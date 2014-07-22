Рэнд Фишкин: о трендах SEO и работе волшебника страны Moz

Экс-CEO, а теперь просто «волшебник страны Moz» Рэнд Фишкин поделился с читателями блога рассказом о будущем SEO, перспективных схемах продвижения и ошибках американских клиентов.

– В одном из прошлогодних вебинаров ты сказал, что в настоящее время создание бренда, пожалуй, более важно для сайта, чем непосредственно SEO. А какие факторы создания бренда наиболее важны?

– Я бы сформулировал немного по-другому. Традиционное SEO по-прежнему важно. Если ваш сайт не может быть найден, проиндексирован и правильно интерпретирован поисковиками, шансы того, что у вас будут хорошие результаты в ранжировании, ничтожно малы. Тем не менее, то, что делается для поддержания бренда компании или сайта — медиа, реклама, контент, узнаваемость, и т.д. — сегодня больше влияет на SEO, чем когда-либо прежде, потому что поисковые системы учитывают всё большее количество различных сигналов, а также ссылочный граф веба (благодаря, в частности, распространению социальных медиа). Вот несколько важных элементов построения бренда, на которых я бы сосредоточился:

Завоевать доверие. Создайте качественный сайт, чтобы пользователи захотели вернуться и поделиться с друзьями вашим контентом.

Создайте качественный сайт, чтобы пользователи захотели вернуться и поделиться с друзьями вашим контентом. Достучаться к каждому. Старайтесь увеличить количество пользователей, которых затронут ваши действия по продвижению контента (как органические, так и платные). Это может дать ошеломляющий эффект для вашего бренда и SEO.

Старайтесь увеличить количество пользователей, которых затронут ваши действия по продвижению контента (как органические, так и платные). Это может дать ошеломляющий эффект для вашего бренда и SEO. Подумайте о зацепках для возвращения на ваш сайт. Когда люди знакомятся с вашим контентом, у них в памяти должны возникать устойчивые ассоциации интересных тем именно с вашим сайтом.

Когда вы справитесь с этим, то заметите, что очень много пользователей стали возвращаться, делиться вашим контентом, следить за вашей работой и ссылаться на вас. Это все прямо и косвенно затрагивает SEO.

— Какая схема продвижения сегодня наиболее актуальна?

Социальные сети — отличное место для начала продвижения, потому что они сочетают низкую стоимость начальных инвестиций и большие шансы достучаться до людей. Если вы хотите знать, резонирует ли то, что вы создаёте / шейрите / публикуете, то легче всего это изучить именно в соцсетях. Также соцсети позволяют настраивать свой контент исходя из поведения ваших подписчиков, пока он не станет конфеткой.

— Интересно, твои американские клиенты просят продвигать их «по позициям»?

Многие клиенты SEO в США до сих пор полагаются на позиции в качестве весомого показателя. После того как Google убрал данные о ключевых словах, мы возвращаемся к важности ранжирования. Я до сих пор считаю, что на поисковый трафик важно смотреть целостно, но понимаю желание использовать позиции в качестве показателя. Я сам так делаю.

— Назови топ-5 рекомендаций, которые клиенты (или клиентские программисты) постоянно отказываются выполнять.

Ну, я не работаю непосредственно с клиентами (Moz ориентирован исключительно на программное обеспечение), но я могу рассказать о некоторых распространенных проблемах:

Клиент не желает платить за внесение изменений в свой веб-сайт и ожидает результатов (сумасшедший!). Клиент уделяет контент-маркетингу всего пару месяцев. Часто нужны годы инвестиций времени и средств, чтобы достичь хороших результатов. Компании ориентируются только на одни и те же ключевые слова, и не хотят расширять альтернативную базу ключевых слов. Довольно часто клиенты не желают заниматься веб-аналитикой разных каналов (что делает трудноизмеримыми результаты любых маркетинговых кампаний). До сих пор есть компании, у которых сайт сделан не на CMS. Они все малейшие изменения в контенте (title, структура URL, мета-данные, ссылки на страницах и прочее) вносят изменения вручную, FTP-руя страницы с сервера и обратно. Это шокирует, учитывая количество замечательных, бесплатных CMS.

— Все больше и больше людей хотят стать «невидимками» в сети, и корпорации (Google, Apple) идут им навстречу. Как это повлияет на развитие интернет-маркетинга?

