что я на нем собиралась делать. Так что делала все, что время позволяло. Для меня этот сайт так и остался хобби...

Команда MyBlogU с Энн Смарти

— Контент-стратегия нужна для любого типа проектов, или можно обойтись без неё?

Контент-стратегия - это база для любого проекта. Не бывает веб проекта без контента, и не бывает хорошего контента без стратегии, хотя бы базовой. С другой стороны, любой проект обрастает контентом по мере роста: меняются тренды, возникают новые вопросы у клиентов или пользователей, ставятся и решаются новые проблемы и задачи — так что любая контент-стратегия должна быть очень гибкой и быстро эволюционировать.

— Расскажите об основных трендах контент-маркетинга 2014—2015 годов.

Оптимизация продуктивности (repackaging). Слишком много каналов — невозможно продвигать везде один и тот же контент. Поэтому при производстве контента, продумывается сразу другие форматы: по дороге стараются создать, например, видео, из него подкаст. Редко контент выходит только в одном формате. Визуальность. На западе всегда любили картинки, отсюда любовь к комиксам и инфографикам, а сейчас так вообще любой контент стараются сделать очень визуальным: без кастомизированных картинок невозможно представить продвижение в соц сетях. Мне очень нравится одно из направлений, которое из этого давно родилось: Cinemagraphs (по-моему, под впечатлением от этого направления появился Vine).

Мобильность. Все больше компаний производят и продвигают мобильные приложения и журналы, так как большинство людей «отдыхают» в интернете с айпадов да смартфонов.

— Несколько слов о тайм-менеджменте. Сколько времени в сутки (в процентах) блогеру стоит тратить на создание нового контента / пиар контента в соцсетях.

Многое зависит от самого блогера... Я могу рассказать о себе, но в неделю, а не в сутки, так как, например, продвижение одной статьи рассредотачивается на несколько дней по чуть-чуть; да и вообще неделю легче организовать, чем день, это помогает перебрасывать планы и менять дни... Также не могу привести проценты — у меня очень разбросаны задания: многие из них я вообще делаю одновременно, другие откладываются до лучших времен — в общем, в процентах невозможно посчитать :)

2 часа в неделю уходит на создание контента для своего сайта (это обычно одна статья в неделю).

4 часа в неделю уходит на создание контента для гостевых колонок (я где-то 6 поддерживаю, то есть 6 статей в месяц для известных блогов в моей нише, «чтобы мелькать»).

6 часов в неделю для продвижения этого нового контента + поддержание множества бизнес-страниц где это все публикуется, повторное продвижение в Твиттере. В общем, где успею + где тематика позволяет.

2 часа в неделю для создания альтернативных форматов (например, мне нравится продвигаться на SlideShare и Youtube, для этого нужно создавать мини-презентации и ролики используя различные тулы и визуальный контент. Animoto, например, очень хороший тул для видео, очень экономит время, но каждую неделю его не будешь использовать: всем надоест).

2 часа в неделю стабильно уходит на разные интервью и приглашения, Twitter чаты — куда пригласят. Обычно недели без одного-двух таких приглашений не проходит. А нет приглашений — можно и напроситься к кому-нибудь... :)

— Сегодня много размышляют о том, нужен ли компаниям отдел маркетинга...

Я не слышала, если честно, таких обсуждений. В Америке без такого отдела — никуда :) Нужен хотя бы один человек, который будет остальных «пинать» и заставлять участвовать в маркетинге компании (это где-то я в Internet Marketing Ninjas, так как я Brand Manager, то есть: что придумаешь, то и делай :))

— Эффективно ли бренд-менеджеру компании работать с такими «молодёжными» соцсетями, как Tumblr?

Зависит от ниши, конечно. Мне не приходилось, но я не уверена, потому ли, что я уже «в возрасте», или потому что в SEO там нет аудитории :)

— Бренд-менеджер должен совмещать в своей работе навыки SEO-специалиста, email-маркетолога, SMM-специалиста... Назовите сервисы, которые лучше других помогают оптимизировать вашу работу.

При всей моей любви к тулам не так уж много сервисов, которыми я пользуюсь ежедневно для оптимизации процесса. Вот некоторые:

Trello (чтобы ничего не забыть).

Tweetdeck (очень эффективен для твиттера, так как он позволяет включаться в твиттер беседы практически без отрыва от работы + можно следить за упоминаниями бренда, хэштегами и так далее).

Mailchimp (очень простой и бесплатный email-marketing сервис, позволяющий легко настроить автоответчики).

Thunderbird (я им пользуюсь для организации имейлов. Также он у меня как to-do list: Письма сохраняются в папке, пока я всё не сделаю).

— Пользуетесь ли вы какими-то другими средствами сбора статистики для сайтов, кроме Google Analytics?

Практически нет. Мы пробовали Clicky, Woopra и CrazyEgg (давно) но как-то Google Analytics давно привычный, тяжело переключиться после стольких лет.

— Какие вопросы чаще всего задают клиенты SEO на западном рынке?

«Как выбраться из Google penalty?» :) Серьезно, кого ни встретишь на конференции, все уверены, что их как-то штрафанул Google. Нет таких, кто считает свой сайт чистым. В Америке это просто какая-то массовая истерия.

— Как повлиял кризис на развитие рынка SEO-услуг США?

Не заметила кризиса... Вот Google сильно поджимает: многие компании уже рады оставаться на тех позициях, на которых они сейчас. Никто не хочет ни вверх, ни вниз. После громких падений люди просто боятся связываться с любым сервисом.

— На ваш взгляд, какие топ-5 сюрпризов может преподнести Google SEO-специалистам в ближайшем будущем?

Если честно, для меня уже наверное не может быть сюрпризов. Уже такого насмотрелась, что вряд ли что-то удивит... Лично я бы удивилась (но не думаю, что это произойдет в ближайшее время):

Если б они объявили о AuthorRank (Agent Rank).

Если б они объявили, что плюсы влияют на ранжирование.

Если б они объявили об отмене штрафов вручную (и оставили только алгоритмические штрафы).

Если б они объявили о том, что ссылки больше не участвуют в алгоритме.

#5 не могу придумать :)

— Какие книги в сфере SEO и контент-маркетинга вы посоветуете прочесть, чтобы всегда быть на шаг впереди конкурентов?

Не так много остаётся времени на чтение.... Из того, что я читала/листала, мне понравилась широко известная The Art of SEO (её всем надо прочитать). Также неплохая книга You Should Test That.

— Спасибо за интересную беседу! Желаем вам новых высот.

