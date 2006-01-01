Ирина Козак

Автор NJ c 2021
Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Работаю в Netpeak и в интернет-маркетинге с 2021 года. Сертифицированный специалист Google Ads (поисковая, медийная, видео реклама).

Статьи автора

PPC
10636 14
Как вносить массовые изменения в Google Ads Editor
