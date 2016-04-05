Словом года, по версии составителей Оксфордского словаря, стал смайл. Не слово «смайл», а конкретно вот это emoji — ?. Лишнее доказательство того, что движение «от текста» к чистой видеоэмоции необратимо. Coub использует этот тренд на 100%. Саша Александрова, руководитель рекламного отдела площадки, рассказала читателям блога Netpeak, как оседлать коуб-волну и создать настоящий вирус.

Может, кто не в курсе: Coub — сайт-видеохостинг, позволяющий пользователям публиковать зацикленные 10-секундные видеоролики с несинхронным звуковым сопровождением — «коубы». Название сервис получил в честь Dominic Cobb — героя Леонардо Ди Каприо в фильме Кристофера Нолана «Начало». Но домен cobb был занят, и создатели подставили букву «U». Так и родился «Coub». Проект стартовал в апреле 2012 года, а в декабре 2013 года было выпущено приложение под iOS.

О Coub сегодня

На данный момент среднемесячная уникальная аудитория Coub по всему миру — 54 миллиона пользователей. В день создается уже более 3 000 новых коубов, которые набирают более 0.5 миллиарда просмотров в месяц. Статистика аудитории Coub из интервью vc.ru:

Об аудитории

Пользователи очень разные — от студентов до паблисити. Условно аудиторию сайта можно разделить на собственно пользователей и аудиторию эмбедов (тех, кто встраивает коубы в свои сайты и соцсети). Среднестатистический пользователь сайта — это молодой человек 18-24, студент или работник, с уровнем дохода средним и выше среднего, много времени проводит онлайн, увлекается музыкой, кино, сериалами и компьютерными играми.

Среди наших пользователей также много представителей творческих профессий и людей, отлично владеющих различными видео и аудиоредакторами. Они следят за всеми трендами — локальными, мировыми — и генерят новый контент. Аудитория эмбедов гораздо шире, и это, как правило, более взрослые люди. Ядро — 25-34, преимущественно мужчины с высшим образованием и высоким доходом, но, в первую очередь, — потребители и распространители контента, а не создатели.

О монетизации

Мы зарабатываем на рекламе. В первую очередь, это медийные размещения, так как у нас огромное количество embed-трафика. Это когда пользователь встраивает коуб в свой блог или паблик, например. На самом сайте Coub мы делаем в основном спецпроекты. У нас очень активная, творческая и лояльная аудитория. Они охотно вовлекаются в коммуникацию и создают большое количество качественного контента. В том числе, для брендов. Мы сделали ряд довольно успешных кейсов для российского бизнеса и начинаем осваивать новые рынки.

О покорении новых регионов

Нет универсального рецепта для экспансии. Очень интересно произошел выход в Венгрии. Ведущие венгерские сайты стали использовать коубы в блоке новостей в качестве видеоцитат и через несколько месяцев уже треть всех интернет-пользователей в Венгрии стали пользоваться Coub.

О сотрудничестве с Disney

Наш первый международный проект — в поддержку премьеры нового эпизода Star Wars. Совместно с Disney мы сделали кобрендинговую историю, добавили шлем штурмовика в логотип на сайте и в embed-версии коубов, заменили полосу загрузки в редакторе на световой меч, а сигнал о готовности коуба — на рев Чубакки.

Еще одна фишка — добавили возможность ставить в название коубов эмодзи с героями фильма. Фанаты саги оценили :)

3 678 605 просмотров;

143 000 уникальных просмотров на лендинге за две недели. Результаты кампании:

О 10-секундном формате видео

Коубы навсегда останутся 10-секундными. Создатель сервиса Антон Гладкобородов даже уверен, что 10 секунд — слишком много. Хотя со стороны различных брендов регулярно поступают запросы на более длинные коубы, но мы не собираемся размывать формат. За 10 секунд можно сказать очень многое, например, пересказать целый фильм.

О формуле вируса

Формулы как таковой не существует :) Никогда не знаешь наверняка, что именно понравится пользователям. Чтобы коуб набрал популярность, он должен быть:

смешным;

зрелищным;

с крутым саундтреком.

