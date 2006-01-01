Иван-Павло Юськевич

Иван-Павло Юськевич

Автор NJ c 2026
Позиция:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Соцсети:
LinkedIn
Об авторе:
Работаю PPC-специалистом в Netpeak с 2025 года. Также имею сертификаты Google Ads
Соцсети:
LinkedIn

Статьи автора

PPC
0
Как владельцу бизнеса понять своего PPC-специалиста и не сойти с ума от терминов?
PPC
Как владельцу бизнеса понять своего PPC-специалиста и не сойти с ума от терминов?
0