Компаниям станет тяжелее измерять некоторые ключевые параметры и делать аналитику. К сожалению, на деятельность истинных нарушителей конфиденциальности — правительства, преступников, хакеров — эти изменения не повлияют. Зато больно ударят по компаниям, использующим данные в коммерческих целях.

— На твой взгляд, недавние события в Украине сделали украинские агентства привлекательней для аутсорсинга в глазах американского бизнеса?

К сожалению, я думаю, что многие американские компании и частные лица не имеют представления о том, что происходит в политике Украины. Исторически у американцев островное мышление (и это позорно). Тем не менее, я не верю, что последние события будут иметь отрицательное влияние на американское восприятие Украины или украинских компаний.

— Какие тренды будут влиять на развитие рынка SEO в 2014–2015 годах?

Я выделю несколько вещей:

Значительный рост органических запросов в целом и особенно через мобильные устройства.

Важность диверсификации каналов и тактик для положительного влияния на SEO (т.е. SEOшники становятся контент-маркетологами, SMMщиками, email-маркетологами, бренд-маркетологами и т.д., так как все это имеет прямое / косвенное влияние на SEO).

Потенциальное негативное влияние входящих ссылок и то, что большие сайты должны будут защищать себя от способных навредить им спам-ссылок. Эта задача станет для многих головной болью, но и даст дополнительную работу SEO-оптимизаторам.

Поисковые системы стремятся давать мгновенные ответы, а не список результатов со ссылками на сайты. Это создаст много проблем для сайтов с легким контентом.

Увеличение количества показателей, влияющих на ранжирование и трафик (таких, как поведение пользователя, соцсети, география, гаджеты и т.д.) означает дополнительные трудности в аналитике и SEO-оптимизации.

— Как считаешь, роли аккаунт-менеджера, SEO-оптимизатора и аналитика должны быть разделены, или все эти функции может выполнять один человек?

Я думаю, что это зависит от организации и соотношения необходимого объема работ и навыков исполнителя. Я видел небольшие компании, где слияние этих ролей улучшало работу и уменьшало бюрократические процессы, но видел также примеры, когда перегрузка сотрудников вела к торможению проектов, так как одному человеку выполнять все эти функции тяжело.

— В этом году ты ушел с позиции CEO и стал «волшебником страны Moz». Что тебя больше всего привлекает в твоей новой роли?

Мне нравится то, что я могу работать с бóльшим количеством задач в сфере интернет-маркетинга и SEO, а также активно помогать людям вне Moz разобраться с вопросами по той работе, что я делаю — по создаваемому мной контенту и инструментам SEO, которые я (надеюсь) помогаю улучшить.

— Сегодня в Moz есть какие-либо методы измерения эффективности?

Мы стараемся измерять такие показатели, как средний доход на сотрудника и это — довольно грубый и условный метод измерения эффективности. Но мы не очень заморачиваемся по этому поводу :-)

— Какие конференции и форумы, на твой взгляд, наиболее полезны для SEO-специалистов?

Я не буду говорить о Mozcon, так как отношусь к нему предвзято. Вот конференции, доставившие мне истинное наслаждение:

— Топ-5 рекомендаций по SEO-оптимизации.

Мой топ-5 будет выглядеть так:

Убедитесь, что контент вашего сайта одинаково хорошо удовлетворяет и вашу целевую аудиторию, и тех людей, которые оказывают прямое влияние на вашу целевую аудиторию (часто это очень разные группы, но обращаясь к ним всем, вы можете увеличить шансы). Соблюдайте правило: один уникальный URL для одной уникальной части контента. Большое количество ссылок и дублированный контент становится проблемой, а поисковым системам все тяжелее отделить какую-то часть контента для ранжирования по данному запросу. Если у вас на сайте меньше одного миллиона страниц, то все они должны быть на расстоянии не более 3-х кликов друг от друга. Не создавайте много страниц, ориентированных на одну и ту же ключевую фразу и один поисковый запрос. Если вы чувствуете, что часть контента или вся предыдущая версия страницы недостаточно хороши, то перенаправьте их на новую страницу с более качественным контентом. Скорость жизненно важна. Чтобы оставаться крутыми, сайты должны быть быстрыми, потому что пользователи (и, как следствие, поисковые системы) становятся все более и более требовательными.

— Спасибо за интересную беседу, Рэнд!

Более подробно о правилах жизни Рэнда Фишкина и его принципах личной эффективности можно прочитать здесь. А о трендах контент-маркетинга и правилах жизни успешного блогера читайте в интервью с Энн Смарти.