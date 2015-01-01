Как проверить качество кампаний в Google Рекламе за 10 минут

Как узнать, качественно работают подрядчики по контекстной рекламе, или только пускают пыль в глаза? Разобраться в аккаунте Google Ads достаточно сложно, но если знать, что вы ищете и где это должно быть, можно самостоятельно обнаружить самые грубые ошибки.

Я составила краткое руководство для экспресс-проверки аккаунта Google Рекламы. Потребуется доступ к аккаунту Google Рекламы и 10 минут вашего времени.

В каких городах/странах показывается реклама? На какие ключевые слова расходуется бюджет? Как понять, что объявления показываются заинтересованным пользователям? Ведется ли работа над объявлениями? Используются ли расширения объявлений? Ведется ли анализ контекстной рекламы? Что вы сможете прояснить, бегло просмотрев аккаунт Google Рекламы:

В каких городах и странах показывается реклама?

Если вы предоставляете услуги, например, только в Киеве, нерационально платить за рекламу на всю Украину.

Чтобы проверить «географию» рекламных кампаний, нужно:

Зайти в аккаунт Google Рекламы. Выбрать вкладку «Быстрая статистика». В выпадающем меню «Вид: информация о компании» выбрать пункт «География».

В результате вы увидите информацию о регионах и городах, в которых была показана реклама. Например:

На какие ключевые слова расходуется бюджет?

Бывает, что рекламный бюджет тратится на нерелевантные ключевые слова. Чтобы посмотреть, по каким ключевым словам ведется реклама, выберите меню «Кампании» и период анализа, к примеру, последние 14 дней. Далее перейдите на вкладку «Ключевые слова» и отсортируйте их по стоимости — таким образом вы сразу увидите, на какие ключевые слова расходуется рекламный бюджет.

Как понять, что объявления показываются заинтересованным пользователям?

Чтобы Google не демонстрировала рекламу вашего товара пользователям, которые не ищут ваши товары, в аккаунте должны быть минус-слова.

Проверяем наличие минус-слов:

В разделе «Все кампании» заходим в пункт меню «Ключевые слова». Выбираем подпункт «Минус-слова». Смотрим минус-слова на уровне кампании и групп, а также списки минус-слов.

Если вы хотите более подробно посмотреть содержимое списка минус-слов:

В левой колонке интерфейса Google Рекламы найдите пункт «Общая библиотека». Выберите «Минус-слова кампании»и нажмите на нужный список.

В этом примере мы прикрепили небольшой список минус-слов. В настоящих аккаунтах он должен быть значительно больше.

Ведется ли работа над объявлениями?

Сложно предугадать, какое объявление больше понравится пользователям и будет более кликабельным. Поэтому в контекстной рекламе постоянно тестируют тексты и для этого создают как минимум два объявления.

Чтобы посмотреть, честно ли трудится ваш подрядчик, необходимо проверить количество объявлений для одной группы.

Для этого:

Найдите пункт меню «Группы объявлений» и выберите любую группу. Перейдите на вкладку «Объявления» и проверьте количество текстов на одну группу.

Если в аккаунте много групп, можно проверить только несколько.

Используются ли расширения объявлений?

Расширения — это своеобразные «плюшки» от Google, они позволяют сделать объявления более заметными, информативными и привлекательными для пользователей.

Главные расширения, которые должны быть добавлены — дополнительные ссылки, уточнения, номера телефона, адрес компании или магазина.

Чтобы посмотреть, какие расширения добавляются к вашим объявлениям, перейдите в пункт меню «Расширения объявлений».

Ведется ли анализ контекстной рекламы?

Все выше перечисленное важно, но одна из ключевых составляющих контекстной рекламой — анализ полученной информации. Данных в Google Рекламе недостаточно, поэтому нужно обязательно проверить наличие связки с Google Analitycs.

Для этого:

Нажмите на значок настроек в правом верхнем углу. Выберите «Настройки аккаунта». В левой колонке найдите пункт «Связанные аккаунты». В их списке должен быть аккаунт Google Analytics.

Если связь установлена, вы увидите соответствующий статус.

Выводы

Естественно, полноценный аудит аккаунта Google Рекламы состоит из гораздо большего количества пунктов и занимает далеко не 10 минут. Но предложенная нами проверка не требует глубоких познаний в контекстной рекламе, поможет быстро найти недоработки ваших подрядчиков и покажет, есть ли острая необходимость что-то менять.

Суммирую то, что должно вас насторожить:

Реклама показывается в городах или странах, в которых вы не предоставляете услуги. Значительная часть бюджета расходуется на нецелевые ключевые слова. Нет списка минус-слов или этот список небольшой. Во многих группах только по одному объявлению. Отсутствуют расширений к объявлениям. Не установлена связь с Google Analitycs.

Если вы обнаружили подобные симптомы в аккаунте Google Рекламы, это значит, что деньги, которые вы выделяете на контекстную рекламу, расходуются неэффективно. Обсудите обнаруженные ошибки со своим специалистом или агентством. Если не получите убедительных ответов и аргументации, начинайте поиски более ответственного подрядчика.