Для успеха достаточно одной из трех составляющих. Очень популярными становятся коубы-гибриды, где сюжет собран из двух совершенно разных видео, но они идеально друг друга дополняют. Еще один тренд — радиокоубы, в которых к короткому видеоряду записан длинный саундтрек, или когда звуковая дорожка круто ложится на визуальный ряд, меняя его смысл. Например:

Коубы «на тему дня» гарантированно разойдутся по сети. Помните этот?

Сначала никто не понял, что видео прокручивается задом наперед. Многие всерьез решили, что Лукашенко отодвинул стул :) Конечно, кроме оригинальных, на Coub попадают все вирусы, рожденные за пределами площадки. Например, мем с Траволтой. У нас появилось очень много коубов на эту тему.

Мы отслеживаем новые мемы, фичерим их, постим в наши официальные группы в соцсетях. Также каждую неделю собирается Weekly Digest из сотни самых популярных коубов недели и ежедневно выбирается «коуб дня» — его многие лайкают и забирают к себе в паблики.

О профессиональных коуберах

Когда пользователь делает из видео коуб, он всегда приносит что-то свое, миксует одно видео с другим, добавляет музыку. Результат — практически новое произведение. У нас есть пользователи, которые делают уникальный контент специально для Coub (например, volf.maple, sfairatdragon), многие топ-коуберы работают в профессиональных видеоредакторах, таких как Final Cut и Sony Vegas. В ленте Coub нет механик накрутки лайков, поэтому единственный способ стать популярным — регулярно делать хорошие коубы. Пользователи или редакция обязательно увидят их, будут лайкать и, вполне возможно, коуб выйдет в Hot — раздел самых популярных коубов за день.

Качественные коубы попадают в раздел Featured, лента которого формируется редакцией сайта. Таким образом, мы можем формировать тренды на сайте, работать с интересами аудитории и продвигать классных авторов и каналы. Среди тех, кто создают коубы, много иллюстраторов, аниматоров, дизайнеров и просто людей, увлекающихся искусством.

В рекомендациях этого канала собраны самые заметные и активные коуберы-аниматоры. Следующий коуб был создан одним из лидеров мнений площадки специально для рекламы бренда, и это полностью авторский контент, включая аудиодорожку.

К слову об авторстве. Жалобы от правообладателей мы получаем редко. Мы работаем по DMCA и всегда указываем источник видео и аудио, поэтому коуб приводит пользователей обратно к создателю оригинального контента. Но если петиция поступает, то сразу удаляем коуб, сообщив об этом его создателю.

О возможностях Coub для бизнеса

Сегодня большинство групп брендов в соцсетях выглядят одинаково: картинки с чашкой кофе по утрам, жалобы на понедельник и пятничные коты. Один коуб может передать месседж бренда лучше, чем сотни таких картинок. Кроме того, если коуб хороший, он гарантированно соберет большую аудиторию и без каких-либо дополнительных усилий распространится по сети. Коубы — не только развлекательный контент. Взять, к примеру, канал ювелирного завода «Адамант».

Они используют коубы на своем сайте для иллюстрации процесса создания украшений. Интернет-магазины могут использовать коубы для демонстрации продуктов в формате 360 градусов.

Если бренду нужно продвинуть свой рекламный ролик, коубы также приходят на помощь — и в ленте сервиса, и во встроенных коубах показывается ссылка на исходное видео, из которого был сделан коуб.

О планах на будущее

В начале 2016-го года мы запустили аудиоредактор на сайте. В данный момент работаем над апдейтом Android-приложения. Скоро оно станет таким же классным, как для iOS — можно будет полноценно редактировать и монтировать коубы. В iOS-приложении, кстати, уже доступны все те же функции, что и на десктопе: можно монтировать видео, накладывать звуковую дорожку по ссылке из другого коуба или YouTube.

Постоянно дорабатывается Редактор Coub, чтобы облегчить создание и распространение вирального контента. Сейчас под каждым коубом есть кнопка Coub it, с помощью которой можно сделать новый ролик на основе существующего и подарить вирусу новое дыхание.